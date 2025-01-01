MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematiche
Librerie multiple vengono fornite per eseguire calcoli in diverse aree delle matematiche:
- Statistiche – funzioni per lavorare con varie distribuzioni di teoria della Probabilità
- Logica Fuzzy – libreria che implementa sistemi di inferenza fuzzy Mamdani e Sugeno
- ALGLIB – analisi dei dati (clustering, alberi decisionali, regressione lineare, reti neurali), soluzione di equazioni differenziali, trasformata di Fourier, integrazione numerica, problemi di ottimizzazione, analisi statistiche, e altro ancora.