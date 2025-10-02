CalendrierSections

Ratio de réserve de trésorerie de la Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India)
Secteur
Argent
Le rapport de réserve de trésorerie (CRR) de la Banque de Réserve de l'Inde (RBI) traduit le rapport du montant total des dépôts que les banques sont tenues de conserver en tant que réserve dans la RBI.

Le CRR est un outil de contrôle des flux monétaires sur le marché et de contrôle de l’inflation. Lorsque le CRR est augmenté, les banques doivent croître les dépôts conservés dans la Banque de réserve, et donc leur potentiel de prêt et d’investissement diminue. Cela réduit l’afflux d’argent sur le marché, ce qui ralentit les taux de consommation. Inversement, lorsque le CRR est diminué, les dépôts des banques à la Banque de Réserve diminuent, tandis que les possibilités de prêt augmentent. Dans une telle situation, les possibilités de prêt augmentent, augmentant l’afflux d’argent dans l’économie, ce qui peut croître l’inflation.

Compte tenu de ce qui précède, une indication CRR plus élevée que prévue peut être considérée comme négative pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRatio de réserve de trésorerie de la Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
N/D
N/D
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
12
