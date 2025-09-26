CalendrierSections

Indice des prix de gros de l’Inde - Produits manufacturés a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Bureau du conseiller économique (Office of the Economic Adviser)
Secteur
Prix
Bas 2.55% 2.41%
2.05%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.93%
2.55%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’Indice des prix de gros (IMP) Produits manufacturés a/a traduit une variation des prix de gros pour le groupe de produits manufacturés au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est calculé mensuellement pour mesurer l’inflation.

Le WPI commun est calculé pour le panier composé de trois groupes: Articles primaires, carburant et énergie, produits manufacturés. Ce dernier groupe a le poids le plus important de 64,23. Les produits compris dans l’échantillon des statistiques de prix couvrent pas moins de 80% de la production des entreprises industrielles indiennes.

L’indicateur est établi par le Bureau du Contrôleur général des comptes (CGA) qui recueille des données auprès des entreprises manufacturières des secteurs privé et public. L’échantillon d’entreprises, ainsi que l’ensemble des produits examinés, sont mis à jour de temps à autre en fonction de l’évolution de la structure du marché.

L’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de l’inflation à la consommation, car les variations des prix de gros entraînent des variations des prix de détail reçus par les consommateurs finaux. En outre, divers organismes peuvent utiliser les informations sur les variations des prix de gros pour l’indexation et la révision des paiements. La hausse de la valeur de l’indice montre une hausse à court terme des prix de détail et des dépenses de consommation, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix de gros de l’Inde - Produits manufacturés a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
2.55%
2.41%
2.05%
juil. 2025
2.05%
1.63%
2.04%
mai 2025
2.04%
2.71%
2.62%
avr. 2025
2.62%
3.49%
3.07%
mars 2025
3.07%
2.96%
2.86%
févr. 2025
2.86%
2.10%
2.51%
janv. 2025
2.51%
2.10%
2.14%
déc. 2024
2.14%
2.34%
2.00%
nov. 2024
2.00%
1.93%
1.50%
oct. 2024
1.50%
0.28%
1.00%
sept. 2024
1.00%
0.56%
1.22%
août 2024
1.22%
0.99%
1.58%
juil. 2024
1.58%
1.03%
1.43%
juin 2024
1.43%
0.18%
0.78%
mai 2024
0.78%
-0.63%
-0.42%
avr. 2024
-0.42%
0.07%
-0.85%
mars 2024
-0.85%
0.40%
-1.27%
févr. 2024
-1.27%
-0.10%
-1.13%
janv. 2024
-1.13%
-0.19%
-0.71%
déc. 2023
-0.71%
-1.78%
-0.64%
nov. 2023
-0.64%
-0.45%
-1.13%
oct. 2023
-1.13%
0.10%
-1.34%
sept. 2023
-1.34%
-2.33%
-2.37%
août 2023
-2.37%
-3.47%
-2.51%
juil. 2023
-2.51%
-3.04%
-2.71%
juin 2023
-2.71%
-2.27%
-2.97%
mai 2023
-2.97%
-2.28%
-2.42%
avr. 2023
-2.42%
-2.15%
-0.77%
mars 2023
-0.77%
0.56%
1.94%
févr. 2023
1.94%
2.07%
2.99%
janv. 2023
2.99%
4.35%
3.37%
déc. 2022
3.37%
3.07%
3.59%
nov. 2022
3.59%
3.03%
4.42%
oct. 2022
4.42%
4.96%
6.34%
sept. 2022
6.34%
7.55%
7.51%
août 2022
7.51%
9.08%
8.16%
juil. 2022
8.16%
9.53%
9.19%
juin 2022
9.19%
9.16%
10.11%
mai 2022
10.11%
10.14%
10.85%
avr. 2022
10.85%
11.67%
10.71%
mars 2022
10.71%
9.60%
9.84%
févr. 2022
9.84%
8.42%
9.42%
janv. 2022
9.42%
9.81%
10.62%
déc. 2021
10.62%
11.77%
11.92%
nov. 2021
11.92%
11.84%
12.04%
oct. 2021
12.04%
11.60%
11.41%
sept. 2021
11.41%
12.18%
11.39%
août 2021
11.39%
11.87%
11.20%
juil. 2021
11.20%
10.06%
10.88%
juin 2021
10.88%
11.67%
10.83%
123
