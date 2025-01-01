Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets Contrôles
- CChartObjectText
- CChartObjectLabel
- CChartObjectEdit
- CChartObjectButton
- CChartObjectSubChart
- CChartObjectBitmap
- CChartObjectBmpLabel
- CChartObjectRectLabel
Objet Contrôle
Groupe d'objets graphiques de type "Contrôle".
Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Contrôles" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
|
Nom de la classe
|
Objet
|
Objet graphique "Texte"
|
Objet graphique "Etiquette de Texte"
|
Objet graphique "Zone d'édition"
|
Objet graphique "Bouton"
|
Objet graphique "Graphique"
|
Objet graphique "Bitmap"
|
Objet graphique "Etiquette de Bitmap"
|
Objet graphique "Etiquette Rectangle"
