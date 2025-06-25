Installazione di MetaTrader 5 e Altre App MetaQuotes su HarmonyOS NEXT

Gli utenti Huawei che utilizzano HarmonyOS NEXT possono ora installare e utilizzare facilmente MetaTrader 5, MetaTrader 4 e altre applicazioni MetaQuotes. Ciò è possibile grazie a DroiTong, uno strumento compatibile disponibile in Huawei AppGallery che consente di eseguire app Android su HarmonyOS NEXT. Questa guida ti accompagnerà attraverso il semplice processo di installazione e funzionamento di queste applicazioni essenziali sul tuo dispositivo.

Guida all'installazione passo-passo

Ottieni DroiTong: Cerca e installa DroiTong da Huawei AppGallery sul tuo dispositivo HarmonyOS NEXT.







Scarica gli APK di MetaQuotes: Utilizza il browser del tuo sistema per scaricare o copiare i seguenti file APK di MetaQuotes: MetaTrader 5

MetaTrader 4

Calendario Economico Tradays

Canali MQL5 In alternativa, puoi trasferire questi file APK da un altro dispositivo.



Installa tramite DroiTong: Dopo aver scaricato i file APK, apri Gestione File sul tuo dispositivo HarmonyOS NEXT. Individua il file APK scaricato che desideri installare (ad esempio MetaTrader 4 o MetaTrader 5) e cliccaci sopra. Il sistema ti chiederà di aprire il file con DroiTong; seleziona semplicemente questa opzione per procedere con l'installazione.







Completa la Configurazione: Seguire le istruzioni sullo schermo per confermare e completare l'installazione. Sei a posto! Ripeti questo procedimento per qualsiasi altra applicazione MetaQuotes che desideri installare.

Avvio delle App

Una volta completata l'installazione, troverai le applicazioni MetaQuotes all'interno del Widget DroiTong nella schermata iniziale del tuo HarmonyOS NEXT. Basta toccare l'icona per avviarla e il gioco è fatto, puoi iniziare a utilizzare l'app!

Importante: Tutte le funzionalità funzioneranno senza problemi, ad eccezione delle Notifiche Push del terminale di trading che al momento non sono supportate nell'ambiente.



Mantieni le Tue App Aggiornate

Per aggiornare un'applicazione MetaQuotes, è sufficiente scaricare l'ultima versione del file APK e reinstallarlo seguendo le stesse istruzioni indicate sopra. Tutte le impostazioni e i dati verranno salvati e applicati automaticamente all'avvio, garantendo un'esperienza di aggiornamento fluida.

Per disinstallare un'applicazione MetaQuotes, vai alla sezione "Disinstalla Programmi" all'interno dell'applicazione DroiTong e conferma l'azione quando richiesto.

Conclusioni

Con DroiTong, la potenza delle applicazioni MetaQuotes è ora a portata di mano su HarmonyOS NEXT, sia che tu utilizzi uno smartphone o un laptop. Goditi un trading senza interruzioni e l'accesso agli strumenti finanziari essenziali, ampliando le tue possibilità all'interno dell'ecosistema Huawei.