- Enumerazioni
Enumerazione per operazioni con matrici e vettori
Questa sezione descrive le enumerazioni che sono usate nei vari metodi matriciali e vettoriali.
Enumerazione dei tipi di media.
|
ID
|
Descrizione
|
AVERAGE_NONE
|
Nessuna media. I risultati sono forniti separatamente per ciascuna etichetta
|
AVERAGE_BINARY
|
Risultato etichetta 1 per la classificazione binaria
|
AVERAGE_MICRO
|
Risultato medio della matrice degli errori (matrice di confusione)
|
AVERAGE_MACRO
|
Risultato medio dei risultati delle matrici di errore di ciascuna etichetta
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Risultato medio ponderato
Enumerazione di norme vettoriali per vector::Norm.
|
ID
|
Descrizione
|
VECTOR_NORM_INF
|
Norma infinito
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
Norma infinita negativa
|
VECTOR_NORM_P
|
Norma P
Enumerazione delle norme matriciali per matrix::Norm e per ottenere la matrix::Cond numero di condizionamento della matrice.
|
ID
|
Descrizione
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Norma di Frobenius
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Norma spettrale
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Norma nucleare
|
MATRIX_NORM_INF
|
Norma infinito
|
MATRIX_NORM_P1
|
Norma P1
|
MATRIX_NORM_P2
|
Norma P2
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
Norma infinita negativa
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
Norma negativa P1
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
Norma negativa P2
Enumerazione per convoluzioni vector::Convolve e correlazione incrociata vector::Correlate.
|
ID
|
Descrizione
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Convoluzione completa
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Convoluzione con lo stesso tipo
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Convoluzione con tipo valido
Enumerazione delle metriche di regressione per vector::RegressionMetric.
|
ID
|
Descrizione
|
REGRESSION_MAE
|
Errore Assoluto Medio
|
REGRESSION_MSE
|
Errore Quadratico Medio
|
REGRESSION_RMSE
|
Radice dell'Errore Quadratico Medio
|
REGRESSION_R2
|
R al Quadrato
|
REGRESSION_MAPE
|
Percentuale Errore Assoluto Medio
|
REGRESSION_MSPE
|
Percentuale Errore Quadratico Medio
|
REGRESSION_RMSLE
|
Radice dell'Errore Logaritmico Quadratico Medio
|
REGRESSION_SMAPE
|
Percentuale Errore Assoluto Medio Simmetrico
|
REGRESSION_MAXE
|
Errore assoluto Massimo
|
REGRESSION_MEDE
|
Errore Assoluto Mediano
|
REGRESSION_MPD
|
Devianza Media di Poisson
|
REGRESSION_MGD
|
Devianza Media Gamma
|
REGRESSION_EXPV
|
Varianza Spiegata
Enumerazione delle metriche per i problemi di classificazione.
|
ID
|
Descrizione
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Qualità del modello in termini di accuratezza della previsione per tutte le classi
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Precisione media del modello
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Accuratezza della previsione bilanciata
|
CLASSIFICATION_F1
|
Punteggio F1. Media armonica tra precisione del modello e richiamo
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Punteggio Jaccard
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Accuratezza del modello nel predire i veri positivi per la classe target
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Completezza del modello
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Area sotto la curva di errore
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Frequenza della corretta etichetta che compare nella parte superiore di k etichette previste
Enumerazione per icalcoli della funzione di perdita vector::Loss.
|
ID
|
Descrizione
|
LOSS_MSE
|
Errore quadratico medio
|
LOSS_MAE
|
Errore medio assoluto
|
LOSS_CCE
|
Crossentropia Categorica
|
LOSS_BCE
|
Crossentropia Binaria
|
LOSS_MAPE
|
Errore in Percentuale Medio Assoluto
|
LOSS_MSLE
|
Errore logaritmico quadratico medio
|
LOSS_KLD
|
Divergenza di Kullback-Leibler
|
LOSS_COSINE
|
Somiglianza/prossimità del coseno
|
LOSS_POISSON
|
Poisson
|
LOSS_HINGE
|
Hinge
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Hinge al quadrato
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Hinge Categorico
|
LOSS_LOG_COSH
|
Logaritmo del coseno iperbolico
|
LOSS_HUBER
|
Huber
Enumerazione per la funzione di attivazione vector::Activation e per il derivato della funzione di attivazione vector:::Derivative.
|
ID
|
Descrizione
|
AF_ELU
|
Unità Lineare Esponenziale
|
AF_EXP
|
Esponenziale
|
AF_GELU
|
Unità Lineare di Errore Gaussiana
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Sigmoideo Hard
|
AF_LINEAR
|
Lineare
|
AF_LRELU
|
Unità Lineare Rettificata con Perdite
|
AF_RELU
|
Unità Lineare Rettificata
|
AF_SELU
|
Unità Lineare Esponenziale Scalata
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoide
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax funzione esponenziale normalizzata
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish
|
AF_TANH
|
Funzione tangente iperbolica
|
AF_TRELU
|
Unità Lineare Rettificata con Soglia
Enumerazione dei tipi di ordinamento per la funzione Sort.
|
ID
|
Descrizione
|
SORT_ASCENDING
|
Ordinamento ascendente
|
SORT_DESCENDING
|
Ordinamento discendente
Enumerazione per specificare l'asse in tutte le funzioni statistiche per le matrici.
|
ID
|
Descrizione
|
AXIS_NONE
|
L'asse non è specificato. Il calcolo viene eseguito su tutti gli elementi della matrice, come se fosse un vettore (vedere il metodo Flat).
|
AXIS_HORZ
|
Asse orizzontale
|
AXIS_VERT
|
Asse verticale