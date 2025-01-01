Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiques
Mathematiques
Plusieurs bibliothèques sont fournis pour effectuer des calculs dans divers domaine des mathématiques :
- Statistiques — fonctions pour travailler avec diverses distributions de la théorie des Probabilités
- Logique floue — bibliothèque qui implémente les systèmes d'interférences de Mamdani et de Sugeno
- ALGLIB — analyse de données (clustering, arbres de décision, régression linéaire, réseaux neuronaux), résolutions d'équations différentielles, transformation de Fourier, intégration numérique, problèmes d'optimisation, analyses statistiques, et plus.