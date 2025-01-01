DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiTipi di matrice e vettoreEnumerazioni 
  • Enumerazioni

Enumerazione per operazioni con matrici e vettori

Questa sezione descrive le enumerazioni che sono usate nei vari metodi matriciali e vettoriali.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Enumerazione dei tipi di media.

ID

Descrizione

AVERAGE_NONE

Nessuna media. I risultati sono forniti separatamente per ciascuna etichetta

AVERAGE_BINARY

Risultato etichetta 1 per la classificazione binaria

AVERAGE_MICRO

Risultato medio della matrice degli errori (matrice di confusione)

AVERAGE_MACRO

Risultato medio dei risultati delle matrici di errore di ciascuna etichetta

AVERAGE_WEIGHTED

Risultato medio ponderato

 

ENUM_VECTOR_NORM

Enumerazione di norme vettoriali per vector::Norm.

ID

Descrizione

VECTOR_NORM_INF

Norma infinito

VECTOR_NORM_MINUS_INF

Norma infinita negativa

VECTOR_NORM_P

Norma P

 

ENUM_MATRIX_NORM

Enumerazione delle norme matriciali per matrix::Norm e per ottenere la matrix::Cond numero di condizionamento della matrice.

ID

Descrizione

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Norma di Frobenius

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Norma spettrale

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Norma nucleare

MATRIX_NORM_INF

Norma infinito

MATRIX_NORM_P1

Norma P1

MATRIX_NORM_P2

Norma P2

MATRIX_NORM_MINUS_INF

Norma infinita negativa

MATRIX_NORM_MINUS_P1

Norma negativa P1

MATRIX_NORM_MINUS_P2

Norma negativa P2

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Enumerazione per convoluzioni vector::Convolve e correlazione incrociata vector::Correlate.

ID

Descrizione

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Convoluzione completa

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Convoluzione con lo stesso tipo

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Convoluzione con tipo valido

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

Enumerazione delle metriche di regressione per vector::RegressionMetric.

ID

Descrizione

REGRESSION_MAE

Errore Assoluto Medio

REGRESSION_MSE

Errore Quadratico Medio

REGRESSION_RMSE

Radice dell'Errore Quadratico Medio

REGRESSION_R2

R al Quadrato

REGRESSION_MAPE

Percentuale Errore Assoluto Medio

REGRESSION_MSPE

Percentuale Errore Quadratico Medio

REGRESSION_RMSLE

Radice dell'Errore Logaritmico Quadratico Medio

REGRESSION_SMAPE

Percentuale Errore Assoluto Medio Simmetrico

REGRESSION_MAXE

Errore assoluto Massimo

REGRESSION_MEDE

Errore Assoluto Mediano

REGRESSION_MPD

Devianza Media di Poisson

REGRESSION_MGD

Devianza Media Gamma

REGRESSION_EXPV

Varianza Spiegata

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Enumerazione delle metriche per i problemi di classificazione.

ID

Descrizione

CLASSIFICATION_ACCURACY

Qualità del modello in termini di accuratezza della previsione per tutte le classi

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Precisione media del modello

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Accuratezza della previsione bilanciata

CLASSIFICATION_F1

Punteggio F1. Media armonica tra precisione del modello e richiamo

CLASSIFICATION_JACCARD

Punteggio Jaccard

CLASSIFICATION_PRECISION

Accuratezza del modello nel predire i veri positivi per la classe target

CLASSIFICATION_RECALL

Completezza del modello

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Area sotto la curva di errore

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Frequenza della corretta etichetta che compare nella parte superiore di k etichette previste

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Enumerazione per icalcoli della funzione di perdita vector::Loss.

ID

Descrizione

LOSS_MSE

Errore quadratico medio

LOSS_MAE

Errore medio assoluto

LOSS_CCE

Crossentropia Categorica

LOSS_BCE

Crossentropia Binaria

LOSS_MAPE

Errore in Percentuale Medio Assoluto

LOSS_MSLE

Errore logaritmico quadratico medio

LOSS_KLD

Divergenza di Kullback-Leibler

LOSS_COSINE

Somiglianza/prossimità del coseno

LOSS_POISSON

Poisson

LOSS_HINGE

Hinge

LOSS_SQ_HINGE

Hinge al quadrato

LOSS_CAT_HINGE

Hinge Categorico

LOSS_LOG_COSH

Logaritmo del coseno iperbolico

LOSS_HUBER

Huber

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Enumerazione per la funzione di attivazione vector::Activation e per il derivato della funzione di attivazione vector:::Derivative.

ID

Descrizione

AF_ELU

Unità Lineare Esponenziale

AF_EXP

Esponenziale

AF_GELU

Unità Lineare di Errore Gaussiana

AF_HARD_SIGMOID

Sigmoideo Hard

AF_LINEAR

Lineare

AF_LRELU

Unità Lineare Rettificata con Perdite

AF_RELU

Unità Lineare Rettificata

AF_SELU

Unità Lineare Esponenziale Scalata

AF_SIGMOID

Sigmoide

AF_SOFTMAX

Softmax funzione esponenziale normalizzata

AF_SOFTPLUS

Softplus

AF_SOFTSIGN

Softsign

AF_SWISH

Swish

AF_TANH

Funzione tangente iperbolica

AF_TRELU

Unità Lineare Rettificata con Soglia

 

ENUM_SORT_MODE

Enumerazione dei tipi di ordinamento per la funzione Sort.

ID

Descrizione

SORT_ASCENDING

Ordinamento ascendente

SORT_DESCENDING

Ordinamento discendente

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumerazione per specificare l'asse in tutte le funzioni statistiche per le matrici.

ID

Descrizione

AXIS_NONE

L'asse non è specificato. Il calcolo viene eseguito su tutti gli elementi della matrice, come se fosse un vettore (vedere il metodo Flat).

AXIS_HORZ

Asse orizzontale

AXIS_VERT

Asse verticale