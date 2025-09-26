Calendrier économique
Indice des prix de gros en Inde a/a (India Wholesale Price Index y/y)
|Moyen
|0.52%
|-0.15%
|
-0.58%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.27%
|
0.52%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix de gros (IES) a/a traduit une variation des prix de gros des marchandises et des services au cours du mois déclaré par rapport au même mois il y a un an. L’indice est calculé mensuellement pour mesurer l’inflation.
Actuellement, le panier de consommation comprend 697 marchandises et services. Le panier est divisé en trois groupes: Articles primaires (aliments, minéraux, pétrole brut et gaz naturel), Combustibles et électricité (charbon, huile minérale, énergie) et Produits manufacturés. Différents poids sont accordés à ces groupes, traduisant leur importance pour l’économie indienne. Il s’agit de 22,62, 13,15 et 64,23 respectivement.
L’indice traite des prix réels que les acheteurs en gros paient lors de la transaction. Les données sources sont recueillies auprès de différentes ressources, y compris les ministères et les départements, ainsi que les entreprises publiques et privées. Les éléments sont calculés par rapport à une période de référence, qui est actuellement fixée pour 2011-2012.
L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse à court terme des prix de détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les cours de la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros en Inde a/a (India Wholesale Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
