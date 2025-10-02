Calendrier économique
Ratio de réserve de trésorerie de la Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)
|Bas
|N/D
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le rapport de réserve de trésorerie (CRR) de la Banque de Réserve de l'Inde (RBI) traduit le rapport du montant total des dépôts que les banques sont tenues de conserver en tant que réserve dans la RBI.
Le CRR est un outil de contrôle des flux monétaires sur le marché et de contrôle de l’inflation. Lorsque le CRR est augmenté, les banques doivent croître les dépôts conservés dans la Banque de réserve, et donc leur potentiel de prêt et d’investissement diminue. Cela réduit l’afflux d’argent sur le marché, ce qui ralentit les taux de consommation. Inversement, lorsque le CRR est diminué, les dépôts des banques à la Banque de Réserve diminuent, tandis que les possibilités de prêt augmentent. Dans une telle situation, les possibilités de prêt augmentent, augmentant l’afflux d’argent dans l’économie, ce qui peut croître l’inflation.
Compte tenu de ce qui précède, une indication CRR plus élevée que prévue peut être considérée comme négative pour les cours de la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRatio de réserve de trésorerie de la Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress