L’indice des prix à la consommation (IPC) m/m de l’Inde traduit une variation des prix des marchandises et services au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les informations sur les prix sont mensuellement recueillies en interrogeant les habitants des zones urbaines travaillant dans des entreprises des secteurs privé et public.

L’indice traite des prix des marchandises et services du panier de consommation, dont la composition traduit la structure de consommation des ménages indiens.

Les articles du panier sont revus au moins une fois par année pour refléter les tendances économiques, technologiques et culturelles réelles. Un ensemble fixe de pondérations est appliqué aux variations de prix pour chaque article du panier (le poids de l’article du panier traduit son importance pour le budget typique du ménage). Si une marque de produit n’est plus présentée dans les magasins, celle qui s’en rapproche le plus en prix et comparable en qualité est ajoutée au panier pour maintenir la représentativité.

Le calcul de l’IPC ne comprend pas les dépenses des logements occupés par leur propriétaire (tels que les travaux techniques) et les taxes. Cependant, les factures de services publics, les réparations mineures à domicile et l’entretien des systèmes de services publics sont compris dans l’indice.

L’indice est désaisonnalisé pour permettre un suivi efficace des variations d’un mois à l’autre. L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé pour mesurer l’inflation et l’état de l’économie indienne. Cet indice peut affecter les taux d’intérêt, les avantages fiscaux, les salaires et les prestations gouvernementales. Etant une mesure de l’inflation, l’IPC peut avoir un fort impact sur la valeur de la roupie indienne. Sa croissance peut être considérée comme favorable pour les cours de l’INR.

Dernières valeurs: