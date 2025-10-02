Calendrier économique
Balance commerciale des marchandises de l’Inde (India Goods Trade Balance)
La balance commerciale des marchandises de l’Inde traduit les flux commerciaux du pays avec ses partenaires étrangers. La balance commerciale des marchandises est calculée comme la différence entre les marchandises exportés et importés au cours de la période de référence. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux entre les pays. Il est également considéré comme un indicateur important du développement économique.
Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises qu’elle ne peut en consommer.
Les principaux partenaires commerciaux de l’Inde sont les États-Unis, l’UE et la Chine. Depuis les années 1990, l’Inde a un déficit commercial général, qui a tendance à croître.
L’impact des importations indiennes sur les cours de la roupie est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de la production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. En Inde, la baisse du déficit peut être considérée comme favorable, et donc la croissance de l’indice peut être considérée comme favorable pour les cours de l’INR. Inversement, une hausse du déficit peut faire baisser les cours de la monnaie nationale.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Balance commerciale des marchandises de l'Inde (India Goods Trade Balance)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
