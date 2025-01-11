MetaTrader 5 su macOS
Forniamo uno speciale installatore per la piattaforma di trading MetaTrader 5 su macOS. È una procedura guidata completa che consente di installare l'applicazione in modo nativo. Il programma di installazione esegue tutti i passaggi necessari: identifica il sistema, scarica e installa l'ultima versione di Wine, la configura e quindi installa MetaTrader al suo interno. Tutti i passaggi vengono completati in modalità automatica e puoi iniziare ad utilizzare la piattaforma immediatamente dopo l'installazione.
È possibile scaricare il programma di installazione tramite questo link o dal menu Aiuto della piattaforma di trading:
Requisiti di Sistema
La versione minima di macOS richiesta per installare MetaTrader 5 è Catalina (10.15.7). La piattaforma funziona su tutte le versioni moderne di macOS e supporta tutti i processori Apple, da M1 alle ultime versioni rilasciate.
Preparazione: Controllare la versione di Wine
Se state già utilizzando MetaTrader su macOS, controllate la versione corrente di Wine, che viene visualizzata nel log della piattaforma all'avvio:
LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
Se la versione di Wine è inferiore alla 8.0.1, raccomandiamo vivamente di disinstallare la vecchia piattaforma insieme al prefisso di Wine in cui è installata. Assicuratevi di salvare in anticipo tutti i file necessari, compresi i modelli, gli Expert Advisor scaricati, gli indicatori e altro. È possibile disinstallare la piattaforma come di consueto, spostandola dalla sezione "Applicazioni" al Cestino. Il prefisso Wine può essere eliminato utilizzando Finder. Selezionate il menu "Vai > Vai alla cartella" e inserite il nome della directory: ~/Library/Application Support/.
Eliminare le seguenti cartelle da questa directory:
~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5
Installazione
La piattaforma MetaTrader 5 si installa come un'applicazione macOS standard. Eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni. Durante il processo, ti verrà richiesto di installare pacchetti Wine aggiuntivi (Mono, Gecko). Si prega di accettare, poiché sono necessari per il funzionamento della piattaforma.
Attendere il completamento dell'installazione, quindi iniziare a lavorare con MetaTrader 5:
Directory dei Dati di MetaTrader 5
Per MetaTrader 5 in Wine è stato creato un disco logico virtuale separato con l'ambiente necessario. Il percorso predefinito della cartella dati della piattaforma installata è il seguente:
Impostazioni della Lingua dell'Interfaccia
Quando si installa MetaTrader 5, Wine aggiunge automaticamente il supporto per la lingua (locale) attualmente impostata per macOS. Nella maggior parte dei casi, questo è sufficiente. Se si desidera utilizzare una lingua diversa per la piattaforma, cambiare la lingua di macOS con quella desiderata prima dell'installazione e riavviare il computer. Quindi, procedere all'installazione della piattaforma. Dopo l'installazione, è possibile impostare macOS nella lingua originale.
