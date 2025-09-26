La balance commerciale de l’Inde mesure la différence entre les exportations et les importations au cours de la période considérée, exprimée en roupies indiennes. L’indicateur traduit la structure du commerce du pays avec ses partenaires. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux entre les pays. Il est également considéré comme un indicateur important du développement économique.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

Les principaux partenaires commerciaux de l’Inde sont les États-Unis, l’UE et la Chine. Depuis les années 1990, l’Inde a un déficit commercial général, qui a tendance à croître.

L’impact des importations indiennes sur les cours de la roupie est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de la production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. En Inde, une diminution du déficit est considérée comme favorable, et donc la croissance de l’indice plus élevée que prévue peut être considérée comme favorable pour les cours de l’INR. Inversement, une hausse du déficit peut faire baisser les cours de la monnaie nationale.

Dernières valeurs: