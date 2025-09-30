Calendrier économique
Dette extérieure de l’Inde (India External Debt)
|Bas
|$747.2 B
|$16.7 B
|
$735.9 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$782.7 B
|
$747.2 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La dette extérieure de l’Inde traduit le montant total de toutes les dettes du pays envers les créanciers étrangers. Les débiteurs peuvent être le gouvernement central de l’Inde, les gouvernements locaux, les entreprises et les citoyens. Parmi les créanciers figurent des banques commerciales privées, des gouvernements étrangers et des organisations financières internationales, telles que le FMI.
Les informations sur la dette extérieure de l’Inde sont publiées trimestriellement, avec un décalage d’un quart. Les statistiques pour les deux premiers trimestres sont publiées par la Banque de réserve de l’Inde, les données sur les deux trimestres les plus ou moins sont fournies par le Ministère des Finances. En outre, le gouvernement publie chaque année une analyse statistique détaillée de la dette extérieure du pays.
Les données statistiques comprennent à la fois les obligations à long et à court terme. En outre, les données détaillées fournissent une ventilation par type de dette: dette multilatérale, bilatérale, du FMI, crédit à l’exportation, emprunt commercial, dépôts de non-résidents, etc.
Une baisse de la dette extérieure est considérée comme un facteur favorable qui peut favorablement affecter les cours de la monnaie nationale. Inversement, la hausse de la dette peut être considérée comme négative.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDette extérieure de l’Inde (India External Debt)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress