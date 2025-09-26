Calendrier économique
Indice des prix de gros en Inde - Carburant et énergie a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)
|Bas
|-3.17%
|-1.37%
|
-2.43%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-3.25%
|
-3.17%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix de gros (IGV) Carburant et énergie a/a traduit les variations des prix de gros pour les groupes de marchandises spécifiés, au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Les statistiques traduisent les prix du charbon, des huiles minérales et de l’électricité. Les volumes de ventes de l’année de base servent de chiffres de pondération (= pondérations d’indice).
Les données sont fournies par le ministère du Pétrole et du Gaz naturel, ainsi que par les grandes sociétés de raffinage du pétrole et 49 centrales électriques indiennes. L’indice est calculé par rapport à la période de base, qui est actuellement fixée à 2011-2012.
L’indice traduit les prix réels payés (non listés, prix de base ou moyens) que l’acheteur paie lors de la transaction. Différentes pondérations sont attribuées aux éléments de l’indice, reflétant l’importance des produits pour l’économie indienne. La composition et le poids des composants sont revus de temps à autre pour refléter la structure réelle de la consommation.
L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros du carburant et de l’énergie entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux et peuvent affecter sur les coûts de production. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut avoir un impact positif sur les taux de change de l’INR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros en Inde - Carburant et énergie a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress