La dette extérieure de l’Inde traduit le montant total de toutes les dettes du pays envers les créanciers étrangers. Les débiteurs peuvent être le gouvernement central de l’Inde, les gouvernements locaux, les entreprises et les citoyens. Parmi les créanciers figurent des banques commerciales privées, des gouvernements étrangers et des organisations financières internationales, telles que le FMI.

Les informations sur la dette extérieure de l’Inde sont publiées trimestriellement, avec un décalage d’un quart. Les statistiques pour les deux premiers trimestres sont publiées par la Banque de réserve de l’Inde, les données sur les deux trimestres les plus ou moins sont fournies par le Ministère des Finances. En outre, le gouvernement publie chaque année une analyse statistique détaillée de la dette extérieure du pays.

Les données statistiques comprennent à la fois les obligations à long et à court terme. En outre, les données détaillées fournissent une ventilation par type de dette: dette multilatérale, bilatérale, du FMI, crédit à l’exportation, emprunt commercial, dépôts de non-résidents, etc.

Une baisse de la dette extérieure est considérée comme un facteur favorable qui peut favorablement affecter les cours de la monnaie nationale. Inversement, la hausse de la dette peut être considérée comme négative.

Dernières valeurs: