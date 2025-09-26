Les exportations de l’Inde traduisent la valeur des marchandises vendues par les résidents aux non-résidents, exprimée en dollars américains. Le calcul en dollars de la valeur des exportations permet une comparaison correcte des exportations de l’Inde avec d’autres pays et une évaluation correcte des statistiques commerciales. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.

L’indicateur est calculé à l’aide des prix FOB (franco à bord) des marchandises exportées du pays. L’Inde est le 17ème plus grand pays exportateur au monde. Les principaux produits d’exportation de l’Inde comprennent les produits de raffinage, les produits pharmaceutiques, les pierres précieuses et les métaux précieux, les machines, les véhicules, les textiles, etc. Les principaux flux d’exportation vont aux États-Unis,les Émirats arabes unis, Hong Kong, la Chine, la Grande-Bretagne et Singapour.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

La croissance des exportations associée à une hausse de la demande étrangère entraîne une hausse de la production, une expansion des emplois et attire des capitaux dans l’économie. Par conséquent, des indications plus élevées que prévues peuvent être considérées comme favorables pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs: