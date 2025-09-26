CalendrierSections

Production Manufacturière a/a (India Manufacturing Production y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Ministère de la Statistique et de la Mise en Œuvre des Programmes (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Secteur
Affaires
Bas 5.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.0%
5.4%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La production manufacturière a/a montre la variation de la valeur des marchandises produits dans le secteur manufacturier de l’industrie indienne au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les volumes de production manufacturière sont calculés à l’aide de la VAB (valeur ajoutée brute) aux prix courants de base.

La fabrication est l’un des domaines cibles de l’économie indienne. Le gouvernement a lancé l’initiative « Make In India » pour croître la production et la part de l’industrie manufacturière dans le PIB national. Les principales activités de production dans l’industrie manufacturière comprennent la production automobile, la production pharmaceutique et chimique, la production alimentaire, l’électronique, la production textile, etc. L’indice est calculé sur la base des séries de données désaisonnalisées.

Le calcul tient compte de l’inflation en appliquant un déflateur axé sur l’indice des prix à la production. Cet indice est utilisé parce qu’il mesure les prix réels des produits manufacturés au niveau de la production. Cela permet de mesurer le chiffre d’affaires net des fabricants hors marges de détail.

C’est l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie nationale. Il est utilisé dans le calcul du PIB de l’Inde. La croissance de la production manufacturière sert d’indicateur de premier plan de l’activité des consommateurs et de la croissance des ventes au détail. De plus, cette industrie est une source d’emplois. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction Manufacturière a/a (India Manufacturing Production y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juin 2025
5.4%
mai 2025
N/D
3.0%
2.6%
avr. 2025
2.6%
3.9%
3.4%
mars 2025
3.4%
3.8%
2.9%
févr. 2025
2.9%
3.6%
5.5%
janv. 2025
5.5%
2.4%
3.0%
déc. 2024
3.0%
2.6%
5.8%
nov. 2024
5.8%
2.4%
4.1%
oct. 2024
4.1%
3.4%
3.9%
sept. 2024
3.9%
2.2%
1.0%
août 2024
1.0%
2.9%
4.6%
juil. 2024
4.6%
3.3%
2.6%
juin 2024
2.6%
3.8%
4.6%
mai 2024
4.6%
4.0%
3.9%
avr. 2024
3.9%
3.7%
5.2%
mars 2024
5.2%
3.1%
5.0%
févr. 2024
5.0%
2.8%
3.2%
janv. 2024
3.2%
4.2%
3.9%
déc. 2023
3.9%
5.2%
1.2%
nov. 2023
1.2%
0.4%
10.4%
oct. 2023
10.4%
0.5%
4.5%
sept. 2023
4.5%
0.7%
9.3%
août 2023
9.3%
1.1%
4.6%
juil. 2023
4.6%
1.4%
3.1%
juin 2023
3.1%
1.7%
5.7%
mai 2023
5.7%
1.8%
4.9%
avr. 2023
4.9%
1.6%
0.5%
mars 2023
0.5%
1.1%
5.3%
févr. 2023
5.3%
0.2%
3.7%
janv. 2023
3.7%
-1.1%
2.6%
déc. 2022
2.6%
-2.9%
6.1%
nov. 2022
6.1%
-5.0%
-5.6%
oct. 2022
-5.6%
-6.3%
1.8%
sept. 2022
1.8%
-8.0%
-0.7%
août 2022
-0.7%
-9.7%
3.2%
juil. 2022
3.2%
-10.4%
12.5%
juin 2022
12.5%
-4.8%
20.6%
mai 2022
20.6%
2.4%
6.3%
avr. 2022
6.3%
5.4%
0.9%
mars 2022
0.9%
8.2%
0.8%
févr. 2022
0.8%
11.4%
1.1%
janv. 2022
1.1%
15.1%
-0.1%
déc. 2021
-0.1%
-116.9%
0.9%
nov. 2021
0.9%
27.5%
2.0%
oct. 2021
2.0%
-111.7%
2.7%
sept. 2021
2.7%
-86.8%
9.7%
août 2021
9.7%
105.6%
10.5%
juil. 2021
10.5%
-8.4%
13.0%
juin 2021
13.0%
54.5%
34.5%
mai 2021
34.5%
217.1%
197.1%
1234
Exporter

