Font (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "Font".

string Font() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "Font" de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne "".

Font (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur pour la propriété "Font".

bool Font(

string font

)

Paramètres

font

[in] Nouvelle valeur pour la propriété "Font".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.