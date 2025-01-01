Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectRectLabelBackColor CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BackColor Retourne la couleur d'arrière plan. color BackColor() const Valeur de retour Couleur d'arrière plan de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0. BackColor Définit la couleur d'arrière plan. bool BackColor( color new_color // Nouvelle couleur ) Paramètres new_color [in] Nouvelle couleur d'arrière plan. Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé. Y_Size Angle