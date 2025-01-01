MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori di Trend
Main and Auxiliary Classes of Technical Indicators and Timeseries
Questo gruppo di capitoli contiene i dettagli tecnici delle principali e ausiliari classi di indicatori tecnici e timeseries, così come le descrizioni dei componenti appropriati della Libreria Standard MQL5.
|
Classe/gruppo
|
Descrizione
|
Average Directional Index
|
Average Directional Index by Welles Wilder
|
Bollinger Bands®
|
Envelopes
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
Moving Average
|
Parabolic Stop And Reverse System
|
Standard Deviation
|
Double Exponential Moving Average
|
Triple Exponential Moving Average
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
Adaptive Moving Average
|
Variable Index Dynamic Average