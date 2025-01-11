MetaTrader 5 / Trading
Forniamo uno speciale installatore per la piattaforma di trading MetaTrader 5 su macOS. È una procedura guidata completa che consente di installare l'applicazione in modo nativo. Il programma di installazione esegue tutti i passaggi necessari: identifica il sistema, scarica e installa l'ultima versione di Wine, la configura e quindi installa MetaTrader al suo interno. Tutti i passaggi vengono completati in modalità automatica e puoi iniziare ad utilizzare la piattaforma immediatamente dopo l'installazione.

È possibile scaricare il programma di installazione tramite questo link o dal menu Aiuto della piattaforma di trading:

Link del download nel menu della piattaforma


Requisiti di Sistema

La versione minima di macOS richiesta per installare MetaTrader 5 è Catalina (10.15.7). La piattaforma funziona su tutte le versioni moderne di macOS e supporta tutti i processori Apple, da M1 alle ultime versioni rilasciate.


Preparazione: Controllare la versione di Wine

Se state già utilizzando MetaTrader su macOS, controllate la versione corrente di Wine, che viene visualizzata nel log della piattaforma all'avvio:

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Se la versione di Wine è inferiore alla 8.0.1, raccomandiamo vivamente di disinstallare la vecchia piattaforma insieme al prefisso di Wine in cui è installata. Assicuratevi di salvare in anticipo tutti i file necessari, compresi i modelli, gli Expert Advisor scaricati, gli indicatori e altro. È possibile disinstallare la piattaforma come di consueto, spostandola dalla sezione "Applicazioni" al Cestino. Il prefisso Wine può essere eliminato utilizzando Finder. Selezionate il menu "Vai > Vai alla cartella" e inserite il nome della directory: ~/Library/Application Support/.

Vai alla directory con il prefisso Wine

Eliminare le seguenti cartelle da questa directory:

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


Installazione

La piattaforma MetaTrader 5 si installa come un'applicazione macOS standard. Eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni. Durante il processo, ti verrà richiesto di installare pacchetti Wine aggiuntivi (Mono, Gecko). Si prega di accettare, poiché sono necessari per il funzionamento della piattaforma.

Installazione di MetaTrader 5 in MacOS


Attendere il completamento dell'installazione, quindi iniziare a lavorare con MetaTrader 5:

MetaTrader 5 su Mac OS


Directory dei Dati di MetaTrader 5

Per MetaTrader 5 in Wine è stato creato un disco logico virtuale separato con l'ambiente necessario. Il percorso predefinito della cartella dati della piattaforma installata è il seguente:

~/Libreria/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


Impostazioni della Lingua dell'Interfaccia

Quando si installa MetaTrader 5, Wine aggiunge automaticamente il supporto per la lingua (locale) attualmente impostata per macOS. Nella maggior parte dei casi, questo è sufficiente. Se si desidera utilizzare una lingua diversa per la piattaforma, cambiare la lingua di macOS con quella desiderata prima dell'installazione e riavviare il computer. Quindi, procedere all'installazione della piattaforma. Dopo l'installazione, è possibile impostare macOS nella lingua originale.

Provate l'app MetaTrader 5 mobile per iPhone/iPad. Permette di monitorare il mercato, eseguire operazioni e gestire il proprio conto di trading da qualsiasi parte del mondo.

Ultimi commenti | Vai alla discussione (69)
cytrader
cytrader | 20 nov 2020 a 20:43

XM offre già terminali MT4 e MT5 su Mac OS. Funziona su Catalina e Big Sur.

Ho recentemente aggiornato a Big Sur ed entrambi i terminali funzionano bene.

magicmarco
magicmarco | 21 apr 2022 a 08:47
Salve, ho installato la MT5 promossa, che funziona con il crossover. Non riesco a trovare le cartelle sul mio mac per copiare i profili e gli indicatori. Come funziona questa cosa del crossover?
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 dic 2022 a 02:26
Ha funzionato bene, il file dmg funziona perfettamente. Grazie!
p4rnak
p4rnak | 11 nov 2023 a 01:28

Ragazzi per favore, installate MT5 tramite l'applicazione "Cross Over" su MacOS (ventura è testato).

È incredibile... Alta velocità come Windows.

Buona fortuna

[Eliminato] | 28 dic 2023 a 06:03
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}

Errore in POL_Wine

L'avvio del processo mt5setup.exe a 64 bit non è supportato da unità virtuali a 32 bit


Potete aiutarmi con questo codice

