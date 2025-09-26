CalendrierSections

Indice des prix de gros en Inde - Carburant et énergie a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Bureau du conseiller économique (Office of the Economic Adviser)
Secteur
Prix
Bas -3.17% -1.37%
-2.43%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-3.25%
-3.17%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
L’Indice des prix de gros (IGV) Carburant et énergie a/a traduit les variations des prix de gros pour les groupes de marchandises spécifiés, au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Les statistiques traduisent les prix du charbon, des huiles minérales et de l’électricité. Les volumes de ventes de l’année de base servent de chiffres de pondération (= pondérations d’indice).

Les données sont fournies par le ministère du Pétrole et du Gaz naturel, ainsi que par les grandes sociétés de raffinage du pétrole et 49 centrales électriques indiennes. L’indice est calculé par rapport à la période de base, qui est actuellement fixée à 2011-2012.

L’indice traduit les prix réels payés (non listés, prix de base ou moyens) que l’acheteur paie lors de la transaction. Différentes pondérations sont attribuées aux éléments de l’indice, reflétant l’importance des produits pour l’économie indienne. La composition et le poids des composants sont revus de temps à autre pour refléter la structure réelle de la consommation.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros du carburant et de l’énergie entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux et peuvent affecter sur les coûts de production. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut avoir un impact positif sur les taux de change de l’INR.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros en Inde - Carburant et énergie a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
juil. 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
mai 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
avr. 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
mars 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
févr. 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
janv. 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
déc. 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
nov. 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
oct. 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
sept. 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
août 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
juil. 2024
1.72%
6.68%
1.03%
juin 2024
1.03%
8.09%
1.35%
mai 2024
1.35%
5.01%
1.38%
avr. 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
mars 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
févr. 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
janv. 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
déc. 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
nov. 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
oct. 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
sept. 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
août 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
juil. 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
juin 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
mai 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
avr. 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
mars 2023
8.96%
5.40%
14.82%
févr. 2023
14.82%
15.63%
15.15%
janv. 2023
15.15%
19.80%
18.09%
déc. 2022
18.09%
11.06%
17.35%
nov. 2022
17.35%
9.84%
23.17%
oct. 2022
23.17%
21.61%
32.61%
sept. 2022
32.61%
28.73%
33.67%
août 2022
33.67%
54.65%
43.75%
juil. 2022
43.75%
50.94%
40.38%
juin 2022
40.38%
47.65%
40.62%
mai 2022
40.62%
36.29%
38.66%
avr. 2022
38.66%
32.57%
34.52%
mars 2022
34.52%
34.14%
31.50%
févr. 2022
31.50%
32.89%
32.27%
janv. 2022
32.27%
21.87%
32.30%
déc. 2021
32.30%
35.08%
39.81%
nov. 2021
39.81%
43.32%
37.18%
oct. 2021
37.18%
32.06%
24.81%
sept. 2021
24.81%
32.05%
26.09%
août 2021
26.09%
17.55%
26.02%
juil. 2021
26.02%
25.59%
32.83%
juin 2021
32.83%
42.39%
37.61%
123
