Décision de la Banque de réserve de l’Inde sur les taux d’intérêt (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India)
Secteur
Argent
Moyen 5.50%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
5.50%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La décision de la RBI sur les taux d’intérêt est prise par le Comité de politique monétaire de la Banque six fois par année.

Le taux de base, ou prise en pension, est le taux d’intérêt auquel la Banque de Réserve de l'Inde émet des prêts à court terme aux banques commerciales indiennes. Lorsque le taux de prise en pension augmente, les prêts deviennent plus chers. En règle générale, la banque de réserve réduit le taux lorsqu’il est nécessaire d’étendre le secteur bancaire du pays et l’économie dans son ensemble.

Pour lutter contre l’inflation, la RBI peut relever le taux d’intérêt. Les prêts deviennent plus chers pour les banques commerciales, qui augmentent alors le coût des prêts pour leurs clients, et donc emprunter dans l’ensemble de l’économie devient plus cher. Cela conduit à une baisse des prêts émis et de la consommation. Ceci, à son tour, conduira à une baisse de l’inflation.

Si le taux de prise en pension annoncé est plus élevé que prévu, cela peut être considéré comme positif pour la roupie indienne. Un taux plus faible que prévu peut avoir un impact négatif sur les cours de l’INR.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deDécision de la Banque de réserve de l'Inde sur les taux d'intérêt (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)l'indicateur macroéconomique

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
5.50%
N/D
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
5.90%
5.90%
5.40%
5.40%
4.90%
4.90%
4.40%
4.40%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.40%
4.40%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.15%
5.40%
5.40%
5.75%
5.75%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.50%
6.25%
6.25%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
12
Exporter

