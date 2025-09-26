Calendrier économique
Indice des prix de gros de l’Inde - Produits manufacturés a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)
|Bas
|2.55%
|2.41%
|
2.05%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.93%
|
2.55%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix de gros (IMP) Produits manufacturés a/a traduit une variation des prix de gros pour le groupe de produits manufacturés au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est calculé mensuellement pour mesurer l’inflation.
Le WPI commun est calculé pour le panier composé de trois groupes: Articles primaires, carburant et énergie, produits manufacturés. Ce dernier groupe a le poids le plus important de 64,23. Les produits compris dans l’échantillon des statistiques de prix couvrent pas moins de 80% de la production des entreprises industrielles indiennes.
L’indicateur est établi par le Bureau du Contrôleur général des comptes (CGA) qui recueille des données auprès des entreprises manufacturières des secteurs privé et public. L’échantillon d’entreprises, ainsi que l’ensemble des produits examinés, sont mis à jour de temps à autre en fonction de l’évolution de la structure du marché.
L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse à court terme des prix de détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les cours de la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros de l’Inde - Produits manufacturés a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress