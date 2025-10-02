La décision de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) sur les taux de prise en pension inversée est annoncée par le Comité de politique monétaire six fois par an, de la même manière que la décision de base sur les taux d’intérêt.

Comme son nom l’indique, le taux est opposé au taux de prise en pension. Il s’agit du taux d’intérêt sur les emprunts inversés, auquel la RBI emprunte de l’argent auprès des banques commerciales. La RBI peut utiliser cet outil lorsque trop d’argent s’accumule dans le système bancaire. Lorsque le taux de prise en pension inversée augmente, les banques préfèrent prêter de l’argent à la Banque inversée (qui est également considérée comme un emprunteur plus fiable), plutôt qu’à la population ou aux entreprises.

Une modification du taux des prises en pension affecte l’afflux de liquidités dans le système bancaire, tandis que la prise en pension inversée affecte la sortie de liquidités vers la Banque de Réserve. Une baisse inattendue du taux de prise en pension inversée peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.

