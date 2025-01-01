BackColor

Retourne la couleur d'arrière plan.

color BackColor() const

Valeur de retour

Couleur d'arrière plan de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

BackColor

Définit la couleur d'arrière plan.

bool BackColor(

color new_color

)

Paramètres

new_color

[in] Nouvelle couleur d'arrière plan.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.