Indice des prix de gros en Inde - Aliments a/a (India Wholesale Price Index - Food y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Bureau du conseiller économique (Office of the Economic Adviser)
Secteur
Prix
Bas -3.06% 0.18%
-6.29%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.53%
-3.06%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’Indice des prix de gros (ISE) Aliments a/a mesure les variations des prix de gros du panier d’aliments de consommation au cours du mois déclaré par rapport au même mois il y a un an. L’indice est mensuellement calculé pour mesurer l’inflation alimentaire.

L’indice est calculé en fonction de la valeur WPI cumulée du groupe d’aliments dans la section Production et du groupe approprié dans la section des marchandises primaires. Par conséquent, il s’agit d’un indice dérivé. Les éléments sont calculés par rapport à une période de référence, qui est actuellement fixée pour 2011-2012.

L’indice traite des prix réels payés par les acheteurs en gros lors de la transaction. Les données sources sont recueillies auprès de différentes ressources, y compris les ministères et les départements, ainsi que les entreprises publiques et privées. Différents poids sont donnés aux marchandises du panier, reflétant l’importance des produits pour l’économie indienne. La composition du panier est revue de temps à autre pour refléter la structure réelle de la consommation.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros des aliments entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut avoir un impact positif sur les taux de change de l’INR.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros en Inde - Aliments a/a (India Wholesale Price Index - Food y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
juil. 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
mai 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
avr. 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
mars 2025
1.57%
5.70%
3.38%
févr. 2025
3.38%
6.63%
5.88%
janv. 2025
5.88%
9.43%
8.47%
déc. 2024
8.47%
5.48%
8.63%
nov. 2024
8.63%
8.08%
13.54%
oct. 2024
13.54%
6.44%
11.53%
sept. 2024
11.53%
6.33%
3.11%
août 2024
3.11%
6.12%
3.45%
juil. 2024
3.45%
8.54%
10.87%
juin 2024
10.87%
8.36%
9.82%
mai 2024
9.82%
5.94%
7.74%
avr. 2024
7.74%
6.01%
6.88%
mars 2024
6.88%
6.10%
6.95%
févr. 2024
6.95%
6.16%
6.85%
janv. 2024
6.85%
4.78%
9.38%
déc. 2023
9.38%
4.72%
8.18%
nov. 2023
8.18%
8.99%
2.53%
oct. 2023
2.53%
10.32%
3.35%
sept. 2023
3.35%
8.43%
10.60%
août 2023
10.60%
20.21%
14.25%
juil. 2023
14.25%
3.95%
1.32%
juin 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
mai 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
avr. 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
mars 2023
2.32%
3.65%
3.81%
févr. 2023
3.81%
7.11%
2.38%
janv. 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
déc. 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
nov. 2022
1.07%
3.77%
8.33%
oct. 2022
8.33%
9.22%
11.03%
sept. 2022
11.03%
11.64%
12.37%
août 2022
12.37%
6.75%
10.77%
juil. 2022
10.77%
17.74%
14.39%
juin 2022
14.39%
14.81%
12.34%
mai 2022
12.34%
8.10%
8.35%
avr. 2022
8.35%
7.43%
8.06%
mars 2022
8.06%
4.52%
8.19%
févr. 2022
8.19%
6.78%
10.33%
janv. 2022
10.33%
11.19%
9.56%
déc. 2021
9.56%
8.87%
4.88%
nov. 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
oct. 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
sept. 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
août 2021
-1.29%
-1.46%
0.00%
juil. 2021
0.00%
0.94%
3.09%
juin 2021
3.09%
3.84%
4.31%
123
