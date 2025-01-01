MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ControlsCChartObjectButtonState StateSaveLoadType State (Metodo Get) Ottiene il valore della proprietà "State". bool State() const Valore di ritorno Valore della proprietà "Stato" dell'oggetto assegnato alla istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false. State (Metodo Set) Imposta nuovo valore per la proprietà "State". bool State( bool state // valore della proprietà ) Parametri X [in] Nuovo valore per la proprietà "State". Valore di ritorno true - successo, false - non posso cambiare la proprietà. CChartObjectButton Save