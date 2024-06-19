MetaTrader 5 / Sistemi di trading
Come guadagnare denaro eseguendo gli ordini dei trader nel servizio Freelance

MetaQuotes
Freelance per i trader algoritmici

MQL5 Freelance è un servizio specializzato per gli sviluppatori di applicazioni di trading. I trader vengono qui quando hanno bisogno di robot di trading personalizzati, indicatori ed altre utility app sviluppate in MQL5/MQL4, Python, C++ e altri linguaggi di programmazione moderni.

Il servizio MQL5.com Freelance è stato lanciato nel Giugno 2010 e nei 14 anni della sua esistenza, ha fornito agli sviluppatori professionisti l'opportunità di generare profitti. Fino ad oggi, Giugno 2024, il servizio ha oltre 100.000 progetti completati, per un valore complessivo di 7 milioni di dollari.

Negli ultimi 14 anni, 54.000 sviluppatori hanno intrapreso la creazione di programmi di trading, con 25.000 clienti soddisfatti del loro lavoro. Uno sviluppatore che lavora attivamente sulla piattaforma Freelance può guadagnare diverse migliaia di dollari al mese. Potete guadagnare altrettanto.

Tra i vostri potenziali clienti ci sono milioni di trader che utilizzano le piattaforme MetaTrader, poichè accedono al servizio Freelance direttamente dai loro terminali.

Freelance dal terminale MetaTrader 5


Flussi di lavoro semplificati

Il servizio offre funzionalità ben progettate, che consentono di concentrarsi sul compito principale: selezionare gli ordini idonei e inviare la candidatura con i termini e i costi stimati. Tutti i processi di lavoro vengono eseguiti all'interno del servizio, garantendo la tutela dei vostri interessi: ricevete il lavoro dal cliente, lo completate e riceverete il pagamento proprio qui. Questo meccanismo è comodo e sicuro e consente di concentrarsi senza distrazioni.

I progetti freelance sono suddivisi in fasi, ognuna delle quali viene registrata nel sistema: 

Fasi dei progetti Freelance

Sia lo sviluppatore che il cliente sono tenuti a confermare ogni fase. Concordate i termini dell'ordine e le specifiche tecniche e finalizzate l'accordo. I relativi fondi saranno automaticamente impegnati sul conto del cliente.

Una volta che il cliente accetta la soluzione proposta, il sistema trasferisce automaticamente i fondi impegnati al conto dello sviluppatore.

Tutti gli ordini vengono visualizzati nella pagina principale del servizio. È possibile ordinarli per data di creazione, costo o nome del progetto: 

Tutti gli ordini sono visualizzati nella pagina principale del servizio

Scegliete un ordine idoneo, specificate la tempistica e il budget e inviate la vostra candidatura:

Invia la tua candidatura


Le candidature attuali sono visibili a tutti gli utenti di MQL5.community, ma tutti i candidati rimangono anonimi. Ogni candidatura mostra il rating dello sviluppatore, le statistiche sugli ordini eseguiti e il carico di lavoro attuale.

Non dimenticate di scorrere verso il basso e di controllare le sezioni "Ordini simili", perché qui potreste trovare altri ordini adatti:

Ottenete lo status di Venditore per accettare ordini da freelance su MQL5.com. Richiedete lo status di venditore e iniziate a guadagnare attraverso i servizi MQL5.

Sapete già come lavorare con i clienti e potreste aver completato alcuni ordini. Ricordate che non siete gli unici sviluppatori che si candidano per lavori da freelance.


Come massimizzare le vostre entrate

  1. Controllate regolarmente i nuovi annunci di lavoro e prendete l'abitudine di monitorare quotidianamente la sezione Freelance. Gli ordini interessanti con prezzi di partenza elevati attirano sempre molti sviluppatori, quindi i ritardi possono costare ottimi ordini e qualche centinaio di dollari. Rimanete concentrati!

  2. Assicuratevi di specificare il vostro MetaQuotes ID nel vostro profilo per ricevere notifiche tempestive. Con il MetaQuotes ID aggiunto al vostro profilo, riceverete notifiche su eventi importanti:
    • Messaggi personali, compreso il loro contenuto
    • Conversazioni con i clienti del servizio Freelance
    • Cambiamenti di stato delle vostre pubblicazioni in Code Base, Articoli, Market e Segnali
    • Commenti del moderatore sulle vostre pubblicazioni in Code Base, Articoli, Market e Segnali
    • Informazioni sul noleggio dell’hosting virtuale
    • Commenti su argomenti del forum e commenti del blog
    • Annunci di nuove pubblicazioni del Code Base e degli articoli
    • Notifiche di nuovi ordini nel servizio Freelance
    • Notifiche sullo stato di registrazione come Venditore

  3. Molti sviluppatori si concentrano su Ordini in lingua inglese, mentre ci sono annunci di lavoro in diverse lingue. Per assumere tali ordini, è possibile utilizzare il traduttore integrato per comunicare in qualsiasi lingua.

