Indice des prix à la consommation des produits alimentaires en Inde (CFPI) m/m (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Ministère de la Statistique et de la Mise en Œuvre des Programmes (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Secteur
Prix
Bas 0.65%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.65%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’Indice des prix à la consommation des aliments (IPFC) m/m de l’Inde montre l’évolution des prix de détail des produits alimentaires du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice est calculé sur une base mensuelle. Sa méthode de calcul est similaire à celle de l’IPC général.

Les aliments et les boissons constituent une partie importante du panier de consommation ayant un poids de 39,05 de l’IPC indien total. Le Ministère de la statistique et de la mise en œuvre des programmes publie le CFPI pour trois catégories de population : rurale, urbaine et l’indice combiné. Les données sur les zones urbaines et rurales sont recueillies par les autorités statistiques locales.

La mesure des variations des prix alimentaires a une grande importance dans l’évaluation de l’inflation, car en Inde, l’inflation est souvent causée par des perturbations de l’approvisionnement alimentaire. Le CFPI est calculé sur la base des prix payés par l’utilisateur final, contrairement à l’indice des prix des denrées alimentaires, pour lequel les prix de gros sont utilisés. À l’instar de l’IPC général, la croissance du CFPI peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deIndice des prix à la consommation des produits alimentaires en Inde (CFPI) m/m (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)l'indicateur macroéconomique

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.65%
juil. 2025
N/D
juin 2025
N/D
-0.05%
mai 2025
-0.05%
-2.90%
janv. 2025
-2.90%
-1.48%
déc. 2024
-1.48%
-0.62%
nov. 2024
-0.62%
2.58%
oct. 2024
2.58%
1.18%
sept. 2024
1.18%
-0.44%
août 2024
-0.44%
2.80%
juil. 2024
2.80%
3.17%
juin 2024
3.17%
0.73%
mai 2024
0.73%
0.74%
avr. 2024
0.74%
0.16%
mars 2024
0.16%
0.11%
févr. 2024
0.11%
-0.73%
janv. 2024
-0.73%
-0.88%
déc. 2023
-0.88%
1.05%
nov. 2023
1.05%
1.06%
oct. 2023
1.06%
-2.18%
sept. 2023
-2.18%
-0.67%
août 2023
-0.67%
6.66%
juil. 2023
6.66%
2.48%
juin 2023
2.48%
0.68%
mai 2023
0.68%
0.57%
avr. 2023
0.57%
0.29%
mars 2023
0.29%
-0.23%
févr. 2023
-0.23%
0.34%
janv. 2023
0.34%
-1.64%
déc. 2022
-1.64%
-0.90%
nov. 2022
-0.90%
1.08%
oct. 2022
1.08%
0.91%
sept. 2022
0.91%
0.75%
août 2022
0.75%
0.06%
juil. 2022
0.06%
0.99%
juin 2022
0.99%
1.59%
mai 2022
1.59%
1.56%
avr. 2022
1.56%
1.40%
mars 2022
1.40%
-0.18%
févr. 2022
-0.18%
-1.32%
janv. 2022
-1.32%
-1.18%
déc. 2021
-1.18%
1.32%
nov. 2021
1.32%
2.58%
oct. 2021
2.58%
0.00%
sept. 2021
0.00%
-0.12%
août 2021
-0.12%
0.99%
juil. 2021
0.99%
1.19%
juin 2021
1.19%
1.92%
mai 2021
1.92%
0.97%
avr. 2021
0.97%
-0.26%
12
Exporter

