La production manufacturière FYTD a/a montre la variation de la valeur des marchandises produits dans le secteur manufacturier de l’industrie indienne au cours de la période allant du début de l’exercice financier (1er avril) à la date du rapport, par rapport à la même période il y a un an. Les volumes de production manufacturière sont calculés à l’aide de la VAB (valeur ajoutée brute) aux prix courants de base.

La fabrication est l’un des domaines cibles de l’économie indienne. Le gouvernement a lancé l’initiative « Make In India » pour croître la production et la part de l’industrie manufacturière dans le PIB national. Les principales activités de production dans l’industrie manufacturière comprennent la production automobile, la production pharmaceutique et chimique, la production alimentaire, l’électronique, la production textile, etc.

Le calcul tient compte de l’inflation en appliquant un déflateur axé sur l’indice des prix à la production. Cet indice est utilisé parce qu’il mesure les prix réels des produits manufacturés au niveau de la production. Cela permet de mesurer le chiffre d’affaires net des fabricants hors marges de détail. C’est l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie nationale. Il est utilisé dans le calcul du PIB de l’Inde. La croissance de la production manufacturière sert d’indicateur de premier plan de l’activité des consommateurs et de la croissance des ventes au détail. De plus, cette industrie est une source importante d’emplois. Par conséquent, la croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les cours de la roupie indienne.

