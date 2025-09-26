Markit Composite PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services indiens. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans les entreprises privées du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions changent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les directeurs d’ achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

L’indice est désaisonnalisé Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées qualifient les conditions économiques actuelles de favorables. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires, qui est surveillé de près par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé indien. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance du PMI est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.

