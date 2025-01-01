- Types Integer
Le type complex intégré est une structure à deux champs double :
|
struct complex
Le type "complex" peut être passé par valeur comme paramètre pour les fonctions MQL5 (contrairement aux structures ordinaires, qui ne sont passées que par référence). Pour les fonctions importées à partir de DLL, le type "complex" doit être passé uniquement par référence.
Le suffixe 'i' est utilisé pour décrire des constantes complexes :
|
complex square(complex c)
Seules les opérations simples sont actuellement disponibles pour les nombres complexes : =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==, !=.
La prise en charge de fonctions mathématiques supplémentaires sera ajoutée ultérieurement, permettant le calcul de la valeur absolue, du sinus, du cosinus et autres.