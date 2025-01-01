DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectRectLabelX_Size 

X_Size

Définit la valeur de la propriété "X_Size".

bool  X_Size(
   int  size      // Taille horizontale
   )

Paramètres

size

[in]  Nouvelle taille horizontale.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.

Note

Pour récupérer les valeurs des propriétés "X_Size" et "Y_Size", utiliser les méthodes X_Size et Y_Size de la classe parente CChartObjectLabel.