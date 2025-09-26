L’équilibre budgétaire de l’Inde traduit l’utilisation des ressources financières par le gouvernement indien ou le secteur public. Les données sur le solde sont publiées par le Bureau du Contrôleur général des comptes (CGA) à la fin de l’exercice financier, qui commence en avril et se termine en mars.

Le solde budgétaire est calculé comme la différence entre les revenus et les dépenses au cours de la période considérée (à l’exclusion des fonds empruntés). Lorsque les recettes dépassent les dépenses, un excédent budgétaire est formé. Sinon, il y a un déficit commercial. Cela indique en fait que le gouvernement dépense plus d’argent que l’argent reçu dans le budget du pays. Le déficit budgétaire est indiqué en pourcentage du PIB national.

L’Inde a un déficit budgétaire. La réduction du déficit peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.

Dernières valeurs: