DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectRectLabelBorderType 

BorderType

Retourne le type de bordure.

int  BorderType() const

Valeur de retour

Type de bortdure de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

BorderType

Définit le type de bordure.

bool  BorderType(
   int  type      // Type de bordure
   )

Paramètres

type

[in]  Nouveau type de bordure.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.