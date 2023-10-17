Lancement de MetaTrader VPS pour la première fois : Instructions étape par étape

Tous ceux qui utilisent des robots de trading ou des abonnements à des signaux reconnaissent tôt ou tard la nécessité de louer un serveur d'hébergement fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour leur plateforme de trading. Nous recommandons l'utilisation de MetaTrader VPS pour plusieurs raisons. Vous pouvez facilement payer le service et gérer l'abonnement par le biais de votre compte MQL5.community. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur MQL5.com, prenez le temps de vous inscrire et de spécifier votre compte dans les paramètres de la plateforme.









1. Pour commencer

Connectez-vous au compte de trading pour lequel vous souhaitez utiliser un VPS, et vous êtes prêt à migrer votre plateforme vers le cloud. La méthode la plus simple consiste à cliquer sur l'icône "Ouvrir l'Hébergement Virtuel MQL5" dans le menu supérieur de la plateforme :





Vous pouvez également sélectionner l'option serveur virtuel dans le Navigateur ou dans le menu contextuel du compte de trading. Dans la fenêtre suivante, vous verrez immédiatement le serveur le plus proche et une estimation de la réduction du délai par rapport à votre connexion actuelle. La réduction de la latence du réseau permet d'améliorer les conditions d'exécution des transactions, notamment en minimisant les dérapages et en réduisant la probabilité de requêtes.





2. Plans de service

Choisissez le plan désiré. Mais avant cela, assurez-vous que votre courtier ne fournit pas d'hébergement virtuel gratuitement. Récemment, nous avons lancé le programme VPS Sponsorisé auquel votre courtier peut participer. Cela signifie que vous pouvez recevoir une machine virtuelle en guise de bonus, sous certaines conditions.





Plus la durée de location est longue, plus le coût mensuel est faible. Le plan peut être modifié à l'expiration de la période de location, c'est-à-dire après 1 mois. Une option de renouvellement automatique est prévue pour ceux qui préfèrent ne pas avoir à se préoccuper de l'état du service. L'option peut être activée ou désactivée à tout moment. Avant tout paiement, le système vérifie le statut de l'hébergement. S'il est inactif, l'abonnement ne sera pas renouvelé, ce qui vous évite des dépenses inutiles pour des serveurs inutilisés.

Veuillez noter qu'en cas d'interruption de l'abonnement, toutes les données d'hébergement seront perdues. Le serveur peut être loué à nouveau, mais vous devrez à nouveau configurer l'environnement. Le renouvellement automatique permet d'éviter cette situation.





3. Paiement

Tous vos paiements sont enregistrés sur MQL5.com, ce qui garantit un historique unique et transparent des locations de l'hébergement. Il n'est donc plus nécessaire de rechercher des paiements dans différents systèmes de paiement si l'on a besoin de cette information. Payez en utilisant la méthode de votre choix et accédez à tous les détails de la transaction dans votre profil. L'hébergement est prêt à être utilisé immédiatement après le paiement, et vous pouvez donc procéder à la migration de votre environnement de plateforme locale vers le serveur virtuel.





4. Préparation

La migration consiste à transférer l'environnement actif actuel de la plateforme de trading vers la plateforme virtuelle. Votre ensemble préconfiguré de graphiques, d’Expert Advisors, d'indicateurs et de signaux copiés peut être transféré en toute transparence vers le VPS à l'aide d'une seule commande. Une copie de votre plateforme avec les paramètres et les programmes correspondants fonctionnera sur le serveur virtuel. Vous devez donc préparer votre plateforme locale avant de procéder à la migration.

Dans la fenêtre du Market Watch, établissez la liste des symboles nécessaires au fonctionnement de vos Expert Advisors. Supprimer les symboles et les graphiques inutilisés afin de réduire la consommation de ressources. Ajoutez les indicateurs et les Expert Advisors nécessaires aux graphiques pour un fonctionnement autonome. La plupart des robots de trading n'utilisent pas d'indicateurs sur les graphiques. Passez donc en revue tous les programmes et ne laissez que ceux qui sont nécessaires. Si votre Expert Advisor a besoin d'envoyer des emails, d'envoyer des données via FTP ou de copier des transactions de signaux, spécifiez les paramètres appropriés. Pour copier les signaux, assurez-vous de spécifier les informations d'identification de votre compte MQL5.community dans l'onglet Communauté.

En savoir plus sur la préparation





5. Migration

L'environnement de trading est migré lors de chaque synchronisation de la plateforme. La synchronisation s'effectue toujours dans un seul sens : l'environnement de la plateforme locale est migré vers la plateforme virtuelle, jamais l'inverse. L'état de la plateforme virtuelle peut être contrôlé à l'aide des journaux de la plateforme et de l’Expert Advisor, ainsi que des données de surveillance du serveur virtuel.

Pour commencer la synchronisation, allez dans la section VPS et sélectionnez le type de migration :

Complet - si vous souhaitez exécuter simultanément des Expert Advisor/indicateurs et copier des abonnements à des signaux. Dans ce mode, les données de connexion du compte, tous les graphiques ouverts, les paramètres de copie des signaux, les Expert Advisors et les indicateurs en cours d'exécution, les paramètres FTP et les paramètres de messagerie sont copiés sur le serveur virtuel.

Expert - pour exécuter des Expert Advisors et des indicateurs.

Signal - pour copier un abonnement à un signal.

Toutes les données historiques disponibles sur les graphiques ouverts sont automatiquement téléchargées sur le VPS lors de la première synchronisation. La récupération de l'historique à partir du serveur de trading peut prendre un certain temps, et tous les robots fonctionnant sur les graphiques doivent traiter correctement les données mises à jour.

Le trading automatisé est toujours autorisé sur la plateforme virtuelle, même s'il est désactivé dans les paramètres locaux de la plateforme ou dans les paramètres de l’Expert Advisor en cours d'exécution.

Les scripts ne sont pas migrés pendant la migration, même s'ils tournaient en boucle pendant la synchronisation.

Les graphiques comportant des périodes et des symboles non standard ou personnalisés ne sont pas migrés.

Les comptes avec authentification par mot de passe à usage unique ne peuvent pas être utilisés sur le VPS. Le fonctionnement autonome de la plateforme est impossible si la spécification manuelle d'un mot de passe à usage unique est requise pour chaque connexion.

En savoir plus sur la migration







6. Fonctionnement

Vous pouvez surveiller l'état du serveur loué à partir de la plateforme de trading. La section Outils \ VPS offre les options suivantes :

Afficher les données du serveur virtuel

Synchroniser l'environnement en effectuant la migration immédiate

Demander les journaux de la plateforme et de l’Expert Advisor

Arrêter le serveur

Regardez notre nouvelle vidéo pour apprendre à analyser le rapport sur les ressources d'hébergement virtuelles et à contrôler vos abonnements.

Pour surveiller le fonctionnement de la plateforme virtuelle, utilisez la section VPS \ Journaux (Log).





Pour plus de détails sur la façon de surveiller le VPS, veuillez lire la documentation.