Come guadagnare denaro eseguendo gli ordini dei trader nel servizio Freelance

Freelance per i trader algoritmici



MQL5 Freelance è un servizio specializzato per gli sviluppatori di applicazioni di trading. I trader vengono qui quando hanno bisogno di robot di trading personalizzati, indicatori ed altre utility app sviluppate in MQL5/MQL4, Python, C++ e altri linguaggi di programmazione moderni.

Il servizio MQL5.com Freelance è stato lanciato nel Giugno 2010 e nei 14 anni della sua esistenza, ha fornito agli sviluppatori professionisti l'opportunità di generare profitti. Fino ad oggi, Giugno 2024, il servizio ha oltre 100.000 progetti completati, per un valore complessivo di 7 milioni di dollari.

Negli ultimi 14 anni, 54.000 sviluppatori hanno intrapreso la creazione di programmi di trading, con 25.000 clienti soddisfatti del loro lavoro. Uno sviluppatore che lavora attivamente sulla piattaforma Freelance può guadagnare diverse migliaia di dollari al mese. Potete guadagnare altrettanto.

Flussi di lavoro semplificati



Il servizio offre funzionalità ben progettate, che consentono di concentrarsi sul compito principale: selezionare gli ordini idonei e inviare la candidatura con i termini e i costi stimati. Tutti i processi di lavoro vengono eseguiti all'interno del servizio, garantendo la tutela dei vostri interessi: ricevete il lavoro dal cliente, lo completate e riceverete il pagamento proprio qui. Questo meccanismo è comodo e sicuro e consente di concentrarsi senza distrazioni.

I progetti freelance sono suddivisi in fasi, ognuna delle quali viene registrata nel sistema:





Sia lo sviluppatore che il cliente sono tenuti a confermare ogni fase. Concordate i termini dell'ordine e le specifiche tecniche e finalizzate l'accordo. I relativi fondi saranno automaticamente impegnati sul conto del cliente.

Una volta che il cliente accetta la soluzione proposta, il sistema trasferisce automaticamente i fondi impegnati al conto dello sviluppatore.

Tutti gli ordini vengono visualizzati nella pagina principale del servizio. È possibile ordinarli per data di creazione, costo o nome del progetto:





Scegliete un ordine idoneo, specificate la tempistica e il budget e inviate la vostra candidatura:









Le candidature attuali sono visibili a tutti gli utenti di MQL5.community, ma tutti i candidati rimangono anonimi. Ogni candidatura mostra il rating dello sviluppatore, le statistiche sugli ordini eseguiti e il carico di lavoro attuale.

Non dimenticate di scorrere verso il basso e di controllare le sezioni "Ordini simili", perché qui potreste trovare altri ordini adatti:





Ottenete lo status di Venditore per accettare ordini da freelance su MQL5.com. Richiedete lo status di venditore e iniziate a guadagnare attraverso i servizi MQL5.



Sapete già come lavorare con i clienti e potreste aver completato alcuni ordini. Ricordate che non siete gli unici sviluppatori che si candidano per lavori da freelance.





Come massimizzare le vostre entrate

Controllate regolarmente i nuovi annunci di lavoro e prendete l'abitudine di monitorare quotidianamente la sezione Freelance. Gli ordini interessanti con prezzi di partenza elevati attirano sempre molti sviluppatori, quindi i ritardi possono costare ottimi ordini e qualche centinaio di dollari. Rimanete concentrati!



Assicuratevi di specificare il vostro MetaQuotes ID nel vostro profilo per ricevere notifiche tempestive. Con il MetaQuotes ID aggiunto al vostro profilo, riceverete notifiche su eventi importanti:

Messaggi personali, compreso il loro contenuto

Conversazioni con i clienti del servizio Freelance

Cambiamenti di stato delle vostre pubblicazioni in Code Base, Articoli, Market e Segnali

Commenti del moderatore sulle vostre pubblicazioni in Code Base, Articoli, Market e Segnali

Informazioni sul noleggio dell’hosting virtuale

Commenti su argomenti del forum e commenti del blog



Annunci di nuove pubblicazioni del Code Base e degli articoli

Notifiche di nuovi ordini nel servizio Freelance

Notifiche sullo stato di registrazione come Venditore

Molti sviluppatori si concentrano su Ordini in lingua inglese, mentre ci sono annunci di lavoro in diverse lingue. Per assumere tali ordini, è possibile utilizzare il traduttore integrato per comunicare in qualsiasi lingua.







Migliorare il proprio profilo

Scrivete di voi stessi

, delle vostre competenze chiave e della vostra partecipazione ai vari progetti. Elencate i vostri vantaggi come freelance, caricate una buona foto profilo e scegliete un'immagine di copertina di alta qualità.

come freelance, caricate una buona foto profilo e scegliete un'immagine di copertina di alta qualità. Descrivete i progetti completati in precedenza e condividete esperienze interessanti nel vostro feed. Questi dettagli attireranno l'attenzione dei potenziali clienti, aumentando la probabilità di essere scelti per progetti personali.







Chiedete ai clienti di lasciare recensioni corrette sul vostro lavoro. Potete essere certi che un progetto ben eseguito riceverà sempre un feedback positivo. Tali recensioni aiutano i trader a scegliere lo sviluppatore più adatto tra le numerose candidature.















Utilizzare i suggerimenti in Freelance

Freelance vi aiuta a risparmiare tempo nelle comunicazioni di base con i clienti grazie a suggerimenti specializzati.

Abbiamo raccolto i suggerimenti di sviluppatori freelance abituali e creato brevi consigli con illustrazioni. Tutte le domande e le risposte sono raggruppate in categorie per facilitare la ricerca. Basta fare clic sul pulsante "Come fare per..." per ottenere una lista delle domande più frequenti e cercare per parole chiave.









Ogni suggerimento può essere trovato e utilizzato direttamente nella pagina dell'ordine. Per inserire una risposta nella chat, cliccare semplicemente sul suggerimento desiderato. Utilizzate questi suggerimenti per risparmiare tempo utilizzando soluzioni già pronte.





Sintesi del servizio Freelance per il trading algoritmico



Accesso diretto ai clienti. Milioni di trader che utilizzano le piattaforme MetaTrader possono trovarvi attraverso il terminale, garantendo un flusso costante di ordini. Flusso di lavoro conveniente. Tutte le fasi del lavoro, dall’invio della candidatura al pagamento, si svolgono all'interno del servizio, rendendo il processo sicuro ed efficiente. I fondi vengono automaticamente impegnati sul conto del cliente e trasferiti al freelance al momento dell'accettazione della soluzione proposta. Trasparenza e controllo. Ogni fase del processo viene registrata nel sistema e confermata sia dal cliente che dallo sviluppatore per ridurre al minimo le incomprensioni. Ampie capacità di ricerca degli ordini. È possibile ordinare gli ordini in base alla data di creazione, al costo e al nome per trovare più facilmente i compiti adatti. Supporto e notifiche. Le notifiche sui nuovi ordini e i messaggi dei clienti assicurano che non si perdano le opportunità di profitto. Comunicate con i clienti in qualsiasi lingua grazie al traduttore integrato.

Centinaia di programmatori professionisti MQL4 e MQL5 completano decine di ordini ogni giorno. Gli sviluppatori Freelance di maggior successo hanno guadagnato tra i 60.000 e i 220.000 dollari.













