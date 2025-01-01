문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標トレンド指標CiIchimoku 

CiIchimoku

CiIchimoku는 이치모쿠 긴코 효 기술 지표를 사용하기 위한 클래스입니다.

Description

CiIchimoku 클래스는 이치모쿠 긴코 효 지표의 생성, 설정 및 데이터 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CiIchimoku: public CIndicator

Title

   #include <Indicators\Trend.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

TenkanSenPeriod

TenkanSen 기간을 반환합니다

KijunSenPeriod

KijunSen 기간을 반환합니다

SenkouSpanBPeriod

SenkouSpanB 기간을 반환합니다

Create

 

Create

지표를 작성합니다

데이터 액세스

 

TenkanSen

TenkanSen 선의 버퍼 요소를 반환합니다

KijunSen

KijunSen 선의 버퍼 요소를 반환합니다

SenkouSpanA

SenkouSpanA 라인의 버퍼 요소를 반환합니다

SenkouSpanB

SenkouSpanB 라인의 버퍼 요소를 반환합니다

ChinkouSpan

ChikouSpan 선의 버퍼 요소를 반환합니다

Input/output

 

virtual Type

가삭 식별 메서드

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CSeries에서 상속된 메서드

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

클래스 CIndicator에서 상속된 메서드

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription