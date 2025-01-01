- Enumerations
Énumération pour les opérations sur les matrices et sur les vecteurs
Cette section décrit les énumérations utilisées dans les diverses méthodes matricielles et vectorielles.
Énumération des types de lissages.
|
ID
|
Description
|
AVERAGE_NONE
|
Pas de lissage. Les résultats sont fournis séparément pour chaque étiquette
|
AVERAGE_BINARY
|
Résultat de l'étiquette 1 pour une classification binaire
|
AVERAGE_MICRO
|
Résultat de la matrice d'erreur moyenne (matrice de confusion)
|
AVERAGE_MACRO
|
Résultat moyen à partir des résultats des matrices d'erreurs de chaque étiquette
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Résultat moyen pondéré
Énumération des normes vectorielles pour vector::Norm.
|
ID
|
Description
|
VECTOR_NORM_INF
|
Norme Inf
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
-Norme Inf
|
VECTOR_NORM_P
|
Norme P
Énumération des normes matricielles pour matrix::Norm et pour obtenir le conditionnement matriciel matrix::Cond.
|
ID
|
Description
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Norme de Frobenius
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Norme spectrale
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Norme nucléaire
|
MATRIX_NORM_INF
|
Norme Inf
|
MATRIX_NORM_P1
|
Norme P1
|
MATRIX_NORM_P2
|
Norme P2
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
-Norme Inf
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
-Norm P1
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
-Norm P2
Énumération pour la convolution vector::Convolve et pour la corrélation croisée vector::Correlate.
|
ID
|
Description
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Convolution complète
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Convolution identique
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Convolution valide
Énumération des métriques de régression pour vector::RegressionMetric.
|
ID
|
Description
|
REGRESSION_MAE
|
Erreur Absolue Moyenne
|
REGRESSION_MSE
|
Erreur Quadratique Moyenne
|
REGRESSION_RMSE
|
Erreur Quadratique Moyenne
|
REGRESSION_R2
|
R au Carré
|
REGRESSION_MAPE
|
Erreur Absolue Moyenne en Pourcentage
|
REGRESSION_MSPE
|
Erreur Quadratique Moyenne en Pourcentage
|
REGRESSION_RMSLE
|
Erreur Logarithmique Quadratique Moyenne
|
REGRESSION_SMAPE
|
Erreur de Pourcentage Absolue Moyenne Symétrique
|
REGRESSION_MAXE
|
Erreur Absolue Maximale
|
REGRESSION_MEDE
|
Erreur Absolue Médiane
|
REGRESSION_MPD
|
Déviance Moyenne de Poisson
|
REGRESSION_MGD
|
Déviance Gamma Moyenne
|
REGRESSION_EXPV
|
Écart Expliqué
Énumération de métriques pour les problèmes de classification.
|
ID
|
Description
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Qualité du modèle en termes de précision des prédictions pour toutes les classes
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Précision moyenne du modèle
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Précision de prédiction équilibrée
|
CLASSIFICATION_F1
|
Score F1. Moyenne harmonique entre la précision et le rappel du modèle
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Score Jaccard
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Précision du modèle dans la prédiction des vrais positifs pour la classe cible
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Complétude du modèle
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Aire sous la courbe d'erreur
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Fréquence de l'étiquette correcte apparaissant en haut des k étiquettes prédites
Énumération pour les calculs de la fonction de perte vector::Loss.
|
ID
|
Description
|
LOSS_MSE
|
Erreur quadratique moyenne
|
LOSS_MAE
|
Erreur absolue moyenne
|
LOSS_CCE
|
Crossentropie catégorielle
|
LOSS_BCE
|
Crossentropie binaire
|
LOSS_MAPE
|
Erreur absolue moyenne en pourcentage
|
LOSS_MSLE
|
Erreur logarithmique quadratique moyenne
|
LOSS_KLD
|
Divergence Kullback-Leibler
|
LOSS_COSINE
|
Cosinus similarité/proximité
|
LOSS_POISSON
|
Poisson
|
LOSS_HINGE
|
Hinge
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Hinge au carré
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Hinge catégoriel
|
LOSS_LOG_COSH
|
Logarithme du cosinus hyperbolique
|
LOSS_HUBER
|
Huber
Énumération pour la fonction d'activation vector::Activation et pour la dérivée de la fonction d'activation vector::Derivative.
|
ID
|
Description
|
AF_ELU
|
Unité linéaire exponentielle
|
AF_EXP
|
Exponentiel
|
AF_GELU
|
Unité linéaire d'erreur gaussienne
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Sigmoïde dur
|
AF_LINEAR
|
Linéaire
|
AF_LRELU
|
Unité linéaire rectifiée qui fuit
|
AF_RELU
|
Unité linéaire rectifiée
|
AF_SELU
|
Unité linéaire exponentielle mise à l'échelle
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoïde
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish
|
AF_TANH
|
La fonction tangente hyperbolique
|
AF_TRELU
|
Unité Linéaire Rectifiée Seuillée
Énumération des types de tri pour la fonction Sort.
|
ID
|
Description
|
SORT_ASCENDING
|
Tri ascendant
|
SORT_DESCENDING
|
Tri descendant
Enumération permettant de spécifier l'axe dans toutes les fonctions statistiques pour les matrices.
|
ID
|
Description
|
AXIS_NONE
|
L'axe n'est pas spécifié. Le calcul est effectué sur tous les éléments de la matrice, comme s'il s'agissait d'un vecteur (voir la méthode Flat).
|
AXIS_HORZ
|
Axe horizontal
|
AXIS_VERT
|
Axe vertical