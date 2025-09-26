Calendrier économique
Indice des prix à la consommation des aliments en Inde (CFPI) a/a (India Consumer Food Price Index (CFPI) y/y)
|Bas
|-0.69%
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
-0.69%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix à la consommation des aliments (IPFC) de l’Inde a/a démontre les variations des prix de détail des produits alimentaires du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois il y a un an. L’indice est calculé sur une base mensuelle. Sa méthode de calcul est similaire à celle de l’IPC général.
Les aliments et les boissons constituent une partie importante du panier de consommation ayant un poids de 39,05 de l’IPC indien total. Le Ministère de la statistique et de la mise en œuvre des programmes publie le CFPI pour trois catégories de population : rurale, urbaine et l’indice combiné. Les données sur les zones urbaines et rurales sont recueillies par les autorités statistiques locales.
La mesure des variations des prix alimentaires a une grande importance dans l’évaluation de l’inflation, car en Inde, l’inflation est souvent causée par des perturbations de l’approvisionnement alimentaire. Le CFPI est calculé sur la base des prix payés par l’utilisateur final, contrairement à l’indice des prix des denrées alimentaires, pour lequel les prix de gros sont utilisés.
À l’instar de l’IPC général, la croissance du CFPI peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation des aliments en Inde (CFPI) a/a (India Consumer Food Price Index (CFPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress