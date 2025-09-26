L’Indice des prix à la consommation des aliments (IPFC) de l’Inde a/a démontre les variations des prix de détail des produits alimentaires du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois il y a un an. L’indice est calculé sur une base mensuelle. Sa méthode de calcul est similaire à celle de l’IPC général.

Les aliments et les boissons constituent une partie importante du panier de consommation ayant un poids de 39,05 de l’IPC indien total. Le Ministère de la statistique et de la mise en œuvre des programmes publie le CFPI pour trois catégories de population : rurale, urbaine et l’indice combiné. Les données sur les zones urbaines et rurales sont recueillies par les autorités statistiques locales.

La mesure des variations des prix alimentaires a une grande importance dans l’évaluation de l’inflation, car en Inde, l’inflation est souvent causée par des perturbations de l’approvisionnement alimentaire. Le CFPI est calculé sur la base des prix payés par l’utilisateur final, contrairement à l’indice des prix des denrées alimentaires, pour lequel les prix de gros sont utilisés.

À l’instar de l’IPC général, la croissance du CFPI peut être considérée comme favorable pour la roupie indienne.

Dernières valeurs: