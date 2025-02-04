MetaTrader 4 / Esempi
MetaTrader 4 su Mac OS

Forniamo uno speciale installatore per la piattaforma di trading MetaTrader 4 su macOS. È una procedura guidata completa che consente di installare l'applicazione in modo nativo. Il programma di installazione esegue tutti i passaggi necessari: identifica il sistema, scarica e installa l'ultima versione di Wine, la configura e quindi installa MetaTrader al suo interno. Tutti i passaggi vengono completati in modalità automatica e puoi iniziare ad utilizzare la piattaforma immediatamente dopo l'installazione.


Scarica MetaTrader 4 per macOS


Requisiti di Sistema

La versione minima di macOS richiesta per installare MetaTrader 4 è Big Sur (11). La piattaforma funziona su tutte le versioni moderne di macOS e supporta tutti i processori Apple, da M1 alle ultime versioni rilasciate.


Preparazione: Controllare la versione di Wine

Se state già utilizzando MetaTrader su macOS, controllate la versione corrente di Wine, che viene visualizzata nel log della piattaforma all'avvio:

2025.01.31 12:40:45.967    Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
2025.01.31 12:40:45.967    MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)

Se la versione di Wine è inferiore alla 8.0.1, raccomandiamo vivamente di disinstallare la vecchia piattaforma insieme al prefisso di Wine in cui è installata. Assicuratevi di salvare in anticipo tutti i file necessari, compresi i modelli, gli Expert Advisor scaricati, gli indicatori e altro. È possibile disinstallare la piattaforma come di consueto, spostandola dalla sezione "Applicazioni" al Cestino. Il prefisso Wine può essere eliminato utilizzando Finder. Selezionate il menu "Vai > Vai alla cartella" e inserite il nome della directory: ~/Library/Application Support/.

Vai alla directory con il prefisso Wine

Eliminare le seguenti cartelle da questa directory:

~/Library/Application Support/Metatrader 4
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4


Installazione

La piattaforma MetaTrader 4 si installa come un'applicazione macOS standard. Eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni. Durante il processo, ti verrà richiesto di installare pacchetti Wine aggiuntivi (Mono, Gecko). Si prega di accettare, poiché sono necessari per il funzionamento della piattaforma.

Installazione di MetaTrader 5 in MacOS


Attendere il completamento dell'installazione, quindi iniziare a lavorare con MetaTrader 4:

MetaTrader 4 su Mac OS


Directory dei Dati di MetaTrader 4

Per MetaTrader 4 in Wine è stato creato un disco logico virtuale separato con l'ambiente necessario. Il percorso predefinito della cartella dati della piattaforma installata è il seguente:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4


Impostazioni della Lingua dell'Interfaccia

Quando si installa MetaTrader 4, Wine aggiunge automaticamente il supporto per la lingua (locale) attualmente impostata per macOS. Nella maggior parte dei casi, questo è sufficiente. Se si desidera utilizzare una lingua diversa per la piattaforma, cambiare la lingua di macOS con quella desiderata prima dell'installazione e riavviare il computer. Quindi, procedere all'installazione della piattaforma. Dopo l'installazione, è possibile impostare macOS nella lingua originale.

