L’Indice des prix de gros (ISE) Aliments a/a mesure les variations des prix de gros du panier d’aliments de consommation au cours du mois déclaré par rapport au même mois il y a un an. L’indice est mensuellement calculé pour mesurer l’inflation alimentaire.

L’indice est calculé en fonction de la valeur WPI cumulée du groupe d’aliments dans la section Production et du groupe approprié dans la section des marchandises primaires. Par conséquent, il s’agit d’un indice dérivé. Les éléments sont calculés par rapport à une période de référence, qui est actuellement fixée pour 2011-2012.

L’indice traite des prix réels payés par les acheteurs en gros lors de la transaction. Les données sources sont recueillies auprès de différentes ressources, y compris les ministères et les départements, ainsi que les entreprises publiques et privées. Différents poids sont donnés aux marchandises du panier, reflétant l’importance des produits pour l’économie indienne. La composition du panier est revue de temps à autre pour refléter la structure réelle de la consommation.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros des aliments entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse des dépenses de consommation, ce qui peut avoir un impact positif sur les taux de change de l’INR.

Dernières valeurs: