Markit Service PMI est un indicateur de l’évolution des conditions économiques dans le secteur des services en Inde au cours du mois spécifié. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans environ 400 entreprises privées du secteur des services indien. L’échantillon comprend des entreprises fournissant des services aux consommateurs, de transport, d’information, financiers, de communication, d’assurance et immobiliers.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de services de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions changent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les responsables des achats remplissent un questionnaire dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail d’entreprise, tels que l’activité commerciale, les nouvelles commandes, les commandes en attente, les prix des intrants et des extrants, l’emploi et la production.

Les personnes interrogées sont invités à fournir une estimation relative, montrant si les paramètres ci-dessus se sont améliorés, se sont détériorés ou n’ont pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

L’indice est désaisonnalisé Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

L’indice PMI du secteur des services est l’un des indices les plus populaires, surveillé de près par les économistes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur des services. La croissance de l’indice PMI est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs: