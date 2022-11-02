Come creare grafica 3D utilizzando DirectX in MetaTrader 5

La grafica tridimensionale computerizzata dà l'impressione di oggetti tridimensionali su uno schermo piatto. Tali oggetti, così come la posizione dell'osservatore, può cambiare nel tempo. Di conseguenza, anche l'immagine bidimensionale deve cambiare per creare l'illusione della profondità dell'immagine, cioè deve supportare la rotazione, lo zoom, i cambi di luce e così via. MQL5 consente di creare e gestire la grafica computerizzata direttamente nel terminale MetaTrader 5 utilizzando le funzioni DirectX. Da notare che la scheda video deve supportare DX11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni funzionino.





Modellazione degli oggetti

Per disegnare un oggetto tridimensionale su uno spazio piano, occorre innanzitutto ottenere un modello di questo oggetto in coordinate X, Y e Z. Significa che ogni punto della superficie dell'oggetto deve essere descritto specificando le sue coordinate. Idealmente, si dovrebbe descrivere un numero infinito di punti sulla superficie dell'oggetto per preservare la qualità dell'immagine durante il ridimensionamento. In pratica, i modelli 3D vengono descritti utilizzando una rete costituita da poligoni. Una rete più dettagliata con un numero maggiore di poligoni fornisce un modello più realistico. Tuttavia, sono necessarie più risorse da parte del computer per calcolare un modello di questo tipo e per renderizzare la grafica 3D. Modello di teiera come rete poligonale.

La divisione dei poligoni in triangoli è comparsa molto tempo fa, quando la grafica dei primi computer doveva funzionare con schede grafiche scarse. Il triangolo consente di descrivere con precisione la posizione di una piccola parte di superficie e di calcolare i parametri correlati, come le luci e i riflessi della luce. L'insieme di questi piccoli triangoli permette di creare un'immagine tridimensionale realistica dell'oggetto. Di seguito, il poligono e il triangolo saranno usati come sinonimi, poiché è molto più facile immaginare un triangolo che un poligono con N vertici.

Cubo composto da triangoli.

Un modello tridimensionale di un oggetto può essere creato descrivendo le coordinate di ogni vertice del triangolo, il che consente di calcolare ulteriormente le coordinate per ogni punto dell'oggetto, anche se l'oggetto si muove o la posizione di osservazione cambia. Così, abbiamo a che fare con i vertici, gli spigoli che li collegano, e la faccia che è formata dagli spigoli. Se si conosce la posizione di un triangolo, possiamo creare una normale per la faccia utilizzando le leggi dell'algebra lineare (una normale è un vettore che è perpendicolare alla superficie). Questo permette di calcolare come il volto verrà illuminato e come la luce verrà riflessa da esso.

Esempi di oggetti semplici con vertici, spigoli, facce e normali. Una normale è una freccia rossa.

Un oggetto modello può essere creato in diversi modi. La topologia descrive come i poligoni formano la maglia 3D. Una buona topologia consente di utilizzare il numero minimo di poligoni per descrivere un oggetto e può facilitare lo spostamento e la rotazione dell'oggetto. Modello a sfera in due topologie.

L'effetto volume viene creato utilizzando luci e ombre sui poligoni dell'oggetto. Perciò, lo scopo della grafica computerizzata 3D è quello di calcolare la posizione di ogni punto di un oggetto, calcolare le luci e le ombre e visualizzarlo sullo schermo.



Creare una forma



Scriviamo un semplice programma che crea un cubo. Utilizzare la classe CCanvas3D della libreria 3D graphics.



La classe CCanvas3DWindow, che esegue il rendering di una finestra 3D, ha un numero minimo di membri e metodi. Aggiungeremo gradualmente nuovi metodi con una spiegazione dei concetti di grafica 3D implementati in funzioni per lavorare con DirectX.



class CCanvas3DWindow { protected : CCanvas3D m_canvas; int m_width; int m_height; CDXBox m_box; public : CCanvas3DWindow( void ) {} ~CCanvas3DWindow( void ) {m_box.Shutdown();} virtual bool Create( const int width, const int height){} void Redraw(){} void OnChartChange( void ) {} };

La creazione di una scena inizia con la creazione dell’area di lavoro. Quindi si impostano i seguenti parametri per la matrice di proiezione:

Un angolo di visuale di 30 gradi (M_PI/6), da cui si guarda la scena 3D Rapporto di aspetto come rapporto tra larghezza e altezza Distanza dal piano di ritaglio vicino (0,1f) e lontano (100,f)

Ciò significa che solo gli oggetti compresi tra queste due pareti virtuali (0,1f e 100,f) saranno renderizzati nella matrice di proiezione. Inoltre, l'oggetto deve rientrare nell'angolo di visuale orizzontale di 30 gradi. Notare che le distanze così come tutte le coordinate nella grafica computerizzata sono virtuali. Ciò che conta sono le relazioni tra le distanze e le dimensioni, ma non i valori assoluti.



virtual bool Create( const int width, const int height) { m_width=width; m_height=height; ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel( "3D Sample_1" , 0 , 0 ,m_width,m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , 5.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 7.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Dopo aver creato la matrice di proiezione, possiamo procedere alla costruzione dell'oggetto 3D — un cubo basato sulla classe CDXBox. Per creare un cubo, è sufficiente indicare due vettori che puntano agli angoli opposti del cubo. Osservando la creazione del cubo in modalità di debug, è possibile vedere cosa sta succedendo in DXComputeBox(): la creazione di tutti i vertici del cubo (le loro coordinate vengono scritte nell'array 'vertices') e la suddivisione degli spigoli del cubo in triangoli che vengono enumerati e salvati nell'array 'indiсes'. In totale, il cubo ha 8 vertici, 6 facce le quali si dividono in 12 triangoli e 36 indici che enumerano i vertici di questi triangoli.

Sebbene il cubo abbia solo 8 vertici, vengono creati 24 vettori per descriverli, in quanto è necessario specificare un insieme separato di vertici che hanno una normale per ciascuna delle 6 facce. La direzione della normale influisce sul calcolo dell'illuminazione di ciascuna faccia. L'ordine in cui i vertici di un triangolo sono elencati nell’indice determina quale dei suoi lati sarà visibile. L'ordine in cui vengono riempiti i vertici e gli indici viene mostrato nel codice DXUtils.mqh:



for ( int i= 20 ; i< 24 ; i++) vertices[i].normal=DXVector4( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 , 0.0 );

Le coordinate delle texture per la mappatura delle texture per ogni faccia sono descritte nello stesso codice:

for ( int i= 0 ; i<faces; i++) { vertices[i* 4 + 0 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 1 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 2 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 1.0 f ); vertices[i* 4 + 3 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 1.0 f ); }

Ciascuno dei 4 vettori per le facce imposta uno dei 4 angoli per la mappatura delle texture. Questo significa che una struttura di gruppo sarà mappata su ogni faccia del cubo per renderizzare la texture. Naturalmente, questo è necessario solo se la texture è impostata.





Calcolo della scena e Rendering

Tutti i calcoli devono essere eseguiti nuovamente ogni volta che la scena 3D viene modificata. Ecco l'ordine dei calcoli richiesti:

Calcolo del centro di ogni oggetto in coordinate mondiali

Calcolare la posizione di ogni elemento dell'oggetto, cioè di ogni vertice

Determinare la profondità dei pixel e la loro visibilità per l'osservatore



Calcolare la posizione di ogni pixel sul poligono specificato dai suoi vertici

Impostare il colore di ogni pixel del poligono in base alla texture specificata.



Calcolare la direzione del pixel di luce e della sua riflessione

Applicare una luce diffusa a ciascun pixel

Convertire tutte le coordinate mondiali in coordinate della telecamera

Convertire le coordinate della telecamera nelle coordinate della matrice di proiezione

Tutte queste operazioni vengono eseguite nel metodo Render dell'oggetto CCanvas3D. Dopo il rendering, l'immagine calcolata viene trasferita dalla matrice di proiezione all'area di disegno, richiamando il metodo Update.



void Redraw() { m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB ( clrBlack )); m_canvas.Update(); }

Nel nostro esempio, il cubo viene creato una sola volta e non cambia più. Pertanto, il riquadro sull'area di disegno dovrà essere modificato solo se ci sono cambiamenti nel grafico, come ad esempio il ridimensionamento del grafico. In questo caso, le dimensioni dell'area di disegno vengono adattate alle dimensioni correnti del grafico, la matrice di proiezione viene reimpostata e l'immagine sull’area di disegno viene aggiornata.



void OnChartChange( void ) { int w=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize (m_canvas.DXContext(),w,h); m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); Redraw(); } }

Avviare l'EA "Step1 Create Box.mq5". Si vedrà un quadrato bianco su sfondo nero. Per impostazione predefinita, è impostato il colore bianco per gli oggetti al momento della creazione. L'illuminazione non è ancora stata impostata.







Un cubo bianco e la sua disposizione nello spazio



L'asse X è diretto verso destra, Y verso l'alto e Z verso l'interno della scena 3D. Un sistema di coordinate di questo tipo è detto mancino.



Il centro del cubo si trova nel punto con le seguenti coordinate X=0, Y=0 e Z=6. La posizione dalla quale guardiamo il cubo è al centro delle coordinate,che è il valore predefinito. Se si vuole cambiare la posizione da cui viene visualizzata la scena 3D, è necessario impostare esplicitamente le coordinate appropriate utilizzando la funzione ViewPositionSet() .



Per completare il programma, premere "Escape".





Rotazione dell'oggetto intorno all'asse Z e al punto di vista

Per animare la scena, attiviamo la rotazione del cubo intorno all'asse Z. Per farlo, aggiungete un timer — in base ai suoi eventi, il cubo verrà ruotato in senso antiorario.

Creare una matrice di rotazione per consentire la rotazione intorno all'asse Z con un determinato angolo, utilizzando il metodo DXMatrixRotationZ(). Quindi passarlo come parametro al metodo TransformMatrixSet(). Questo cambierà la posizione del cubo nello spazio 3D. Chiamare, ancora Redraw() per aggiornare l'immagine sull’area di disegno.



void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float angle= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; angle+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); Redraw(); }

Dopo il lancio, si vedrà un quadrato bianco rotante.



Il cubo ruota intorno all'asse Z in senso antiorario



Il codice sorgente di questo esempio è disponibile nel file "Step2 Rotation Z.mq5". Notare che l'angolo M_PI/5 viene ora specificato durante la creazione della scena, che è maggiore dell'angolo M_PI/6 dell'esempio precedente.

m_matrix_view_angle =( float ) M_PI / 5 ; m_canvas.ProjectionMatrixSet( m_matrix_view_angle ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f);

Tuttavia, le dimensioni del cubo nella schermata sono visivamente più piccole. Più piccolo è l'angolo di visualizzazione specificato durante l'impostazione della matrice di proiezione, più grande è la parte di fotogramma occupata dall'oggetto. Questo può essere paragonato alla visione di un oggetto con un telescopio: l'oggetto è più grande, anche se l'angolo di visualizzazione è più piccolo.







Gestione della posizione della telecamera

La classe CCanvas3D ha tre metodi per l'impostazione di importanti parametri della scena 3D, che sono interconnessi:

ViewPositionSet imposta il punto di vista della scena 3D



ViewTargetSet imposta le coordinate del punto di vista



ViewUpDirectionSet imposta la direzione del bordo superiore della struttura nello spazio 3D



Tutti questi parametri sono utilizzati in combinazione — ciò significa che se si desidera impostare uno di questi parametri nella scena 3D, devono essere inizializzati anche gli altri due parametri. Questo dovrebbe essere fatto almeno nella fase di generazione della scena. Questo è mostrato nell'esempio seguente, in cui il bordo superiore della struttura oscilla a sinistra e a destra. Lo swing viene implementato aggiungendo le seguenti tre righe di codice nel metodo Create() :



virtual bool Create( const int width, const int height) { .... m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0 , 1 , 0 )); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 6 )); Redraw(); return ( true ); }

Modificare il metodo OnTimer() per far oscillare il vettore orizzonte a destra e a sinistra.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float max_angle=( float ) M_PI / 30 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXVector3 direction=DXVector3( 0 , 1 , 0 ); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation, float ( MathSin (time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); Redraw(); }

Salvate l'esempio come "Step3 ViewUpDirectionSet.mq5" ed eseguitelo. Vedrete l'immagine di un cubo che oscilla, anche se in realtà è immobile. Questo effetto si ottiene quando la telecamera stessa oscilla a destra e a sinistra.







La direzione della parte superiore oscilla a sinistra e a destra



Ricordate che esiste una connessione tra le coordinate dell’obiettivo, della telecamera e della direzione della parte superiore. Pertanto, per controllare la posizione della telecamera, è necessario specificare anche la direzione della parte superiore e le coordinate dell’obiettivo, cioè del punto di osservazione.







Gestione del Colore degli Oggetti

Modifichiamo il nostro codice e mettiamo il cubo al centro della coordinata, mentre muoviamo la telecamera.

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , - 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )) ; m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )) ; m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 3.0 , 2.0 ,- 5.0 )) ; m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )) ; Redraw(); return ( true ); }

Inoltre, coloriamo il cubo di blu. Il colore è impostato nel formato RGB con un canale alfa (il canale alfa è indicato per ultimo), anche se i valori sono normalizzati a uno. Pertanto, un valore di 1 significa 255 e 0,5 significa 127.



Aggiungiamo la rotazione intorno all'asse X e salvariamo le modifiche come "Step4 Box Color.mq5".





Vista in alto a destra di un cubo rotante.





Rotazione e Movimento

Gli oggetti possono essere spostati e ruotati in tre direzioni alla volta. Tutte le modifiche agli oggetti sono implementate utilizzando le matrici. Ognuno di essi, ossia rotazione, movimento e trasformazione, possono essere calcolati separatamente. Cambiamo l'esempio: la visuale della telecamera è ora dall'alto e dal davanti.



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0.0 , 2.0 ,- 5.0 ) ); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 , 0.0 , 0.0 )); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )); DXMatrix rotation,translation; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,( float ) M_PI / 4 ,( float ) M_PI / 3 ,( float ) M_PI / 6 ); DXMatrixTranslation(translation, 1.0 ,- 2.0 , 5.0 ); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Creare in sequenza le matrici di rotazione e di trasferimento, applicare il risultato della matrice di trasformazione e renderizzare il cubo. Salvare le modifiche in "Step5Translation.mq5” ed eseguirlo.



Rotazione e movimento di un cubo

La telecamera è ferma ed è puntata al centro delle coordinate leggermente dall'alto. Il cubo è stato ruotato in tre direzioni ed è stato spostato in basso a destra e verso l'interno della scena.





Lavorare con l'Illuminazione



Per ottenere un'immagine tridimensionale realistica, è necessario calcolare l'illuminazione di ogni punto sulla superficie dell'oggetto. Questo viene fatto utilizzando il modello Phong shading, che calcola l'intensità del colore dei seguenti tre componenti dell'illuminazione: ambientale, diffusa e speculare. Qui vengono utilizzati i seguenti parametri:



DirectionLight — la direzione dell'illuminazione direzionale è impostata in CCanvas3D



AmbientLight — il colore e l'intensità dell'illuminazione ambientale sono impostati in CCanvas3D



DiffuseColor — la componente di illuminazione diffusa calcolata è impostata in CDXMesh e nelle sue classi figlie



EmissionColor — il componente di illuminazione dello sfondo è impostato in CDXMesh e nelle sue classi figlie



SpecularColor — il componente speculare è impostato in CDXMesh e nelle sue classi figlie



Modello di Phong shading



Il modello di illuminazione è implementato nell’ombreggiatore standard, i parametri del modello sono impostati in CCanvas3D e i parametri dell'oggetto sono impostati in CDXMesh e nelle sue classi figlie. Modificare l'esempio come segue:

Riportare il cubo al centro delle coordinate. Impostarlo su bianco. Aggiungere una sorgente direzionale di colore giallo che illumini la scena dall'alto verso il basso. Impostare il colore blu per l'illuminazione non direzionale.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.EmissionColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.2 f)); Notare che la posizione della sorgente di luce diretta non viene impostata in Canvas3D, mentre viene indicata solo la direzione in cui la luce si diffonde. La sorgente di luce direzionale è considerata a distanza infinita e un flusso di luce strettamente parallelo illumina la scena. m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); In questo caso, il vettore di diffusione della luce è puntato lungo l'asse Y in direzione negativa, cioè dall'alto verso il basso. Inoltre, se si impostano i parametri per la sorgente di luce diretta (LightColorSet e LightDirectionSet), è necessario specificare anche il colore della luce ambientale (AmbientColorSet). Per impostazione predefinita, il colore della luce ambientale è impostato su bianco con intensità massima e quindi tutte le ombre saranno bianche. Ciò significa che gli oggetti della scena saranno illuminati di bianco dall'illuminazione ambientale, mentre la sorgente luminosa direzionale sarà interrotta dalla luce bianca.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); // must be specified La seguente gif animata mostra come cambia l'immagine quando si aggiunge l'illuminazione. Il codice sorgente dell'esempio è disponibile nel file "Step6AddLight.mq5".





Il cubo bianco con emissione verde sotto una sorgente di luce gialla, con luce ambientale blu



Provate a disattivare i metodi del colore nel codice qui sopra per vedere come funziona.







Animazione

L'animazione implica un cambiamento dei parametri della scena e degli oggetti nel tempo. Tutte le proprietà disponibili possono essere modificate in base al tempo o agli eventi. Impostare il timer su 10 millisecondi — questo evento influenzerà l'aggiornamento della scena:

int OnInit () { ... ExtAppWindow= new CCanvas3DWindow(); if (!ExtAppWindow.Create(width,height)) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 10 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Aggiungere il gestore di eventi appropriato a CCanvas3DWindow. È necessario modificare i parametri dell'oggetto (come la rotazione, il movimento e lo zoom) e la direzione dell'illuminazione:

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/ 11.0 f,time/ 7.0 f,time/ 5.0 f); DXMatrixTranslation(translation,( float ) sin (time/ 3 ), 0.0 , 0.0 ); DXMatrixScaling(scale, 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.3 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.7 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.9 f)); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); Redraw(); }

Notare che le modifiche agli oggetti vengono applicate sui valori iniziali, come se si trattasse sempre dello stato iniziale del cubo e si applicassero tutte le operazioni relative a rotazione/movimento/compressione da zero, il che significa che lo stato attuale del cubo non viene salvato. Tuttavia, la direzione della sorgente luminosa viene modificata con incrementi del deltatime rispetto al valore corrente.

Un cubo rotante con la direzione della sorgente luminosa che cambia dinamicamente.



Il risultato è un'animazione 3D molto complessa. Il codice di esempio è disponibile nel file "Step7Animation.mq5".







Controllare la Posizione della Telecamera Utilizzando il Mouse

Consideriamo l'ultimo elemento di animazione della grafica 3D, una reazione alle azioni dell'utente. Aggiungere la gestione della telecamera utilizzando il mouse nel nostro esempio. Innanzitutto, sottoscrivere gli eventi del mouse e creare i gestori corrispondenti:

int OnInit () { ... EventSetMillisecondTimer ( 10 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 1 ) return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 0 ); delete ExtAppWindow; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW , true ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) ExtAppWindow.OnChartChange(); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) ExtAppWindow.OnMouseMove(( int )lparam,( int )dparam,( uint )sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);

In CCanvas3DWindow, creare il gestore dell'evento di movimento del mouse. Cambierà l'angolo di direzione della telecamera quando il mouse viene spostato con il tasto sinistro premuto:

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if ((flags& 1 )== 1 ) { if (m_mouse_x!=- 1 ) { m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/ 300.0 f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/ 300.0 f; if (m_camera_angles.x<-DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=-DX_PI* 0.49 f; if (m_camera_angles.x>DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=DX_PI* 0.49 f; UpdateCameraPosition(); } m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { m_mouse_x=- 1 ; m_mouse_y=- 1 ; } }

Qui è il gestore dell'evento della rotellina del mouse, che modifica la distanza tra la telecamera e il centro della scena:



void OnMouseWheel( double delta) { m_camera_distance*= 1.0 -delta* 0.001 ; if (m_camera_distance> 50.0 ) m_camera_distance= 50.0 ; if (m_camera_distance< 3.0 ) m_camera_distance= 3.0 ; UpdateCameraPosition(); }

Entrambi i gestori richiamano il metodo UpdateCameraPosition() per aggiornare la posizione della telecamera in base ai parametri aggiornati:



void UpdateCameraPosition( void ) { DXVector4 camera=DXVector4( 0.0 f, 0.0 f,-( float )m_camera_distance, 1.0 f); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }

Il codice sorgente è disponibile nel file "Step8MouseControl.mq5" qui sotto.





Controllo della Posizione della Telecamera Utilizzando il Mouse





Applicazione di Texture

Una texture è un'immagine bitmap che viene applicata alla superficie di un poligono per rappresentare modelli o materiali. L'uso delle texture permette di riprodurre piccoli oggetti sulla superficie, che richiederebbero troppe risorse se li creassimo utilizzando i poligoni. Ad esempio, può essere un'imitazione di una pietra, del legno, del suolo e di altri materiali.



CDXMesh e le sue classi figlie consentono di specificare la texture. Nell’ombreggiatore di pixel standard questa texture viene utilizzata insieme a DiffuseColor. Rimuovere l'animazione dell'oggetto e applicare una texture di pietra. Dovrebbe trovarsi nella cartella MQL5\Files della directory di lavoro del terminale:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }





Un cubo con una texture di pietra.







Creazione di Oggetti Personalizzati

Tutti gli oggetti sono costituiti da vertici (DXVector3), che sono collegati alle primitive utilizzando gli indici. La primitiva più comune è il triangolo. Un oggetto 3D di base viene creato creando un elenco di vertici che contiene almeno le coordinate (ma può contenere anche molti dati aggiuntivi, come le normali, i colori, ecc.), il tipo di primitive in cui sono combinati e un elenco di indici dei vertici con cui saranno combinati nelle primitive.



La Libreria Standard dispone del tipo di vertice DXVertex, che contiene le sue coordinate, una normale per il calcolo dell'illuminazione, le coordinate della texture e il colore. L’ombreggiatore di vertice standard funziona con questo tipo di vertice.

struct DXVertex { DXVector4 position; // vertex coordinates DXVector4 normal; // normal vector DXVector2 tcoord; // face coordinate to apply the texture DXColor vcolor; // color };

Il tipo ausiliario MQL5\Include\Canvas\DXDXUtils.mqh contiene una serie di metodi per generare la geometria (vertici e indici) delle primitive di base e per caricare la geometria 3D dal file .OBJ.



Aggiungiamo la creazione di una sfera e di un toroidale, applicando la stessa texture di pietra:



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... DXVertex vertices[]; uint indices[]; if (!DXComputeSphere( 0.3 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); DXColor white=DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 1.0 )); m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); if (!DXComputeTorus( 0.3 f, 0.1 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_torus.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 1.0 )); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); Redraw(); return ( true ); }

Aggiungere l'animazione ai nuovi oggetti:

void OnTimer ( void ) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation, 1.1 f, 0 , 0 ); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationX(rotation,time* 1.3 f); DXMatrixTranslation(translation,- 2 , 0 , 0 ); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/ 1.3 f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); Redraw(); }

Salviamo le modifiche come Threeobjects.mq5 ed eseguiamolo.







Figure rotanti nell'orbita del cubo.





Superficie 3D Basata sui Dati

Vari grafici sono solitamente utilizzati per la creazione di report e l'analisi dei dati, come grafici lineari, istogrammi, diagrammi a torta, ecc. MQL5 offre una comoda libreria grafica, che però può creare solo grafici 2D.



La classe CDXSurface consente di visualizzare una superficie utilizzando dati personalizzati memorizzati in un array bidimensionale. Vediamo l'esempio della seguente funzione matematica

z= sin ( 2.0 *pi* sqrt (x*x+y*y))

Creiamo un oggetto per disegnare la superficie e un array per memorizzare i dati:

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_data_width=m_data_height= 100 ; ArrayResize (m_data,m_data_width*m_data_height); for ( int i= 0 ;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]= 0.0 ; if (!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface:: SF_TWO_SIDED |CDXSurface:: SF_USE_NORMALS ,CDXSurface:: CS_COLD_TO_HOT )) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_surface.SpecularColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "checker.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); return ( true ); }

La superficie sarà disegnata all'interno di un riquadro con una base di 4x4 e un'altezza di 1. Le dimensioni della texture sono 0,25x0,25.

SF_TWO_SIDED indica che la superficie verrà disegnata sia sopra che sotto, nel caso in cui la telecamera si muova sotto la superficie.

SF_USE_NORMALS indica che i calcoli della normale saranno utilizzati per calcolare i riflessi dalla superficie causate dalla sorgente di luce direzionale.

CS_COLD_TO_HOT imposta la colorazione della mappa di calore della superficie dal blu al rosso con una transizione attraverso il verde e il giallo.



Per animare la superficie, aggiungere il tempo sotto il segno del seno e aggiornarlo con il timer.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; for ( int i= 0 ; i<m_data_width; i++) { double x= 2.0 *i/m_data_width- 1 ; int offset=m_data_height*i; for ( int j= 0 ; j<m_data_height; j++) { double y= 2.0 *j/m_data_height- 1 ; m_data[offset+j]= MathSin ( 2.0 * M_PI * sqrt (x*x+y*y) - 2 *time ); } } if (m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { Redraw(); } }

Il codice sorgente è disponibile in, mentre l'esempio del programma è mostrato nel video.













In questo articolo abbiamo preso in considerazione le capacità delle funzioni DirectX per creare forme geometriche semplici e grafica animata 3D per l'analisi visiva dei dati. Esempi più complessi possono essere trovati nella directory di installazione del terminale MetaTrader 5: Expert Advisor "Correlation Matrix 3D" e "Math 3D Morpher", come lo script "Remnant 3D".

MQL5 consente di risolvere importanti operazioni di trading algoritmico senza ricorrere a pacchetti di terze parti:

Ottimizzare strategie di trading complesse che contengono molti parametri di input.

Ottenere risultati di ottimizzazione

Visualizzare i dati nel più comodo archivio tridimensionale

Utilizzate le funzionalità più avanzate per visualizzare i dati azionari e sviluppare strategie di trading in MetaTrader 5 — ora con grafica 3D!





