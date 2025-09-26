Calendrier économique
Indice des Prix à la Consommation (IPC) en Inde (India Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moyen
|2.07%
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.78%
|
2.07%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Inde a/a traduit les variations des prix des marchandises et des services au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’information sur les prix est mensuellement recueillie en interrogeant les résidents des zones urbaines qui travaillent dans des entreprises des secteurs privé et public.
L’indice est calculé sur la base des prix des marchandises et services dans le panier de consommation,dont la composition traduit la structure de consommation des ménages indiens.
Les articles du panier sont revus au moins une fois par année pour refléter les tendances économiques, technologiques et culturelles réelles. Un ensemble fixe de pondérations est appliqué aux variations de prix pour chaque article du panier (le poids de l’article du panier traduit son importance pour le budget typique du ménage). Si une marque de produit n’est plus présentée dans les magasins, celle qui s’en rapproche le plus en prix et comparable en qualité est ajoutée au panier pour maintenir la représentativité.
Le calcul de l’IPC ne comprend pas les dépenses des logements occupés par leur propriétaire (tels que les travaux techniques) et les taxes. Cependant, les factures de services publics, les réparations mineures à domicile et l’entretien des systèmes de services publics sont compris dans l’indice.
L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé pour mesurer l’inflation et l’état de l’économie indienne. Cet indice peut affecter les taux d’intérêt, les avantages fiscaux, les salaires et les prestations gouvernementales. Etant une mesure de l’inflation, l’IPC peut avoir un fort impact sur la valeur de la roupie indienne. Sa croissance peut être considérée comme favorable pour les cours de l’INR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à la Consommation (IPC) en Inde (India Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress