  • Enumerations

Énumération pour les opérations sur les matrices et sur les vecteurs

Cette section décrit les énumérations utilisées dans les diverses méthodes matricielles et vectorielles.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Énumération des types de lissages.

ID

Description

AVERAGE_NONE

Pas de lissage. Les résultats sont fournis séparément pour chaque étiquette

AVERAGE_BINARY

Résultat de l'étiquette 1 pour une classification binaire

AVERAGE_MICRO

Résultat de la matrice d'erreur moyenne (matrice de confusion)

AVERAGE_MACRO

Résultat moyen à partir des résultats des matrices d'erreurs de chaque étiquette

AVERAGE_WEIGHTED

Résultat moyen pondéré

 

ENUM_VECTOR_NORM

Énumération des normes vectorielles pour vector::Norm.

ID

Description

VECTOR_NORM_INF

Norme Inf

VECTOR_NORM_MINUS_INF

-Norme Inf

VECTOR_NORM_P

Norme P

 

ENUM_MATRIX_NORM

Énumération des normes matricielles pour matrix::Norm et pour obtenir le conditionnement matriciel matrix::Cond.

ID

Description

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Norme de Frobenius

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Norme spectrale

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Norme nucléaire

MATRIX_NORM_INF

Norme Inf

MATRIX_NORM_P1

Norme P1

MATRIX_NORM_P2

Norme P2

MATRIX_NORM_MINUS_INF

-Norme Inf

MATRIX_NORM_MINUS_P1

-Norm P1

MATRIX_NORM_MINUS_P2

-Norm P2

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Énumération pour la convolution vector::Convolve et pour la corrélation croisée vector::Correlate.

ID

Description

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Convolution complète

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Convolution identique

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Convolution valide

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

Énumération des métriques de régression pour vector::RegressionMetric.

ID

Description

REGRESSION_MAE

Erreur Absolue Moyenne

REGRESSION_MSE

Erreur Quadratique Moyenne

REGRESSION_RMSE

Erreur Quadratique Moyenne

REGRESSION_R2

R au Carré

REGRESSION_MAPE

Erreur Absolue Moyenne en Pourcentage

REGRESSION_MSPE

Erreur Quadratique Moyenne en Pourcentage

REGRESSION_RMSLE

Erreur Logarithmique Quadratique Moyenne

REGRESSION_SMAPE

Erreur de Pourcentage Absolue Moyenne Symétrique

REGRESSION_MAXE

Erreur Absolue Maximale

REGRESSION_MEDE

Erreur Absolue Médiane

REGRESSION_MPD

Déviance Moyenne de Poisson

REGRESSION_MGD

Déviance Gamma Moyenne

REGRESSION_EXPV

Écart Expliqué

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Énumération de métriques pour les problèmes de classification.

ID

Description

CLASSIFICATION_ACCURACY

Qualité du modèle en termes de précision des prédictions pour toutes les classes

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Précision moyenne du modèle

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Précision de prédiction équilibrée

CLASSIFICATION_F1

Score F1. Moyenne harmonique entre la précision et le rappel du modèle

CLASSIFICATION_JACCARD

Score Jaccard

CLASSIFICATION_PRECISION

Précision du modèle dans la prédiction des vrais positifs pour la classe cible

CLASSIFICATION_RECALL

Complétude du modèle

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Aire sous la courbe d'erreur

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Fréquence de l'étiquette correcte apparaissant en haut des k étiquettes prédites

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Énumération pour les calculs de la fonction de perte vector::Loss.

ID

Description

LOSS_MSE

Erreur quadratique moyenne

LOSS_MAE

Erreur absolue moyenne

LOSS_CCE

Crossentropie catégorielle

LOSS_BCE

Crossentropie binaire

LOSS_MAPE

Erreur absolue moyenne en pourcentage

LOSS_MSLE

Erreur logarithmique quadratique moyenne

LOSS_KLD

Divergence Kullback-Leibler

LOSS_COSINE

Cosinus similarité/proximité

LOSS_POISSON

Poisson

LOSS_HINGE

Hinge

LOSS_SQ_HINGE

Hinge au carré

LOSS_CAT_HINGE

Hinge catégoriel

LOSS_LOG_COSH

Logarithme du cosinus hyperbolique

LOSS_HUBER

Huber

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Énumération pour la fonction d'activation vector::Activation et pour la dérivée de la fonction d'activation vector::Derivative.

ID

Description

AF_ELU

Unité linéaire exponentielle

AF_EXP

Exponentiel

AF_GELU

Unité linéaire d'erreur gaussienne

AF_HARD_SIGMOID

Sigmoïde dur

AF_LINEAR

Linéaire

AF_LRELU

Unité linéaire rectifiée qui fuit

AF_RELU

Unité linéaire rectifiée

AF_SELU

Unité linéaire exponentielle mise à l'échelle

AF_SIGMOID

Sigmoïde

AF_SOFTMAX

Softmax

AF_SOFTPLUS

Softplus

AF_SOFTSIGN

Softsign

AF_SWISH

Swish

AF_TANH

La fonction tangente hyperbolique

AF_TRELU

Unité Linéaire Rectifiée Seuillée

 

ENUM_SORT_MODE

Énumération des types de tri pour la fonction Sort.

ID

Description

SORT_ASCENDING

Tri ascendant

SORT_DESCENDING

Tri descendant

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumération permettant de spécifier l'axe dans toutes les fonctions statistiques pour les matrices.

ID

Description

AXIS_NONE

L'axe n'est pas spécifié. Le calcul est effectué sur tous les éléments de la matrice, comme s'il s'agissait d'un vecteur (voir la méthode Flat).

AXIS_HORZ

Axe horizontal

AXIS_VERT

Axe vertical

 