Comment gagner de l'argent en remplissant les commandes des traders dans le service Freelance ?

Comment gagner de l'argent en remplissant les commandes des traders dans le service Freelance ?

Freelance pour les traders algorithmiques

MQL5 Freelance est un service spécialisé pour les développeurs d'applications de trading. Les traders viennent ici lorsqu'ils ont besoin de robots de trading sur mesure, d'indicateurs et d'autres applications utilitaires développées en MQL4/MQL5, Python, C++ et autres langages de programmation modernes.

Le service MQL5.com Freelance a été lancé en juin 2010 et a, au cours de ses 14 années d'existence, fourni aux développeurs professionnels l'opportunité de générer des profits. En juin 2024, le service comptera plus de 100 000 projets achevés à ce jour, pour une valeur totale de 7 millions de dollars.

Au cours des 14 dernières années, 54 000 développeurs ont entrepris la création de programmes de trading, et 25 000 clients ont été satisfaits de leur travail. Un développeur travaillant activement sur la plateforme Freelance peut gagner plusieurs milliers de dollars par mois. Vous pouvez gagner autant.

Vos clients potentiels comprennent des millions de traders utilisant les plateformes MetaTrader, puisqu'ils accèdent au service Freelance directement à partir de leurs terminaux.

Freelance depuis le terminal MetaTrader 5


Des flux de travail rationalisés

Le service offre des fonctionnalités bien conçues qui vous permettent de vous concentrer sur la tâche principale : sélectionner des commandes et soumettre vos devis avec les délais et les coûts estimés. Tous les processus de travail sont exécutés au sein du service, ce qui garantit la protection de vos intérêts : vous recevez le travail du client, vous l'exécutez et vous recevez le paiement ici même. Ce mécanisme est pratique et sûr, et vous permet de vous concentrer sans distraction.

Les projets de Freelance sont divisés en étapes, chacune étant enregistrée dans le système : 

Les étapes d'un projet Freelance

Le développeur et le client doivent tous deux confirmer chaque étape. Convenez des conditions de la commande et des spécifications techniques, et finalisez l'accord. Les fonds correspondants seront automatiquement réservés sur le compte du client.

Lorsque le client accepte la solution livrée, le système transfère automatiquement les fonds réservés sur le compte du développeur.

Toutes les commandes sont affichées sur la page principale du service. Vous pouvez les trier par date de création, par coût ou par nom de projet : 

Toutes les commandes sont affichées sur la page principale du service

Choisissez une commande, précisez le calendrier et le budget, et soumettez votre devis :

Soumettre notre candidature


Les demandes de travail en cours sont visibles par tous les utilisateurs de la MQL5.community, mais tous les candidats restent anonymes. Chaque application indique l'évaluation du développeur, les statistiques sur les commandes exécutées et la charge de travail actuelle.

N'oubliez pas de faire défiler la page et de consulter les sections "Commandes similaires", car vous y trouverez peut-être d'autres commandes qui vous conviennent :

N'oubliez pas de faire défiler la page et de consulter les sections "Commandes similaires".

Obtenez le statut de Vendeur pour prendre des commandes de freelance sur MQL5.com. Demandez le statut de Vendeur et commencez à gagner de l'argent grâce aux services MQL5.

Vous savez déjà comment travailler avec les clients et vous avez peut-être déjà passé quelques commandes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul développeur à postuler à des emplois en freelance.


Comment maximiser vos revenus

  1. Consultez régulièrement les nouvelles offres d'emploi et prenez l'habitude de surveiller quotidiennement la section Freelance. Les commandes intéressantes avec des prix de départ élevés attirent toujours de nombreux développeurs, de sorte que les retards peuvent vous coûter d'excellentes commandes et quelques centaines de dollars. Restez concentrés !

