Énumération pour les opérations sur les matrices et sur les vecteurs

Cette section décrit les énumérations utilisées dans les diverses méthodes matricielles et vectorielles.

ENUM_AVERAGE_MODE

Énumération des types de lissages.

ID Description AVERAGE_NONE Pas de lissage. Les résultats sont fournis séparément pour chaque étiquette AVERAGE_BINARY Résultat de l'étiquette 1 pour une classification binaire AVERAGE_MICRO Résultat de la matrice d'erreur moyenne (matrice de confusion) AVERAGE_MACRO Résultat moyen à partir des résultats des matrices d'erreurs de chaque étiquette AVERAGE_WEIGHTED Résultat moyen pondéré

ENUM_VECTOR_NORM

Énumération des normes vectorielles pour vector::Norm.

ID Description VECTOR_NORM_INF Norme Inf VECTOR_NORM_MINUS_INF -Norme Inf VECTOR_NORM_P Norme P

ENUM_MATRIX_NORM

Énumération des normes matricielles pour matrix::Norm et pour obtenir le conditionnement matriciel matrix::Cond.

ID Description MATRIX_NORM_FROBENIUS Norme de Frobenius MATRIX_NORM_SPECTRAL Norme spectrale MATRIX_NORM_NUCLEAR Norme nucléaire MATRIX_NORM_INF Norme Inf MATRIX_NORM_P1 Norme P1 MATRIX_NORM_P2 Norme P2 MATRIX_NORM_MINUS_INF -Norme Inf MATRIX_NORM_MINUS_P1 -Norm P1 MATRIX_NORM_MINUS_P2 -Norm P2

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Énumération pour la convolution vector::Convolve et pour la corrélation croisée vector::Correlate.

ID Description VECTOR_CONVOLVE_FULL Convolution complète VECTOR_CONVOLVE_SAME Convolution identique VECTOR_CONVOLVE_VALID Convolution valide

ENUM_REGRESSION_METRIC

Énumération des métriques de régression pour vector::RegressionMetric.

ID Description REGRESSION_MAE Erreur Absolue Moyenne REGRESSION_MSE Erreur Quadratique Moyenne REGRESSION_RMSE Erreur Quadratique Moyenne REGRESSION_R2 R au Carré REGRESSION_MAPE Erreur Absolue Moyenne en Pourcentage REGRESSION_MSPE Erreur Quadratique Moyenne en Pourcentage REGRESSION_RMSLE Erreur Logarithmique Quadratique Moyenne REGRESSION_SMAPE Erreur de Pourcentage Absolue Moyenne Symétrique REGRESSION_MAXE Erreur Absolue Maximale REGRESSION_MEDE Erreur Absolue Médiane REGRESSION_MPD Déviance Moyenne de Poisson REGRESSION_MGD Déviance Gamma Moyenne REGRESSION_EXPV Écart Expliqué

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Énumération de métriques pour les problèmes de classification.

ID Description CLASSIFICATION_ACCURACY Qualité du modèle en termes de précision des prédictions pour toutes les classes CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION Précision moyenne du modèle CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY Précision de prédiction équilibrée CLASSIFICATION_F1 Score F1. Moyenne harmonique entre la précision et le rappel du modèle CLASSIFICATION_JACCARD Score Jaccard CLASSIFICATION_PRECISION Précision du modèle dans la prédiction des vrais positifs pour la classe cible CLASSIFICATION_RECALL Complétude du modèle CLASSIFICATION_ROC_AUC Aire sous la courbe d'erreur CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY Fréquence de l'étiquette correcte apparaissant en haut des k étiquettes prédites

ENUM_LOSS_FUNCTION

Énumération pour les calculs de la fonction de perte vector::Loss.

ID Description LOSS_MSE Erreur quadratique moyenne LOSS_MAE Erreur absolue moyenne LOSS_CCE Crossentropie catégorielle LOSS_BCE Crossentropie binaire LOSS_MAPE Erreur absolue moyenne en pourcentage LOSS_MSLE Erreur logarithmique quadratique moyenne LOSS_KLD Divergence Kullback-Leibler LOSS_COSINE Cosinus similarité/proximité LOSS_POISSON Poisson LOSS_HINGE Hinge LOSS_SQ_HINGE Hinge au carré LOSS_CAT_HINGE Hinge catégoriel LOSS_LOG_COSH Logarithme du cosinus hyperbolique LOSS_HUBER Huber

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Énumération pour la fonction d'activation vector::Activation et pour la dérivée de la fonction d'activation vector::Derivative.

ID Description AF_ELU Unité linéaire exponentielle AF_EXP Exponentiel AF_GELU Unité linéaire d'erreur gaussienne AF_HARD_SIGMOID Sigmoïde dur AF_LINEAR Linéaire AF_LRELU Unité linéaire rectifiée qui fuit AF_RELU Unité linéaire rectifiée AF_SELU Unité linéaire exponentielle mise à l'échelle AF_SIGMOID Sigmoïde AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish AF_TANH La fonction tangente hyperbolique AF_TRELU Unité Linéaire Rectifiée Seuillée

ENUM_SORT_MODE

Énumération des types de tri pour la fonction Sort.

ID Description SORT_ASCENDING Tri ascendant SORT_DESCENDING Tri descendant

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumération permettant de spécifier l'axe dans toutes les fonctions statistiques pour les matrices.