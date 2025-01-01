Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectRectLabelY_Size CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType Y_Size Définit la valeur de la propriété "Y_Size". bool Y_Size( int size // Taille verticale ) Paramètres size [in] Nouvelle taille verticale. Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé. Note Pour récupérer les valeurs des propriétés "X_Size" et "Y_Size", utiliser les méthodes X_Size et Y_Size de la classe parente CChartObjectLabel. X_Size BackColor