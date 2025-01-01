DocumentazioneSezioni
State (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "State".

bool  State() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "Stato" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false.

State (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "State".

bool  State(
   bool  state      // valore della proprietà
   )

Parametri

X

[in]  Nuovo valore per la proprietà "State".

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare la proprietà.