    Traduttore integrato

  4. Migliorare il proprio profilo
    • Scrivete di voi stessi, delle vostre competenze chiave e della vostra partecipazione ai vari progetti.
    • Elencate i vostri vantaggi come freelance, caricate una buona foto profilo e scegliete un'immagine di copertina di alta qualità.
    • Descrivete i progetti completati in precedenza e condividete esperienze interessanti nel vostro feed.
    Questi dettagli attireranno l'attenzione dei potenziali clienti, aumentando la probabilità di essere scelti per progetti personali.

    Profilo del Freelance

  5. Chiedete ai clienti di lasciare recensioni corrette sul vostro lavoro. Potete essere certi che un progetto ben eseguito riceverà sempre un feedback positivo. Tali recensioni aiutano i trader a scegliere lo sviluppatore più adatto tra le numerose candidature.

    Chiedete ai clienti di lasciare un feedback



Utilizzare i suggerimenti in Freelance

Freelance vi aiuta a risparmiare tempo nelle comunicazioni di base con i clienti grazie a suggerimenti specializzati.

Abbiamo raccolto i suggerimenti di sviluppatori freelance abituali e creato brevi consigli con illustrazioni. Tutte le domande e le risposte sono raggruppate in categorie per facilitare la ricerca. Basta fare clic sul pulsante "Come fare per..." per ottenere una lista delle domande più frequenti e cercare per parole chiave.

Suggerimenti per i Freelance


Ogni suggerimento può essere trovato e utilizzato direttamente nella pagina dell'ordine. Per inserire una risposta nella chat, cliccare semplicemente sul suggerimento desiderato. Utilizzate questi suggerimenti per risparmiare tempo utilizzando soluzioni già pronte.


Sintesi del servizio Freelance per il trading algoritmico

  1. Accesso diretto ai clienti. Milioni di trader che utilizzano le piattaforme MetaTrader possono trovarvi attraverso il terminale, garantendo un flusso costante di ordini.

  2. Flusso di lavoro conveniente. Tutte le fasi del lavoro, dall’invio della candidatura al pagamento, si svolgono all'interno del servizio, rendendo il processo sicuro ed efficiente. I fondi vengono automaticamente impegnati sul conto del cliente e trasferiti al freelance al momento dell'accettazione della soluzione proposta.

  3. Trasparenza e controllo. Ogni fase del processo viene registrata nel sistema e confermata sia dal cliente che dallo sviluppatore per ridurre al minimo le incomprensioni.

  4. Ampie capacità di ricerca degli ordini. È possibile ordinare gli ordini in base alla data di creazione, al costo e al nome per trovare più facilmente i compiti adatti.

  5. Supporto e notifiche. Le notifiche sui nuovi ordini e i messaggi dei clienti assicurano che non si perdano le opportunità di profitto. Comunicate con i clienti in qualsiasi lingua grazie al traduttore integrato.

Centinaia di programmatori professionisti MQL4 e MQL5 completano decine di ordini ogni giorno. Gli sviluppatori Freelance di maggior successo hanno guadagnato tra i 60.000 e i 220.000 dollari.


Visualizza i nuovi ordini in Freelance 



Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 14 giu 2024 a 17:02
Un'altra cosa da considerare: applicazioni in lingua inglese. ... e con un traduttore incorporato al vostro servizio che vi permette di comunicare in qualsiasi lingua.


Il traduttore incorporato è specifico -- funziona https://www.mql5.com/en/job/215046:


Aleh Sasonka
Aleh Sasonka | 23 dic 2025 a 05:10
Обратите внимание на ваш профиль.
  • Scrivete di voi stessi, delle vostre competenze chiave e del vostro coinvolgimento in vari progetti.
  • Elencate i vostri vantaggi come imprenditori, caricate un buon avatar e mettete una foto di alta qualità in copertina.
  • Descrivete sulla vostra bachecagli ordini già completati o i casi interessanti della vostra pratica.
Tutto questo attirerà l'attenzione di un potenziale cliente che potrebbe scegliere voi per un lavoro personalizzato.


Mi chiedo: - per un lavoro personale può scegliere voi, ma quando non è un lavoro personale - sceglie uno sviluppatore alla cieca? Non può fare riferimento al proprio lavoro?


Esecuzione di ordini aggirando il servizio "Freelance

  1. Il servizio "Freelance" può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato creato, ovvero per eseguire tutti i lavori e i calcoli previsti dagli ordini pubblicati. Cercare clienti o esecutori nel servizio "Freelance" per eseguire lavori a parte è vietato e costituisce una violazione del Regolamento.
  2. Ai clienti e ai candidati è vietato scambiare informazioni di contatto di qualsiasi tipo prima della conclusione del contratto di lavoro. La violazione comporta il divieto di partecipazione a Freelance.
  3. È vietato eseguire lavori ed effettuare pagamenti per gli Ordini inseriti in Freelanceal di fuori dell'ambito di questo servizio. La violazione comporta il rifiuto di accedere a tutti i servizi del sito web MQL5.com.
  4. L'Amministrazione può, a seguito di un'indagine interna, privare il trasgressore del diritto di partecipare al servizio "Freelance" senza alcuna spiegazione.
...leggi qui... https://www.mql5.com/ru/job/rules
Miguel Angel Vico Alba
Miguel Angel Vico Alba | 23 dic 2025 a 08:22
Aleh Sasonka #:
La confusione nasce dal fatto che la frase "mostrare esperienza" viene percepita da molte persone come un riferimento a lavori o contatti esterni.

Ma in Freelance, per esperienza si intende solo ciò che si trova all'interno di MQL5: profilo, cronologia degli ordini, recensioni.

La regola vieta i link esterni e le comunicazioni al di fuori della piattaforma fino alla conferma dell'incarico.

Quindi, non si tratta di una contraddizione, ma solo di cose diverse che spesso vengono confuse.
Yuriy Bykov
Yuriy Bykov | 23 dic 2025 a 09:08
Miguel Angel Vico Alba #:
Ma in Freelance, per esperienza si intende solo ciò che si trova all'interno di MQL5: profilo, cronologia degli ordini, feedback.

La regola vieta i link esterni e la comunicazione al di fuori della piattaforma fino alla conferma dell'incarico.
.

Non posso accettare. Prima della conclusione dell'Accordo di lavoro, non è possibile fornire link a nessuna delle proprie risorse MQL5 nei messaggi: né il proprio profilo, né le pubblicazioni in Codebase, né i blog, né le segnalazioni. Ovvero, nulla che possa aiutare il cliente a capire chi ha risposto esattamente al suo ordine. Se il cliente crea un lavoro non personalizzato, deve scegliere l'esecutore alla cieca. Il cliente non saprà chi è esattamente lo sviluppatore che ha scelto fino alla firma del contratto di lavoro.

Lo dico per esperienza personale. Quando in una delle risposte a un ordine ho fornito un link al mio codice in Codebase, il mio account è stato bloccato.

Modelli di classificazione nella libreria Scikit-Learn e la loro esportazione in ONNX Modelli di classificazione nella libreria Scikit-Learn e la loro esportazione in ONNX
In questo articolo esploreremo l'applicazione di tutti i modelli di classificazione disponibili nella libreria Scikit-Learn per risolvere il compito di classificazione del set di dati Iris di Fisher. Cercheremo di convertire questi modelli in formato ONNX e di utilizzare i modelli risultanti nei programmi MQL5. Inoltre, confronteremo l'accuratezza dei modelli originali con le loro versioni ONNX sull'intero set di dati Iris.
Libreria di analisi numerica ALGLIB in MQL5 Libreria di analisi numerica ALGLIB in MQL5
L'articolo dà una rapida occhiata alla libreria di analisi numerica ALGLIB 3.19, alle sue applicazioni e ai nuovi algoritmi che possono migliorare l'efficienza dell'analisi dei dati finanziari.
Modelli di regressione della libreria Scikit-learn e la loro esportazione in ONNX Modelli di regressione della libreria Scikit-learn e la loro esportazione in ONNX
In questo articolo esploreremo l'applicazione dei modelli di regressione del pacchetto Scikit-learn, cercheremo di convertirli nel formato ONNX e utilizzeremo i modelli risultanti all’interno di programmi MQL5. Inoltre, confronteremo l'accuratezza dei modelli originali con le loro versioni ONNX sia per la precisione float che per la double. Inoltre, esamineremo la rappresentazione ONNX dei modelli di regressione, con l'obiettivo di fornire una migliore comprensione della loro struttura interna e dei principi operativi.
Le funzionalità di ChatGPT di OpenAI nell'ambito dello sviluppo di MQL4 e MQL5 Le funzionalità di ChatGPT di OpenAI nell'ambito dello sviluppo di MQL4 e MQL5
In questo articolo, giocheremo con ChatGPT di OpenAI in modo da capire le sue capacità in termini di riduzione del tempo e intensità di lavoro nello sviluppo di Expert Advisor, indicatori e script. Vi guiderò rapidamente attraverso questa tecnologia e cercherò di mostrarvi come utilizzarla correttamente per la programmazione in MQL4 e MQL5.