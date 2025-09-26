CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice des prix de gros en Inde a/a (India Wholesale Price Index y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Bureau du conseiller économique (Office of the Economic Adviser)
Secteur
Prix
Moyen 0.52% -0.15%
-0.58%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.27%
0.52%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’Indice des prix de gros (IES) a/a traduit une variation des prix de gros des marchandises et des services au cours du mois déclaré par rapport au même mois il y a un an. L’indice est calculé mensuellement pour mesurer l’inflation.

Actuellement, le panier de consommation comprend 697 marchandises et services. Le panier est divisé en trois groupes: Articles primaires (aliments, minéraux, pétrole brut et gaz naturel), Combustibles et électricité (charbon, huile minérale, énergie) et Produits manufacturés. Différents poids sont accordés à ces groupes, traduisant leur importance pour l’économie indienne. Il s’agit de 22,62, 13,15 et 64,23 respectivement.

L’indice traite des prix réels que les acheteurs en gros paient lors de la transaction. Les données sources sont recueillies auprès de différentes ressources, y compris les ministères et les départements, ainsi que les entreprises publiques et privées. Les éléments sont calculés par rapport à une période de référence, qui est actuellement fixée pour 2011-2012.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse à court terme des prix de détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros en Inde a/a (India Wholesale Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
juil. 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
mai 2025
0.39%
0.38%
0.85%
avr. 2025
0.85%
1.79%
2.05%
mars 2025
2.05%
2.78%
2.38%
févr. 2025
2.38%
2.52%
2.31%
janv. 2025
2.31%
1.85%
2.37%
déc. 2024
2.37%
0.96%
1.89%
nov. 2024
1.89%
2.76%
2.36%
oct. 2024
2.36%
2.41%
1.84%
sept. 2024
1.84%
1.82%
1.31%
août 2024
1.31%
1.39%
2.04%
juil. 2024
2.04%
2.20%
3.36%
juin 2024
3.36%
4.41%
2.61%
mai 2024
2.61%
0.46%
1.26%
avr. 2024
1.26%
1.54%
0.53%
mars 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
févr. 2024
0.20%
0.76%
0.27%
janv. 2024
0.27%
1.86%
0.73%
déc. 2023
0.73%
0.81%
0.26%
nov. 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
oct. 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
sept. 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
août 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
juil. 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
juin 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
mai 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
avr. 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
mars 2023
1.34%
2.67%
3.85%
févr. 2023
3.85%
3.99%
4.73%
janv. 2023
4.73%
4.95%
4.95%
déc. 2022
4.95%
4.62%
5.85%
nov. 2022
5.85%
7.00%
8.39%
oct. 2022
8.39%
9.01%
10.70%
sept. 2022
10.70%
10.11%
12.41%
août 2022
12.41%
11.40%
13.93%
juil. 2022
13.93%
12.48%
15.18%
juin 2022
15.18%
16.46%
15.88%
mai 2022
15.88%
16.71%
15.08%
avr. 2022
15.08%
15.41%
14.55%
mars 2022
14.55%
12.14%
13.11%
févr. 2022
13.11%
12.27%
12.96%
janv. 2022
12.96%
11.89%
13.56%
déc. 2021
13.56%
12.83%
14.23%
nov. 2021
14.23%
12.83%
12.54%
oct. 2021
12.54%
12.68%
10.66%
sept. 2021
10.66%
13.69%
11.39%
août 2021
11.39%
10.59%
11.16%
juil. 2021
11.16%
9.82%
12.07%
juin 2021
12.07%
12.04%
12.94%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration