Objet Contrôle

Groupe d'objets graphiques de type "Contrôle".

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Contrôles" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Nom de la classe

Objet

CChartObjectText

Objet graphique "Texte"

CChartObjectLabel

Objet graphique "Etiquette de Texte"

CChartObjectEdit

Objet graphique "Zone d'édition"

CChartObjectButton

Objet graphique "Bouton"

CChartObjectSubChart

Objet graphique "Graphique"

CChartObjectBitmap

Objet graphique "Bitmap"

CChartObjectBmpLabel

Objet graphique "Etiquette de Bitmap"

CChartObjectRectLabel

Objet graphique "Etiquette Rectangle"

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques