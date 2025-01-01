- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
CiIchimoku
CiIchimoku는 이치모쿠 긴코 효 기술 지표를 사용하기 위한 클래스입니다.
Description
CiIchimoku 클래스는 이치모쿠 긴코 효 지표의 생성, 설정 및 데이터 액세스를 제공합니다.
Declaration
|
class CiIchimoku: public CIndicator
Title
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
상속 계층
CiIchimoku
그룹별 클래스 메서드
|
Attributes
|
|
TenkanSen 기간을 반환합니다
|
KijunSen 기간을 반환합니다
|
SenkouSpanB 기간을 반환합니다
|
Create
|
|
지표를 작성합니다
|
데이터 액세스
|
|
TenkanSen 선의 버퍼 요소를 반환합니다
|
KijunSen 선의 버퍼 요소를 반환합니다
|
SenkouSpanA 라인의 버퍼 요소를 반환합니다
|
SenkouSpanB 라인의 버퍼 요소를 반환합니다
|
ChikouSpan 선의 버퍼 요소를 반환합니다
|
Input/output
|
|
virtual Type
|
가삭 식별 메서드
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
클래스 CIndicator에서 상속된 메서드
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription