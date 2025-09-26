L’Indice des prix de gros (IGV) Carburant et énergie a/a traduit les variations des prix de gros pour les groupes de marchandises spécifiés, au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Les statistiques traduisent les prix du charbon, des huiles minérales et de l’électricité. Les volumes de ventes de l’année de base servent de chiffres de pondération (= pondérations d’indice).

Les données sont fournies par le ministère du Pétrole et du Gaz naturel, ainsi que par les grandes sociétés de raffinage du pétrole et 49 centrales électriques indiennes. L’indice est calculé par rapport à la période de base, qui est actuellement fixée à 2011-2012.

L’indice traduit les prix réels payés (non listés, prix de base ou moyens) que l’acheteur paie lors de la transaction. Différentes pondérations sont attribuées aux éléments de l’indice, reflétant l’importance des produits pour l’économie indienne. La composition et le poids des composants sont revus de temps à autre pour refléter la structure réelle de la consommation.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros du carburant et de l’énergie entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux et peuvent affecter sur les coûts de production. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut avoir un impact positif sur les taux de change de l’INR.

