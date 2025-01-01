Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectRectLabelBorderType CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BorderType Retourne le type de bordure. int BorderType() const Valeur de retour Type de bortdure de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0. BorderType Définit le type de bordure. bool BorderType( int type // Type de bordure ) Paramètres type [in] Nouveau type de bordure. Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé. Angle Save