L’Indice des prix de gros (IMP) Produits manufacturés a/a traduit une variation des prix de gros pour le groupe de produits manufacturés au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est calculé mensuellement pour mesurer l’inflation.

Le WPI commun est calculé pour le panier composé de trois groupes: Articles primaires, carburant et énergie, produits manufacturés. Ce dernier groupe a le poids le plus important de 64,23. Les produits compris dans l’échantillon des statistiques de prix couvrent pas moins de 80% de la production des entreprises industrielles indiennes.

L’indicateur est établi par le Bureau du Contrôleur général des comptes (CGA) qui recueille des données auprès des entreprises manufacturières des secteurs privé et public. L’échantillon d’entreprises, ainsi que l’ensemble des produits examinés, sont mis à jour de temps à autre en fonction de l’évolution de la structure du marché.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse à court terme des prix de détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs: