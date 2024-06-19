Comment gagner de l'argent en remplissant les commandes des traders dans le service Freelance ?

Freelance pour les traders algorithmiques



MQL5 Freelance est un service spécialisé pour les développeurs d'applications de trading. Les traders viennent ici lorsqu'ils ont besoin de robots de trading sur mesure, d'indicateurs et d'autres applications utilitaires développées en MQL4/MQL5, Python, C++ et autres langages de programmation modernes.

Le service MQL5.com Freelance a été lancé en juin 2010 et a, au cours de ses 14 années d'existence, fourni aux développeurs professionnels l'opportunité de générer des profits. En juin 2024, le service comptera plus de 100 000 projets achevés à ce jour, pour une valeur totale de 7 millions de dollars.

Au cours des 14 dernières années, 54 000 développeurs ont entrepris la création de programmes de trading, et 25 000 clients ont été satisfaits de leur travail. Un développeur travaillant activement sur la plateforme Freelance peut gagner plusieurs milliers de dollars par mois. Vous pouvez gagner autant.

Des flux de travail rationalisés



Le service offre des fonctionnalités bien conçues qui vous permettent de vous concentrer sur la tâche principale : sélectionner des commandes et soumettre vos devis avec les délais et les coûts estimés. Tous les processus de travail sont exécutés au sein du service, ce qui garantit la protection de vos intérêts : vous recevez le travail du client, vous l'exécutez et vous recevez le paiement ici même. Ce mécanisme est pratique et sûr, et vous permet de vous concentrer sans distraction.

Le développeur et le client doivent tous deux confirmer chaque étape. Convenez des conditions de la commande et des spécifications techniques, et finalisez l'accord. Les fonds correspondants seront automatiquement réservés sur le compte du client.

Lorsque le client accepte la solution livrée, le système transfère automatiquement les fonds réservés sur le compte du développeur.

Les demandes de travail en cours sont visibles par tous les utilisateurs de la MQL5.community, mais tous les candidats restent anonymes. Chaque application indique l'évaluation du développeur, les statistiques sur les commandes exécutées et la charge de travail actuelle.

Comment maximiser vos revenus

Consultez régulièrement les nouvelles offres d'emploi et prenez l'habitude de surveiller quotidiennement la section Freelance. Les commandes intéressantes avec des prix de départ élevés attirent toujours de nombreux développeurs, de sorte que les retards peuvent vous coûter d'excellentes commandes et quelques centaines de dollars. Restez concentrés !



Assurez-vous de spécifier votre ID MetaQuotes dans votre profil pour recevoir des notifications en temps voulu. Avec l'ID MetaQuotes ajouté à votre profil, vous recevrez des notifications sur les événements importants :

les messages personnels, y compris leur contenu

les conversations avec les clients du service Freelance

les changements d'état de vos publications dans la Code Base, les Articles, le Market et les Signaux

les commentaires du modérateur sur vos publications dans la Code Base, les Articles, le Market et les Signaux

les informations sur l'hébergement virtuel loué

les commentaires sur les forums et les blogs



les annonces des nouvelles publications et articles de la base de code

les notifications de nouvelles commandes dans le service Freelance

les notifications sur le statut de votre enregistrement en tant que vendeur

Améliorez votre profil

Parlez de vous , de vos compétences clés et de votre participation à divers projets.

, de vos compétences clés et de votre participation à divers projets. Dressez la liste de vos avantages en tant qu'indépendant, téléchargez une bonne photo de profil et choisissez une image de couverture de haute qualité.

Utiliser les conseils en Freelance

Freelance vous aide à gagner du temps sur les communications de base avec les clients grâce à des conseils spécialisés.

Résumé du service Freelance pour le trading algorithmique



Accès direct aux clients. Des millions de traders utilisant les plateformes MetaTrader peuvent vous trouver grâce au terminal, ce qui garantit un flux constant d'ordres. Un flux de travail pratique et efficace. Toutes les étapes du travail, de l'introduction de la demande au paiement, se déroulent au sein du service, ce qui rend le processus sûr et efficace. Les fonds sont automatiquement réservés sur le compte du client et transférés au freelance lors de l'acceptation de la solution livrée. Transparence et contrôle. Chaque étape du processus est enregistrée dans le système et confirmée par le client et le développeur afin de minimiser les malentendus. Possibilités étendues de recherche de commandes. Vous pouvez trier les commandes par date de création, par coût et par nom afin de trouver plus facilement les tâches appropriées. Assistance et notifications. Les notifications concernant les nouvelles commandes et les messages des clients vous permettent de ne pas passer à côté d'opportunités rentables. Communiquez avec vos clients dans n'importe quelle langue grâce au traducteur intégré.

