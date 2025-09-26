L’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Inde a/a traduit les variations des prix des marchandises et des services au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’information sur les prix est mensuellement recueillie en interrogeant les résidents des zones urbaines qui travaillent dans des entreprises des secteurs privé et public.

L’indice est calculé sur la base des prix des marchandises et services dans le panier de consommation,dont la composition traduit la structure de consommation des ménages indiens.

Les articles du panier sont revus au moins une fois par année pour refléter les tendances économiques, technologiques et culturelles réelles. Un ensemble fixe de pondérations est appliqué aux variations de prix pour chaque article du panier (le poids de l’article du panier traduit son importance pour le budget typique du ménage). Si une marque de produit n’est plus présentée dans les magasins, celle qui s’en rapproche le plus en prix et comparable en qualité est ajoutée au panier pour maintenir la représentativité.

Le calcul de l’IPC ne comprend pas les dépenses des logements occupés par leur propriétaire (tels que les travaux techniques) et les taxes. Cependant, les factures de services publics, les réparations mineures à domicile et l’entretien des systèmes de services publics sont compris dans l’indice.

L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé pour mesurer l’inflation et l’état de l’économie indienne. Cet indice peut affecter les taux d’intérêt, les avantages fiscaux, les salaires et les prestations gouvernementales. Etant une mesure de l’inflation, l’IPC peut avoir un fort impact sur la valeur de la roupie indienne. Sa croissance peut être considérée comme favorable pour les cours de l’INR.

