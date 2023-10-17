Avvio di MetaTrader VPS per la prima volta: Istruzioni passo-passo

Tutti coloro che hanno utilizzato robot di trading o abbonamenti a segnali prima o poi riconoscono la necessità di noleggiare un server di hosting affidabile 24/7 per la loro piattaforma di trading. Consigliamo di utilizzare MetaTrader VPS per una serie di motivi. Potete pagare comodamente il servizio e gestire l'abbonamento attraverso il vostro account MQL5.community. Se non vi siete ancora registrati su MQL5.com, prendetevi un momento per iscrivervi e specificare il vostro account nelle impostazioni della piattaforma.









1. Per iniziare

Collegatevi al conto di trading per il quale desiderate eseguire un VPS e siete pronti a migrare la vostra piattaforma nel cloud. Il modo più semplice è quello di fare clic sull'icona "Apri Hosting Virtuale MQL5" nel menu superiore della piattaforma:





È inoltre possibile selezionare l'opzione server virtuale nel Navigatore o nel menu contestuale del conto trading. Nella finestra successiva, si vedrà immediatamente il server più vicino e una stima della riduzione del ritardo rispetto alla connessione attuale. Una minore latenza di rete garantisce migliori condizioni di esecuzione del trading, come la minimizzazione dello slippage e la riduzione della probabilità di requote.





2. Piani del servizio

Scegliete il piano appropriato, ma prima assicuratevi che il vostro broker non fornisca hosting virtuale gratuito. Recentemente abbiamo lanciato il programma Sponsored VPS al quale il vostro broker può partecipare. Ciò significa che potreste ricevere una macchina virtuale come bonus, a determinate condizioni.





Più lungo è il periodo di noleggio, minore è il costo mensile. Il piano può essere cambiato alla scadenza del periodo di noleggio, cioè dopo un mese. È prevista un'opzione di rinnovo automatico per coloro che preferiscono un approccio passivo al monitoraggio dello stato del servizio. L'opzione può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento. Prima di effettuare qualsiasi pagamento, il sistema controllerà lo stato dell'hosting. Se è inattivo, l'abbonamento non verrà rinnovato, salvaguardando l'utente da spese inutili per i server inutilizzati.

Si prega di notare che se l'abbonamento viene interrotto, tutti i dati dell'hosting andranno persi. Il server può essere noleggiato di nuovo, ma è necessario configurare nuovamente l'ambiente. Il rinnovo automatico può contribuire a evitare questa situazione.





3. Pagamento

Tutti i vostri pagamenti sono registrati su MQL5.com, assicurando una cronologia di noleggio dell'hosting unificata e trasparente. Questo, elimina la necessità di ricercare i pagamenti tra i diversi sistemi di pagamento, se mai fosse necessaria tale informazione. Pagate utilizzando il metodo che preferite e accedete a tutti i dettagli della transazione nel vostro profilo. L'hosting è pronto per l'uso subito dopo il pagamento e si può quindi procedere alla migrazione dell'ambiente della piattaforma locale sul server virtuale.





4. Preparazione

La migrazione sta trasferendo l'ambiente attivo corrente, dalla piattaforma di trading a quella virtuale. Il vostro set preconfigurato di grafici, Expert Advisor, indicatori e segnali copiati possono essere trasferiti senza problemi al VPS con un solo comando. Una copia della piattaforma con le relative impostazioni e programmi verrà eseguita sul server virtuale. Pertanto, è necessario preparare la piattaforma locale prima della migrazione.

Nella finestra Market Watch, impostare l'elenco dei simboli necessari per il funzionamento degli Expert Advisor. Rimuovere i simboli e i grafici inutilizzati per ridurre il consumo di risorse. Aggiungere gli indicatori e gli Expert Advisor necessari ai grafici per un funzionamento autonomo. La maggior parte dei robot di trading non utilizza gli indicatori sui grafici, quindi esaminate tutti i programmi e lasciate solo quelli necessari. Se l'Expert Advisor deve inviare e-mail, inviare dati via FTP o copiare i trade di un Segnale, specificare le impostazioni pertinenti. Per copiare i segnali, assicurarsi di specificare le credenziali dell'account MQL5.community nella scheda Community.

Per saperne di più sulla preparazione





5. Migrazione

L'ambiente di trading viene migrato ad ogni sincronizzazione della piattaforma. La sincronizzazione viene eseguita sempre in una sola direzione: l'ambiente della piattaforma locale viene migrato sulla piattaforma virtuale, mai il contrario. Lo stato della piattaforma virtuale può essere monitorato tramite i registri della piattaforma e degli Expert Advisor, nonché tramite i dati di monitoraggio del server virtuale.

Per avviare la sincronizzazione, accedere alla sezione VPS e selezionare il tipo di migrazione:

Completo - se si desidera eseguire contemporaneamente Expert Advisor/indicatori e copiare gli abbonamenti ai segnali. In questa modalità, i dati di connessione del conto, tutti i grafici aperti, i parametri di copia dei segnali, gli Expert Advisor e gli indicatori in esecuzione, i parametri FTP e le impostazioni e-mail vengono copiati sul server virtuale.

Expert - per eseguire Expert Advisor e indicatori.

Segnale - per copiare l’abbonamento ad un segnale.

Tutti i dati storici disponibili dei grafici aperti vengono caricati automaticamente sul VPS durante la prima sincronizzazione. Il recupero della cronologia dal server di trading può richiedere un certo tempo e tutti i robot in esecuzione sui grafici devono elaborare correttamente i dati aggiornati.

Il trading automatico è sempre consentito nella piattaforma virtuale, anche se è disattivato nelle impostazioni locali della piattaforma o nei parametri dell'Expert Advisor in esecuzione.

Gli script non vengono migrati durante il passaggio, anche se erano in esecuzione in un ciclo infinito durante la sincronizzazione.

I grafici con timeframe e simboli non standard o personalizzati non vengono migrati.

Gli account con autenticazione a password monouso non possono essere utilizzati sul VPS. Il funzionamento autonomo della piattaforma è impossibile se per ogni connessione è richiesta la specificazione manuale di una password monouso.

Per saperne di più sulla migrazione







6. Operazioni

È possibile monitorare lo stato del server noleggiato dalla piattaforma di trading. La sezione Strumenti VPS offre le seguenti opzioni:

Visualizzare i dati del server virtuale

Sincronizzare l'ambiente eseguendo l'immediata migrazione

Richiedere i log della piattaforma e dell’Expert Advisor

Arrestare il server





Guardate il nostro nuovo video per scoprire come analizzare il rapporto sulle risorse dell’hosting virtuale e come controllare gli abbonamenti.

Per monitorare il funzionamento della piattaforma virtuale, utilizzare la sezione VPS \ Log.





Per ulteriori dettagli su come monitorare il VPS, leggere la Documentazione.