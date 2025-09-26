CalendrierSections

Solde budgétaire de l’Inde (India Fiscal Balance)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Bureau du Contrôleur général des comptes (CGA) (Office of the Controller General of Accounts (CGA))
Secteur
Gouvernement
Bas ₹​-4.684 T
₹​-2.807 T
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
₹​-4.684 T
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’équilibre budgétaire de l’Inde traduit l’utilisation des ressources financières par le gouvernement indien ou le secteur public. Les données sur le solde sont publiées par le Bureau du Contrôleur général des comptes (CGA) à la fin de l’exercice financier, qui commence en avril et se termine en mars.

Le solde budgétaire est calculé comme la différence entre les revenus et les dépenses au cours de la période considérée (à l’exclusion des fonds empruntés). Lorsque les recettes dépassent les dépenses, un excédent budgétaire est formé. Sinon, il y a un déficit commercial. Cela indique en fait que le gouvernement dépense plus d’argent que l’argent reçu dans le budget du pays. Le déficit budgétaire est indiqué en pourcentage du PIB national.

L’Inde a un déficit budgétaire. La réduction du déficit peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSolde budgétaire de l’Inde (India Fiscal Balance)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
₹​-4.684 T
₹​-2.807 T
juin 2025
₹​-2.807 T
₹​-0.132 T
mai 2025
₹​-0.132 T
₹​-1.863 T
avr. 2025
₹​-1.863 T
₹​-15.773 T
mars 2025
₹​-15.773 T
₹​-13.469 T
févr. 2025
₹​-13.469 T
₹​-11.695 T
janv. 2025
₹​-11.695 T
₹​-9.141 T
déc. 2024
₹​-9.141 T
₹​-8.466 T
nov. 2024
₹​-8.466 T
₹​-7.508 T
oct. 2024
₹​-7.508 T
₹​-4.745 T
sept. 2024
₹​-4.745 T
₹​-4.352 T
août 2024
₹​-4.352 T
₹​-2.769 T
juil. 2024
₹​-2.769 T
₹​-1.357 T
juin 2024
₹​-1.357 T
₹​-0.506 T
mai 2024
₹​-0.506 T
₹​-2.101 T
avr. 2024
₹​-2.101 T
₹​-16.537 T
mars 2024
₹​-16.537 T
₹​-15.014 T
févr. 2024
₹​-15.014 T
₹​-11.026 T
janv. 2024
₹​-11.026 T
₹​-9.823 T
déc. 2023
₹​-9.823 T
₹​-9.066 T
nov. 2023
₹​-9.066 T
₹​-8.037 T
oct. 2023
₹​-8.037 T
₹​-7.019 T
sept. 2023
₹​-7.019 T
₹​-6.428 T
août 2023
₹​-6.428 T
₹​-6.056 T
juil. 2023
₹​-6.056 T
₹​-4.514 T
juin 2023
₹​-4.514 T
₹​-2.103 T
mai 2023
₹​-2.103 T
₹​-1.336 T
avr. 2023
₹​-1.336 T
₹​-17.331 T
mars 2023
₹​-17.331 T
₹​-14.539 T
févr. 2023
₹​-14.539 T
₹​-11.908 T
janv. 2023
₹​-11.908 T
₹​-9.930 T
déc. 2022
₹​-9.930 T
₹​-9.782 T
nov. 2022
₹​-9.782 T
₹​-7.581 T
oct. 2022
₹​-7.581 T
₹​-6.198 T
sept. 2022
₹​-6.198 T
₹​-5.416 T
août 2022
₹​-5.416 T
₹​-3.408 T
juil. 2022
₹​-3.408 T
₹​-3.519 T
juin 2022
₹​-3.519 T
₹​-2.039 T
mai 2022
₹​-2.039 T
₹​-0.748 T
avr. 2022
₹​-0.748 T
₹​-15.865 T
mars 2022
₹​-15.865 T
₹​-13.166 T
févr. 2022
₹​-13.166 T
₹​-9.379 T
janv. 2022
₹​-9.379 T
₹​-7.594 T
déc. 2021
₹​-7.594 T
₹​-6.956 T
nov. 2021
₹​-6.956 T
₹​-5.470 T
oct. 2021
₹​-5.470 T
₹​-5.269 T
sept. 2021
₹​-5.269 T
₹​-4.680 T
août 2021
₹​-4.680 T
₹​-3.211 T
juil. 2021
₹​-3.211 T
₹​-2.742 T
juin 2021
₹​-2.742 T
₹​-1.232 T
123
Exporter

