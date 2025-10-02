L’indicateur de variation des réserves de l’Inde traduit les variations annuelles des fonds contrôlés par la RBI libellés en devises étrangères. La variation est mesurée en termes absolus, en dollars américains. La Banque publie également une variation nominale tenant compte des fluctuations monétaires. Le rapport complet comprend également des données sur les sources auxquelles les modifications sont associées.

La Banque de réserve de l’Inde utilise ces actifs pour exécuter des mesures de politique monétaire, pour financer la dette extérieure, pour mener des interventions monétaires afin d’affecter le taux de change national et à d’autres fins. Ce sont des actifs financiers.

L’impact de cet indicateur sur les cours de la roupie indienne dépend des facteurs qui l’accompagnent. L’accumulation de réserves a un coût. Cependant, les Réserves de Devises Étrangères sont importantes pour le commerce extérieur et les paiements connexes. En outre,elles contribuent au développement ordonné du marché des devises de l’Inde. En général, la croissance des Réserves de Devises Étrangères peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur la roupie, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la RBI.

Dernières valeurs: