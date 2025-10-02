CalendrierSections

Décision de la Banque de réserve de l’Inde d’inverser le taux de prise en pension (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India)
Secteur
Argent
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La décision de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) sur les taux de prise en pension inversée est annoncée par le Comité de politique monétaire six fois par an, de la même manière que la décision de base sur les taux d’intérêt.

Comme son nom l’indique, le taux est opposé au taux de prise en pension. Il s’agit du taux d’intérêt sur les emprunts inversés, auquel la RBI emprunte de l’argent auprès des banques commerciales. La RBI peut utiliser cet outil lorsque trop d’argent s’accumule dans le système bancaire. Lorsque le taux de prise en pension inversée augmente, les banques préfèrent prêter de l’argent à la Banque inversée (qui est également considérée comme un emprunteur plus fiable), plutôt qu’à la population ou aux entreprises.

Une modification du taux des prises en pension affecte l’afflux de liquidités dans le système bancaire, tandis que la prise en pension inversée affecte la sortie de liquidités vers la Banque de Réserve. Une baisse inattendue du taux de prise en pension inversée peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDécision de la Banque de réserve de l’Inde d’inverser le taux de prise en pension (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
N/D
N/D
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.35%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
4.90%
5.15%
5.15%
5.50%
5.50%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
5.75%
12
Exporter

