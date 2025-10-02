Le compte courant fait partie de la balance des paiements de l’Inde, qui est une donnée systématisée sur toutes les transactions économiques entre résidents et non-résidents. En plus de la valeur absolue, le compte courant est également exprimé en pourcentage du PIB du pays, ce qui indique le niveau de compétitivité internationale du pays.

Le compte courant traduit toutes les transactions liées aux marchandises et services, ainsi que les revenus primaires et secondaires. Le revenu primaire comprend le revenu de placement (par exemple, les intérêts et les dividendes). Le revenu secondaire fait référence aux transferts courants entre résidents et non-résidents non soumis à aucune condition. Par exemple, il s’agit de transferts courants du gouvernement central ou de l’aide étrangère.

Un excédent du compte courant augmente les actifs extérieurs nets et entraîne une hausse des exportations de capitaux sous la forme d’une hausse des actifs extérieurs dans le compte de capital. Certains économistes interprètent cela comme un signe de faiblesse, d’autres comme sa force. Dans le cas d’un déficit de la balance courante, c’est exactement le contraire. En outre, les déséquilibres extérieurs croissants et de longue durée sont considérés comme des causes de crises financières.

En général, cependant, les valeurs qui dépassent les prévisions sont considérées comme favorables pour la roupie indienne.

Dernières valeurs: