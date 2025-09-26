Calendrier économique
Exportations de l’Inde (India Exports)
|Bas
|$35.10 B
|$37.91 B
|
$37.24 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$37.85 B
|
$35.10 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les exportations de l’Inde traduisent la valeur des marchandises vendues par les résidents aux non-résidents, exprimée en dollars américains. Le calcul en dollars de la valeur des exportations permet une comparaison correcte des exportations de l’Inde avec d’autres pays et une évaluation correcte des statistiques commerciales. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.
L’indicateur est calculé à l’aide des prix FOB (franco à bord) des marchandises exportées du pays. L’Inde est le 17ème plus grand pays exportateur au monde. Les principaux produits d’exportation de l’Inde comprennent les produits de raffinage, les produits pharmaceutiques, les pierres précieuses et les métaux précieux, les machines, les véhicules, les textiles, etc. Les principaux flux d’exportation vont aux États-Unis,les Émirats arabes unis, Hong Kong, la Chine, la Grande-Bretagne et Singapour.
Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.
La croissance des exportations associée à une hausse de la demande étrangère entraîne une hausse de la production, une expansion des emplois et attire des capitaux dans l’économie. Par conséquent, des indications plus élevées que prévues peuvent être considérées comme favorables pour les cours de la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deExportations de l’Inde (India Exports)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
