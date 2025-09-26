Calendrier économique
Importations de l’Inde (India Imports)
Les importations de l’Inde traduisent la valeur en dollars américains des marchandises importées. Le calcul en dollars de la valeur des exportations permet une comparaison correcte des exportations de l’Inde avec d’autres pays et une évaluation correcte des statistiques commerciales. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.
Les principaux produits des importations indiennes comprennent le pétrole brut, l’or, le charbon, les machines et les téléphones. La plupart des produits sont importés de Chine, des États-Unis, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d’Irak. Les importations ont tendance à diminuer ces dernières années, ce qui est lié à l’initiative gouvernementale « Make In India ».
Un pays qui importe plus de marchandises et de services qu’il n’en exporte a un déficit commercial. Cependant, l’impact des importations indiennes sur les cours de la roupie est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de la production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Cela peut affecter les cours de roupies en conséquence.
Un acheteur dans les transactions d’importation est obligé d’acheter des devises étrangères afin de payer les marchandises, de sorte que la croissance des importations peut avoir un impact négatif sur les cours de la roupie indienne. À l’inverse, des indications d’importation plus faibles que prévues peuvent être considérées comme favorables pour les cours de l’INR.
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deImportations de l'Inde (India Imports)l'indicateur macroéconomique
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
