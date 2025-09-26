L’indice de la production industrielle (PEI) FYTD a/a traduit les variations du volume des produits manufacturés et de l’activité du secteur industriel au cours de la période allant du début de l’exercice financier (1er avril) à la date du rapport, par rapport à la même période il y a un an. L’indice couvre la production des sociétés minières, manufacturières et énergétiques.

Dans l’indice, les volumes de production sont calculés en valeur de production, c’est-à-dire en valeur de production. Si la production de marchandises prend plus d’un mois (comme par exemple les voitures), ces marchandises sont comptabilisés comme « Travaux d’exploitation en cours ». Cela permet d’éviter les pics qui peuvent apparaître lors de la collecte de données en termes purement quantitatifs. Un déflateur est utilisé dans le calcul de la production à valeur ajoutée.

IIP est un indice composite, dans lequel la valeur finale est calculée en utilisant les valeurs de production de chaque industrie indienne. L’indice est calculé par rapport à la période de référence, qui a le niveau de référence de 100 (adopté en 2011-2012). En outre, les données de l’année de référence sont utilisées comme référence de pondération, qui est mise à jour de temps à autre pour refléter les évolutions réels dans la structure et la composition de l’industrie, qui peuvent être liés au développement technologique, aux réformes économiques et aux évolutions dans la structure des consommations.

Les agences sources sélectionnent des entreprises pour des groupes spécifiques de produits afin de recueillir des statistiques. Les agences sont des ministères indiens et des départements gouvernementaux, elles fournissent les données recueillies au groupe de travail du ministère de la Statistique.

La publication de l’indicateur est suivie de près par les économistes et les analystes, car elle traduit l’efficacité de l’économie du pays et son orientation. La comparaison de données de période similaire pour l’année en cours et l’année précédente permet de prédire les résultats de l’exercice financier pour l’économie du pays. Une indication plus élevée que prévue peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.

