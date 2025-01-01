BorderType

Retourne le type de bordure.

int BorderType() const

Valeur de retour

Type de bortdure de l'objet assigné à l'instance de la classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

BorderType

Définit le type de bordure.

bool BorderType(

int type

)

Paramètres

type

[in] Nouveau type de bordure.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.