  2. Assurez-vous de spécifier votre ID MetaQuotes dans votre profil pour recevoir des notifications en temps voulu. Avec l'ID MetaQuotes ajouté à votre profil, vous recevrez des notifications sur les événements importants :
    • les messages personnels, y compris leur contenu
    • les conversations avec les clients du service Freelance
    • les changements d'état de vos publications dans la Code Base, les Articles, le Market et les Signaux
    • les commentaires du modérateur sur vos publications dans la Code Base, les Articles, le Market et les Signaux
    • les informations sur l'hébergement virtuel loué
    • les commentaires sur les forums et les blogs
    • les annonces des nouvelles publications et articles de la base de code
    • les notifications de nouvelles commandes dans le service Freelance
    • les notifications sur le statut de votre enregistrement en tant que vendeur

  3. De nombreux développeurs se concentrent sur les commandes en anglais, alors qu'il existe des offres d'emploi dans différentes langues. Pour répondre à ces commandes, vous pouvez utiliser le traducteur intégré pour communiquer dans n'importe quelle langue.

    Traducteur intégré

  4. Améliorez votre profil
    • Parlez de vous, de vos compétences clés et de votre participation à divers projets.
    • Dressez la liste de vos avantages en tant qu'indépendant, téléchargez une bonne photo de profil et choisissez une image de couverture de haute qualité.
    • Décrivez les projets réalisés précédemment et partagez des expériences intéressantes dans votre fil d'actualité.
    Ces détails attireront l'attention des clients potentiels, augmentant ainsi les chances d'être choisi pour des projets personnels.

    Profil du Freelance

  5. Demandez à vos clients de laisser des commentaires honnêtes sur votre travail. Vous pouvez être sûr qu'un projet bien exécuté recevra toujours un retour d'information positif. Ces avis aident les traders à choisir le développeur le plus approprié parmi les nombreuses applications.

    Demander aux clients de laisser un commentaire



Utiliser les conseils en Freelance

Freelance vous aide à gagner du temps sur les communications de base avec les clients grâce à des conseils spécialisés.

Nous avons compilé les suggestions de développeurs indépendants réguliers et créé de courts conseils accompagnés d'illustrations. Toutes les questions et réponses sont regroupées par catégories pour faciliter la recherche. Il suffit de cliquer sur le bouton "Comment..." pour obtenir une liste des questions les plus fréquemment posées et effectuer une recherche par mots-clés.

Conseils pour les freelances


Chaque conseil peut être trouvé et utilisé directement sur la page des commandes. Pour insérer une réponse dans le chat, il suffit de cliquer sur le conseil souhaité. Ces conseils vous permettront de gagner du temps en utilisant des solutions prêtes à l'emploi.


Résumé du service Freelance pour le trading algorithmique

  1. Accès direct aux clients. Des millions de traders utilisant les plateformes MetaTrader peuvent vous trouver grâce au terminal, ce qui garantit un flux constant d'ordres.

  2. Un flux de travail pratique et efficace. Toutes les étapes du travail, de l'introduction de la demande au paiement, se déroulent au sein du service, ce qui rend le processus sûr et efficace. Les fonds sont automatiquement réservés sur le compte du client et transférés au freelance lors de l'acceptation de la solution livrée.

  3. Transparence et contrôle. Chaque étape du processus est enregistrée dans le système et confirmée par le client et le développeur afin de minimiser les malentendus.

  4. Possibilités étendues de recherche de commandes. Vous pouvez trier les commandes par date de création, par coût et par nom afin de trouver plus facilement les tâches appropriées.

  5. Assistance et notifications. Les notifications concernant les nouvelles commandes et les messages des clients vous permettent de ne pas passer à côté d'opportunités rentables. Communiquez avec vos clients dans n'importe quelle langue grâce au traducteur intégré.

Des centaines de programmeurs professionnels MQL4 et MQL5 traitent des dizaines de commandes par jour. Les développeurs freelance les plus performants ont gagné entre 60 000 et 220 000 dollars.


Voir les nouvelles commandes 



Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/1019

Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.

Derniers commentaires | Aller à la discussion (4)
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 14 juin 2024 à 17:02
Autre élément à prendre en considération : applications en anglais. ... et avec un traducteur intégré à votre service qui vous permet de communiquer dans n'importe quelle langue.


Le traducteur intégré est spécifique -- travaillez sur https://www.mql5.com/en/job/215046 :


Aleh Sasonka
Aleh Sasonka | 23 déc. 2025 à 05:10
Обратите внимание на ваш профиль.
  • Parlez de vous, de vos compétences clés et de votre participation à divers projets.
  • Dressez la liste de vos avantages en tant qu' entrepreneur, téléchargez un bon avatar et placez une photo de haute qualité sur la couverture.
  • Décrivez sur votre murdes commandes déjà réalisées ou des cas intéressants issus de la pratique.
Tout cela attirera l'attention d'un client potentiel qui pourrait vous choisir pour un travail personnalisé.


Je me demande si, pour un travail personnel, il peut vous choisir, mais s'il ne s'agit pas d'un travail personnel, il choisit un développeur à l'aveuglette. Vous ne pouvez pas faire référence à votre propre travail ?


Passer des commandes en contournant le service "Freelance

  1. Le service "Freelance" ne peut être utilisé que dans le but pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire pour effectuer tous les travaux et calculs prévus dans les commandes publiées. La recherche de clients ou d'exécutants dans le service "Freelance" pour effectuer des travaux à côté est interdite et constitue une violation des règles.
  2. Il est interdit aux clients et aux candidats d' échanger des informations de contact de quelque nature que ce soit avant la conclusion de l'accord de travail. Toute violation entraîne l'interdiction de participer au service Freelance.
  3. Ilest interdit d'effectuer des travaux et des paiements pour des commandes passées dans Freelance endehors du cadre de ce service. La violation entraîne l'interdiction d'accès à tous les services du site MQL5.com.
  4. L'Administration peut, à la suite d'une enquête interne, priver le contrevenant du droit de participer au service "Freelance" sans explication.
...lire ici ... https://www.mql5.com/ru/job/rules
Miguel Angel Vico Alba
Miguel Angel Vico Alba | 23 déc. 2025 à 08:22
Aleh Sasonka #:
La confusion vient du fait que l'expression "montrer son expérience" est perçue par de nombreuses personnes comme des références à des travaux ou des contacts externes.

Mais dans Freelance, l'expérience signifie uniquement ce qui se trouve à l'intérieur de MQL5 : profil, historique des commandes, évaluations.

La règle interdit les liens externes et la communication en dehors de la plate-forme jusqu'à la confirmation de la tâche.

Il ne s'agit donc pas d'une contradiction, mais simplement de choses différentes qui sont souvent confondues.
Yuriy Bykov
Yuriy Bykov | 23 déc. 2025 à 09:08
Miguel Angel Vico Alba #:
Mais dans Freelance, l'expérience signifie uniquement ce qui se trouve à l'intérieur de MQL5 : profil, historique des commandes, feedback.

La règle interdit les liens externes et la communication en dehors de la plateforme jusqu'à la confirmation de la tâche.
.

Je ne peux pas accepter. Avant la conclusion de l'accord de travail, vous ne pouvez fournir de liens vers aucune de vos ressources MQL5 dans vos messages : ni votre profil, ni vos publications dans Codebase, ni vos blogs, ni vos signaux. En d'autres termes, rien qui puisse aider le client à comprendre qui a répondu exactement à sa commande. Si le client crée une œuvre non personnalisée, il doit choisir l'exécutant à l'aveugle. Le client ne saura pas qui est exactement le développeur répondant qu'il a choisi jusqu'à ce que le contrat de travail soit signé.

Je dis cela d'après ma propre expérience. Lorsque, dans l'une des réponses à une commande, j'ai fourni un lien vers mon code dans Codebase, mon compte a été bloqué.

