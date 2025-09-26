CalendrierSections

Indice Markit India Des directeurs d’achat (PMI) des services (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 62.9 59.9
60.5
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
61.3
62.9
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Markit Service PMI est un indicateur de l’évolution des conditions économiques dans le secteur des services en Inde au cours du mois spécifié. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans environ 400 entreprises privées du secteur des services indien. L’échantillon comprend des entreprises fournissant des services aux consommateurs, de transport, d’information, financiers, de communication, d’assurance et immobiliers.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de services de l’entreprise. Ainsi, ils sont parmi les premiers à voir quand les conditions changent pour le meilleur ou pour le pire. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les responsables des achats remplissent un questionnaire dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail d’entreprise, tels que l’activité commerciale, les nouvelles commandes, les commandes en attente, les prix des intrants et des extrants, l’emploi et la production.

Les personnes interrogées sont invités à fournir une estimation relative, montrant si les paramètres ci-dessus se sont améliorés, se sont détériorés ou n’ont pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

L’indice est désaisonnalisé Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

L’indice PMI du secteur des services est l’un des indices les plus populaires, surveillé de près par les économistes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’activité et de l’inflation dans le secteur des services. La croissance de l’indice PMI est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme favorable pour les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit India Des directeurs d’achat (PMI) des services (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
62.9
59.9
60.5
juil. 2025
60.5
59.2
60.4
juin 2025
60.4
58.5
58.8
mai 2025
58.8
58.3
58.7
avr. 2025
58.7
60.2
58.5
mars 2025
58.5
60.3
59.0
févr. 2025
59.0
59.6
56.5
janv. 2025
56.5
60.1
59.3
déc. 2024
59.3
60.6
58.4
nov. 2024
58.4
57.5
58.5
oct. 2024
58.5
57.8
57.7
sept. 2024
57.7
62.0
60.9
août 2024
60.9
60.6
60.3
juil. 2024
60.3
61.4
60.5
juin 2024
60.5
61.8
60.2
mai 2024
60.2
61.8
60.8
avr. 2024
60.8
61.9
61.2
mars 2024
61.2
60.9
60.6
févr. 2024
60.6
59.7
61.8
janv. 2024
61.8
58.8
59.0
déc. 2023
59.0
57.7
56.9
nov. 2023
56.9
59.8
58.4
oct. 2023
58.4
60.7
61.0
sept. 2023
61.0
61.3
60.1
août 2023
60.1
60.5
62.3
juil. 2023
62.3
59.9
58.5
juin 2023
58.5
61.7
61.2
mai 2023
61.2
60.0
62.0
avr. 2023
62.0
58.7
57.8
mars 2023
57.8
58.4
59.4
févr. 2023
59.4
57.9
57.2
janv. 2023
57.2
57.5
58.5
déc. 2022
58.5
55.8
56.4
nov. 2022
56.4
54.7
55.1
oct. 2022
55.1
55.8
54.3
sept. 2022
54.3
56.4
57.2
août 2022
57.2
57.4
55.5
juil. 2022
55.5
59.2
59.2
juin 2022
59.2
58.5
58.9
mai 2022
58.9
55.8
57.9
avr. 2022
57.9
52.7
53.6
mars 2022
53.6
51.6
51.8
févr. 2022
51.8
53.5
51.5
janv. 2022
51.5
56.8
55.5
déc. 2021
55.5
58.3
58.1
nov. 2021
58.1
56.9
58.4
oct. 2021
58.4
56.0
55.2
sept. 2021
55.2
51.1
56.7
août 2021
56.7
43.2
45.4
juil. 2021
45.4
43.7
41.2
1234
