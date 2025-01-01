Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectTextFont CreateAngleFontFontSizeAnchorSaveLoadType Font (Méthode "Get") Retourne la valeur de la propriété "Font". string Font() const Valeur de retour Valeur de la propriété "Font" de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne "". Font (Méthode "Set") Définit une nouvelle valeur pour la propriété "Font". bool Font( string font // nouvelle police de caractères ) Paramètres font [in] Nouvelle valeur pour la propriété "Font". Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé. Angle FontSize