Comment créer des graphiques 3D avec DirectX dans MetaTrader 5

Les infographies tridimensionnelles donnent l'impression d'objets tridimensionnels sur un écran plat. Ces objets, ainsi que la position du spectateur, peuvent changer au fil du temps. Par conséquent, l'image bidimensionnelle doit également changer pour créer l'illusion de la profondeur de l'image. Elle doit supporter la rotation, le zoom, les changements d'éclairage, etc. MQL5 permet de créer et de gérer des graphiques directement dans le terminal MetaTrader 5 en utilisant les fonctions DirectX. Veuillez noter que votre carte vidéo doit prendre en charge DirectX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions fonctionnent.





Modélisation d'Objets

Pour dessiner un objet 3D sur un plan (espace plat), il faut d'abord obtenir un modèle de cet objet en coordonnées X, Y et Z. Cela signifie que chaque point de la surface de l'objet doit être décrit en spécifiant ses coordonnées. Idéalement, il faudrait décrire un nombre infini de points sur la surface de l'objet pour préserver la qualité de l'image pendant la mise à l'échelle. Dans la pratique, les modèles 3D sont décrits à l'aide d'un maillage composé de polygones. Plus un maillage est détaillé avec un nombre élevé de polygones, plus le modèle obtenu sera réaliste. Par contre, il faut également plus de ressources informatiques pour calculer un tel modèle et faire le rendu des graphiques 3D. Un modèle de théière avec un maillage polygonal.

La division des polygones en triangles est apparue il y a longtemps, lorsque les premières images de synthèse devaient fonctionner sur des cartes graphiques peu performantes. Le triangle permet de décrire exactement de la position d'une petite partie de surface. Il permet aussi le calcul des paramètres associés, tels que les lumières et les réflexions lumineuses. L’ensemble de ces petits triangles permet de créer une image tridimensionnelle réaliste de l'objet. Par la suite, les mots ’polygone’ et ’triangle’ seront utilisés indifféremment car il est beaucoup plus facile d'imaginer un triangle qu'un polygone avec N sommets.

Cube constitué de triangles

Il est possible de créer le modèle tridimensionnel d'un objet en décrivant les coordonnées de chaque sommet du triangle, ce qui permet ensuite le calcul des coordonnées de chaque point de l'objet, même si l'objet se déplace ou si la position de l'observateur change. Nous traitons donc des sommets, des arêtes qui les relient, et des faces formées par les arêtes. Si la position d'un triangle est connue, nous pouvons créer une normale pour la face en utilisant les lois de l'algèbre linéaire (une normale est un vecteur perpendiculaire à la surface). Elle permet de calculer la façon dont sera éclairée le visage et il réfléchira la lumière.

Exemples d'objets simples avec leurs sommets, arêtes, faces et normales. Les normales sont représentées par une flèche rouge.

Un objet modèle peut être créé de différentes manières. La topologie décrit comment les polygones forment le maillage 3D. Une bonne topologie permet d'utiliser un nombre minimal de polygones pour décrire un objet et peut faciliter le déplacement et la rotation de l'objet. Modèle de sphère dans 2 topologies

L'effet de volume est recréé en utilisant des lumières et des ombres sur les polygones de l'objet. Ainsi, le but de l'infographie 3D est de calculer la position de chaque point d'un objet, de calculer les lumières et les ombres et de l'afficher à l'écran.



Création d’une Forme



Écrivons un programme simple qui va créer un cube. Pour cela, utilisons la classe CCanvas3D de la bibliothèque Graphiques 3D.



La classe CCanvas3DWindow, qui effectue le rendu d'une fenêtre 3D, possède un minimum de membres et de méthodes. Nous ajouterons progressivement de nouvelles méthodes avec une explication des concepts graphiques 3D mis en œuvre dans des fonctions permettant de travailler avec DirectX.



class CCanvas3DWindow { protected : CCanvas3D m_canvas; int m_width; int m_height; CDXBox m_box; public : CCanvas3DWindow( void ) {} ~CCanvas3DWindow( void ) {m_box.Shutdown();} virtual bool Create( const int width, const int height){} void Redraw(){} void OnChartChange( void ) {} };

La création d'une scène commence par la création d'un canevas. Les paramètres suivants sont ensuite définis pour la matrice de projection :

Un angle de vue de 30 degrés (M_PI/6), à partir duquel nous observerons la scène en 3D Le rapport d'aspect, qui est un rapport entre la largeur et la hauteur Les distances au plan de coupe proche (0.1f) et éloigné (100.f)

Cela signifie que seul le rendu des objets situés entre ces deux murs virtuels (0.1f et 100.f) sera effectué dans la matrice de projection. En outre, les objets doivent se trouver dans l'angle de vue horizontal de 30 degrés. Et notez également que les distances ainsi que toutes les coordonnées en infographie sont virtuelles. Ce qui importe, ce sont les relations entre les distances et les tailles, et pas les valeurs absolues.



virtual bool Create( const int width, const int height) { m_width=width; m_height=height; ResetLastError (); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel( "3D Sample_1" , 0 , 0 ,m_width,m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); return ( false ); } m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , 5.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 7.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Après avoir créé la matrice de projection, nous pouvons procéder à la construction de l'objet 3D : un cube basé sur la classe CDXBox. Pour créer un cube, il suffit d'indiquer 2 vecteurs pointant vers les coins opposés du cube. En observant la création du cube en mode débogage, vous pouvez voir ce qui se passe dans DXComputeBox() : la création de tous les sommets du cube (leurs coordonnées sont écrites dans le tableau 'vertices'), ainsi que la division des arêtes du cube en triangles énumérés et enregistrés dans le tableau 'indiсes'. Au total, le cube a 8 sommets, 6 faces divisées en 12 triangles, et 36 indices listant les sommets de ces triangles.

Bien que le cube n'ait que 8 sommets, 24 vecteurs sont créés pour les décrire, car un ensemble distinct de sommets ayant une normale doit être spécifié pour chacune des 6 faces. La direction de la normale affectera le calcul de l'éclairage de chaque face. L'ordre dans lequel les sommets d'un triangle sont listés détermine quel côté sera visible. L'ordre dans lequel les sommets et les indices sont remplis est montré dans le code de DXUtils.mqh :



for ( int i= 20 ; i< 24 ; i++) vertices[i].normal=DXVector4( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 , 0.0 );

Les coordonnées de la texture pour le mapping de chaque face sont décrites dans le même code :

for ( int i= 0 ; i<faces; i++) { vertices[i* 4 + 0 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 1 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 0.0 f ); vertices[i* 4 + 2 ].tcoord=DXVector2( 1.0 f, 1.0 f ); vertices[i* 4 + 3 ].tcoord=DXVector2( 0.0 f, 1.0 f ); }

Chacun des 4 vecteurs d’une face définit l'un des 4 angles pour le mapping de la texture. Cela signifie qu'un ensemble de structures sera mappé sur chaque face du cube pour faire le rendu de la texture. Cela n'est par contre nécessaire que si la texture est définie.





Calcul et Rendu d’une Scène

Tous les calculs doivent être recalculés à chaque fois que la scène 3D est modifiée. Voici l'ordre des calculs nécessaires :

Calcul du centre de chaque objet en coordonnées mondiales

Calcul de la position de chaque élément de l'objet, c'est-à-dire de chaque vertex

Calcul de la profondeur des pixels et de leur visibilité pour l'observateur



Calcul de la position de chaque pixel sur le polygone spécifié par ses sommets.

Définition de la couleur de chaque pixel sur le polygone en fonction de la texture spécifiée



Calcul de la direction du pixel lumineux et de sa réflexion

Application d’une lumière diffuse à chaque pixel

Conversion de toutes les coordonnées du monde en coordonnées de la caméra

Conversion des coordonnées de la caméra en coordonnées sur la matrice de projection

Toutes ces opérations sont effectuées dans la méthode Render de l'objet CCanvas3D. Après le rendu, l'image calculée est transférée de la matrice de projection au canevas en appelant la méthode Update.



void Redraw() { m_canvas.Render(DX_CLEAR_COLOR|DX_CLEAR_DEPTH, ColorToARGB ( clrBlack )); m_canvas.Update(); }

Dans notre exemple, le cube est créé une seule fois, et il ne change plus. Par conséquent, le cadre du canevas ne devra être modifié que si le graphique est modifié, par exemple s'il est redimensionné. Dans ce cas, les dimensions du canevas sont ajustées aux dimensions actuelles du graphique, la matrice de projection est réinitialisée et l’image sur le canevas est mise à jour.



void OnChartChange( void ) { int w=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int h=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (w!=m_width || h!=m_height) { m_width =w; m_height=h; m_canvas.Resize(w,h); DXContextSetSize (m_canvas.DXContext(),w,h); m_canvas.ProjectionMatrixSet(( float ) M_PI / 6 ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); Redraw(); } }

Lancez l'EA "Step1 Create Box.mq5". Vous verrez un carré blanc sur un fond noir. Par défaut, la couleur blanche est définie pour les objets lors de leur création. L'éclairage n'a pas encore été défini.







Un cube blanc et sa disposition dans l'espace



L'axe X est dirigé vers la droite, l’axe Y est dirigé vers le haut et l’axe Z est dirigé vers l'intérieur de la scène 3D. Un tel système de coordonnées est appelé gaucher.



Le centre du cube se trouve au point de coordonnées X=0, Y=0, Z=6. La position à partir de laquelle nous regardons le cube est au centre des coordonnées, ce qui est la valeur par défaut. Si vous souhaitez modifier la position à partir de laquelle la scène 3D est visualisée, définissez explicitement les coordonnées appropriées à l'aide de la fonction ViewPositionSet().



Pour stopper le programme, appuyez sur la touche "Echap".





Rotation d’un Objet autour de l'Axe Z et Point de Vue

Pour animer la scène, activons la rotation du cube autour de l'axe Z. Pour ce faire, ajoutez une minuterie. En fonction de ses événements, le cube sera tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Créez une matrice de rotation pour permettre la rotation autour de l'axe Z avec un angle donné en utilisant la méthode DXMatrixRotationZ(). Passez-le ensuite comme paramètre à la méthode TransformMatrixSet(). Cela modifiera la position du cube dans l'espace 3D. Appelez de nouveau Redraw() pour mettre à jour l'image sur le canevas.



void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float angle= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; angle+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation,angle); m_box.TransformMatrixSet(rotation); Redraw(); }

Après avoir lancé le programme, vous verrez un carré blanc en rotation.



Le cube tourne autour de l'axe Z dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Le code source de cet exemple est disponible dans le fichier "Step2 Rotation Z.mq5". Veuillez noter que l'angle M_PI/5 est spécifié maintenant lors de la création de la scène, ce qui est supérieur à l'angle M_PI/6 de l'exemple précédent.

m_matrix_view_angle =( float ) M_PI / 5 ; m_canvas.ProjectionMatrixSet( m_matrix_view_angle ,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f);

La dimension du cube à l'écran est visuellement plus petite. Plus l'angle de vue spécifié lors du réglage de la matrice de projection est petit, plus la partie du cadre occupée par l'objet est grande. Cela peut être comparé à voir un objet avec un télescope : l'objet est plus grand, bien que l'angle de vue soit plus petit.







Gestion de la Position de la Caméra

La classe CCanvas3D dispose de 3 méthodes pour définir les paramètres importants de la scène 3D :

ViewPositionSet définit le point de vue de la scène 3D



ViewTargetSet définit les coordonnées du point d'observation



ViewUpDirectionSet définit la direction du bord supérieur du cadre dans l'espace 3D



Tous ces paramètres sont utilisés en combinaison. Ce qui signifie que si vous voulez définir l'un de ces paramètres dans la scène 3D, les deux autres paramètres doivent également être initialisés. Cela devrait être fait au moins à l'étape de la génération de la scène. Ceci est illustré dans l'exemple suivant, dans lequel le bord supérieur du cadre oscille de gauche à droite. L’oscillation est implémentée en ajoutant les trois lignes de code suivantes dans la méthode Create() :



virtual bool Create( const int width, const int height) { .... m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0 , 1 , 0 )); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 6 )); Redraw(); return ( true ); }

Modifiez la méthode OnTimer() pour que le vecteur horizon oscille de gauche à droite :

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float max_angle=( float ) M_PI / 30 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXVector3 direction=DXVector3( 0 , 1 , 0 ); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationZ(rotation, float ( MathSin (time)*max_angle)); DXVec3TransformCoord(direction,direction,rotation); m_canvas.ViewUpDirectionSet(direction); Redraw(); }

Enregistrez cet exemple sous le nom de "Step3 ViewUpDirectionSet.mq5" et exécutez-le. Vous verrez l'image d'un cube qui se balance, bien qu'il soit en réalité immobile. Cet effet est obtenu lorsque la caméra elle-même oscille de gauche à droite.







La direction de la partie supérieure oscille entre la gauche et la droite.



Rappelons qu'il existe un lien entre les coordonnées de la cible, de la caméra et de la direction du sommet. Ainsi, afin de contrôler la position de la caméra, vous devez également spécifier la direction du sommet et les coordonnées de la cible, c'est-à-dire le point du regard.







Gestion de la Couleur des Objets

Modifions notre code pour placer le cube au centre des coordonnées, tout en déplaçant la caméra.

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 , - 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )) ; m_canvas.ObjectAdd(&m_box); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )) ; m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 3.0 , 2.0 ,- 5.0 )) ; m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0 , 0 , 0 )) ; Redraw(); return ( true ); }

Et peignons aussi le cube en bleu. La couleur est définie au format RGB avec un canal alpha (le canal alpha est indiqué en dernier), bien que les valeurs soient normalisées à un. Une valeur de 1 signifie donc 255, et 0,5 signifie 127.



Ajoutez la rotation autour de l'axe X, puis enregistrez les modifications sous le nom de "Step4 Box Color.mq5".





Vue supérieure droite d'un cube en rotation





Rotation et Mouvement

Les objets peuvent être déplacés et tournés dans les 3 directions à la fois. Tous les changements d'objets sont effectués à l'aide de matrices. Chacun de ces changements, c'est-à-dire la rotation, le déplacement et la transformation, peut être calculé séparément. Changeons notre exemple : la caméra est maintenant vue du haut et de l'avant.



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_canvas.ProjectionMatrixSet(m_matrix_view_angle,( float )m_width/m_height, 0.1 f, 100.0 f); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3( 0.0 , 2.0 ,- 5.0 ) ); m_canvas.ViewTargetSet(DXVector3( 0.0 , 0.0 , 0.0 )); m_canvas.ViewUpDirectionSet(DXVector3( 0.0 , 1.0 , 0.0 )); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.5 , 1.0 , 1.0 )); DXMatrix rotation,translation; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,( float ) M_PI / 4 ,( float ) M_PI / 3 ,( float ) M_PI / 6 ); DXMatrixTranslation(translation, 1.0 ,- 2.0 , 5.0 ); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }

Créez séquentiellement des matrices de rotation et de déplacement, appliquez la matrice de transformation résultante et effectuez le rendu du cube. Enregistrez les changements dans le fichier "Step5 Translation.mq5" et exécutez le programme.



Rotation et déplacement d'un cube

La caméra est immobile, et elle est pointée vers le centre des coordonnées légèrement par le haut. Le cube a été tourné dans 3 directions et a été déplacé vers la droite, le bas et l'intérieur de la scène.





Travailler avec l’Éclairage



Pour obtenir une image tridimensionnelle réaliste, il est nécessaire de calculer l'éclairage de chaque point de la surface de l'objet. Ceci est fait en utilisant le modèle d'ombrage de Phong qui calcule l'intensité de la couleur des trois composantes d'éclairage suivantes : ambiante, diffuse et spéculaire. Les paramètres suivants sont utilisés ici :



DirectionLight — la direction de l'éclairage directionnel est définie dans CCanvas3D



AmbientLight — la couleur et l'intensité de l'éclairage ambiant sont définies dans CCanvas3D



DiffuseColor — la composante d'éclairage diffus calculée est définie dans CDXMesh et ses classes filles.



EmissionColor — le composant de l'éclairage de fond est défini dans CDXMesh et ses classes filles.



SpecularColor — la composante spéculaire est définie dans CDXMesh et ses classes filles.



Modèle d'ombrage de Phong



Le modèle d'éclairage est implémenté dans des shaders standard, les paramètres du modèle sont définis dans CCanvas3D, et les paramètres des objets sont définis dans CDXMesh et ses classes filles. Modifions l'exemple comme suit :

Renvoi du cube au centre des coordonnées. Réglage du cube sur blanc. Ajout d’une source directionnelle de couleur jaune qui illumine la scène du haut vers le bas. Définition de la couleur bleue pour l'éclairage non directionnel.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); if (!m_box.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),DXVector3(- 1.0 ,- 1.0 ,- 1.0 ),DXVector3( 1.0 , 1.0 , 1.0 ))) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.EmissionColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.2 f)); Veuillez noter que la position de la source lumineuse dirigée n'est pas définie dans Canvas3D, seule la direction dans laquelle la lumière se répand est donnée. On considère que la source de la lumière directionnelle est à une distance infinie et qu'un flux lumineux strictement parallèle illumine la scène. m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); Ici, le vecteur de propagation de la lumière est dirigé le long de l'axe Y, dans la direction négative, c'est-à-dire du haut vers le bas. De plus, si vous définissez les paramètres de la source de lumière dirigée (LightColorSet et LightDirectionSet), vous devez également spécifier la couleur de la lumière ambiante (AmbientColorSet). Par défaut, la couleur de la lumière ambiante est définie sur blanc avec une intensité maximale. Toutes les ombres seront donc blanches. Cela signifie que les objets de la scène seront éclairés par la lumière blanche de l'éclairage ambiant, et que la lumière de la source directionnelle sera interrompue par la lumière blanche.

m_canvas.LightColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 0.0 , 0.8 f)); m_canvas.LightDirectionSet(DXVector3( 0.0 ,- 1.0 , 0.0 )); m_canvas.AmbientColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 0.4 f)); // must be specified L'animation gif ci-dessous montre comment l'image change si nous ajoutons un éclairage. Le code source de l'exemple est disponible dans le fichier "Step6 Add Light.mq5".





Le cube blanc à émission verte sous une source de lumière jaune, avec une lumière ambiante bleue



Essayez de désactiver les méthodes de couleur dans le code ci-dessus pour voir l’impact.







Animation

L'animation implique une modification des paramètres de la scène et des objets dans le temps. Toutes les propriétés disponibles peuvent être modifiées en fonction du temps ou des événements. Réglez le minuteur pour 10 millisecondes - cet événement affectera la mise à jour de la scène :

int OnInit () { ... ExtAppWindow= new CCanvas3DWindow(); if (!ExtAppWindow.Create(width,height)) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 10 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Ajoutez le gestionnaire d'événements correspondant dans CCanvas3DWindow. Nous devons modifier les paramètres des objets (tels que la rotation, le déplacement et le zoom) et la direction de l'éclairage :

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; DXMatrix rotation,translation,scale; DXMatrixRotationYawPitchRoll(rotation,time/ 11.0 f,time/ 7.0 f,time/ 5.0 f); DXMatrixTranslation(translation,( float ) sin (time/ 3 ), 0.0 , 0.0 ); DXMatrixScaling(scale, 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.3 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.7 f), 1.0 f+ 0.5 f*( float ) sin (time/ 1.9 f)); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,scale,rotation); DXMatrixMultiply(transform,transform,translation); m_box.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationZ(rotation,deltatime); DXVector3 light_direction; m_canvas.LightDirectionGet(light_direction); DXVec3TransformCoord(light_direction,light_direction,rotation); m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); Redraw(); }

Veuillez noter que les changements des objets sont appliqués sur les valeurs initiales, comme si nous traitions toujours avec l'état initial du cube et que nous appliquions toutes les opérations liées à la rotation/déplacement/compression à partir de zéro, ce qui signifie que l'état actuel du cube n'est pas sauvegardé. Cependant, la direction de la source lumineuse est modifiée par incréments de deltatime par rapport à la valeur actuelle.

Un cube en rotation dont la direction de la source lumineuse change dynamiquement



Le résultat est une animation 3D très complexe. Le code de l’exemple est disponible dans le fichier "Step7 Animation.mq5".







Contrôle de la Position de la Caméra à l'aide de la Souris

Considérons le dernier élément d'animation dans les graphiques 3D : une réaction aux actions de l'utilisateur. Ajoutons la gestion de la caméra avec la souris dans notre exemple. Tout d'abord, souscrivez aux événements de la souris et créez les gestionnaires correspondants :

int OnInit () { ... EventSetMillisecondTimer ( 10 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 1 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 1 ) return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , 0 ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , 0 ); delete ExtAppWindow; ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW , true ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) ExtAppWindow.OnChartChange(); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) ExtAppWindow.OnMouseMove(( int )lparam,( int )dparam,( uint )sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) ExtAppWindow.OnMouseWheel(dparam);

Dans CCanvas3DWindow, créez le gestionnaire d'événement du mouvement de la souris. Il change les angles de direction de la caméra lorsque la souris est déplacée avec le bouton gauche enfoncé :

void OnMouseMove( int x, int y, uint flags) { if ((flags& 1 )== 1 ) { if (m_mouse_x!=- 1 ) { m_camera_angles.y+=(x-m_mouse_x)/ 300.0 f; m_camera_angles.x+=(y-m_mouse_y)/ 300.0 f; if (m_camera_angles.x<-DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=-DX_PI* 0.49 f; if (m_camera_angles.x>DX_PI* 0.49 f) m_camera_angles.x=DX_PI* 0.49 f; UpdateCameraPosition(); } m_mouse_x=x; m_mouse_y=y; } else { m_mouse_x=- 1 ; m_mouse_y=- 1 ; } }

Voici le gestionnaire d'événement de la molette de la souris, qui modifie la distance entre le centre de la scène et la caméra :



void OnMouseWheel( double delta) { m_camera_distance*= 1.0 -delta* 0.001 ; if (m_camera_distance> 50.0 ) m_camera_distance= 50.0 ; if (m_camera_distance< 3.0 ) m_camera_distance= 3.0 ; UpdateCameraPosition(); }

Les deux gestionnaires appellent la méthode UpdateCameraPosition() pour actualiser la position de la caméra en fonction des paramètres modifiés :



void UpdateCameraPosition( void ) { DXVector4 camera=DXVector4( 0.0 f, 0.0 f,-( float )m_camera_distance, 1.0 f); DXMatrix rotation; DXMatrixRotationX(rotation,m_camera_angles.x); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); DXMatrixRotationY(rotation,m_camera_angles.y); DXVec4Transform(camera,camera,rotation); m_canvas.ViewPositionSet(DXVector3(camera)); }

Le code source est disponible dans le fichier "Step8 Mouse Control.mq5".





Contrôle de la position de la caméra à l'aide de la souris





Application des Textures

Une texture est une image bitmap appliquée à la surface d'un polygone pour représenter des motifs ou des matériaux. L'utilisation de textures permet de reproduire de petits objets sur la surface, qui nécessiteraient trop de ressources si nous les créions à l'aide de polygones. Il peut s'agir par exemple d'une imitation de pierre, de bois, de la terre ou d'autres matériaux.



CDXMesh et ses classes filles permettent de spécifier une texture. Dans l’ombrage de pixel standard, cette texture est utilisée avec DiffuseColor. Supprimez l'animation de l'objet et appliquez une texture de pierre. Le fichier de la structure est situé dans le dosser MQL5\Files du répertoire de travail du terminal :

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_box.DiffuseColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_box.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_box); Redraw(); return ( true ); }





Un cube avec une texture de pierre







Création d’Objets Personnalisés

Tous les objets sont constitués de sommets (DXVector3), connectés en primitives en utilisant des indices. La primitive la plus courante est le triangle. Un objet 3D de base est créé par la création d'une liste de sommets contenant les coordonnées (mais peuvent aussi contenir beaucoup de données supplémentaires, comme la normale, la couleur, etc.), le type de primitives, et une liste d'indices de sommets par lesquels ils seront combinés en primitives.



La bibliothèque standard possède le type de sommet DXVertex, qui contient ses coordonnées, une normale pour le calcul de l'éclairage, les coordonnées et la couleur de la texture. L’ombrage de vertex standard fonctionne avec ce type de vertex.

struct DXVertex { DXVector4 position; // vertex coordinates DXVector4 normal; // normal vector DXVector2 tcoord; // face coordinate to apply the texture DXColor vcolor; // color };

Le fichier auxiliaire MQL5\Include\Canvas\DXDXUtils.mqh contient un ensemble de méthodes permettant de générer la géométrie (sommets et indices) des primitives de base et de charger la géométrie 3D des fichiers .OBJ.



Ajoutez la création d'une sphère et d'un tore, puis appliquez la même texture de pierre :



virtual bool Create( const int width, const int height) { ... DXVertex vertices[]; uint indices[]; if (!DXComputeSphere( 0.3 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); DXColor white=DXColor( 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f, 1.0 f); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_sphere.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_sphere.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 1.0 , 0.0 , 1.0 )); m_sphere.SpecularColorSet(white); m_sphere.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_sphere); if (!DXComputeTorus( 0.3 f, 0.1 f, 50 ,vertices,indices)) return ( false ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (vertices); i++) vertices[i].vcolor=white; if (!m_torus.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),vertices,indices)) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_torus.DiffuseColorSet(DXColor( 0.0 , 0.0 , 1.0 , 1.0 )); m_torus.SpecularColorSet(white); m_torus.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "stone.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_torus); Redraw(); return ( true ); }

Ajoutez une animation pour les nouveaux objets :

void OnTimer ( void ) { ... m_canvas.LightDirectionSet(light_direction); DXMatrix translation; DXMatrixTranslation(translation, 1.1 f, 0 , 0 ); DXMatrixRotationY(rotation,time); DXMatrix transform; DXMatrixMultiply(transform,translation,rotation); m_sphere.TransformMatrixSet(transform); DXMatrixRotationX(rotation,time* 1.3 f); DXMatrixTranslation(translation,- 2 , 0 , 0 ); DXMatrixMultiply(transform,rotation,translation); DXMatrixRotationY(rotation,time/ 1.3 f); DXMatrixMultiply(transform,transform,rotation); m_torus.TransformMatrixSet(transform); Redraw(); }

Enregistrez les modifications sous le nom de "Three Objects.mq5" et exécutez le programme.







Figures tournant autour du cube





Surface 3D Basée sur des Données

Divers graphiques sont généralement utilisés pour créer des rapports et analyser des données, tels que des graphiques linéaires, des histogrammes, des camemberts, etc. MQL5 offre une bibliothèque graphique pratique, qui ne permet toutefois de créer que des graphiques en 2D.



La classe CDXSurface permet de visualiser une surface à l'aide des données stockées dans un tableau bidimensionnel. Prenons l'exemple de la fonction mathématique suivante :

z= sin ( 2.0 *pi* sqrt (x*x+y*y))

Créez un objet pour dessiner une surface, et un tableau pour stocker les données :

virtual bool Create( const int width, const int height) { ... m_data_width=m_data_height= 100 ; ArrayResize (m_data,m_data_width*m_data_height); for ( int i= 0 ;i<m_data_width*m_data_height;i++) m_data[i]= 0.0 ; if (!m_surface.Create(m_canvas.DXDispatcher(),m_canvas.InputScene(),m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface:: SF_TWO_SIDED |CDXSurface:: SF_USE_NORMALS ,CDXSurface:: CS_COLD_TO_HOT )) { m_canvas.Destroy(); return ( false ); } m_surface.SpecularColorSet(DXColor( 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 )); m_surface.TextureSet(m_canvas.DXDispatcher(), "checker.bmp" ); m_canvas.ObjectAdd(&m_surface); return ( true ); }

La surface sera dessinée dans une boîte 4x4 de hauteur 1. Les dimensions de la texture sont de 0,25 x 0,25.

SF_TWO_SIDED indique que la surface sera dessinée à la fois au-dessus et au-dessous de la surface, au cas où la caméra se déplacerait sous la surface.

SF_USE_NORMALS indique que les normales seront utilisées pour calculer les réflexions de la surface causées par la source de lumière directionnelle.

CS_COLD_TO_HOT définit la couleur de la carte thermique de la surface du bleu au rouge, avec une transition par le vert et le jaune.



Pour animer la surface, ajoutez le temps sous le signe de la sinusoïde et actualisez-le une minuterie.

void OnTimer ( void ) { static ulong last_time= 0 ; static float time= 0 ; ulong current_time= GetMicrosecondCount (); float deltatime=(current_time-last_time)/ 1000000.0 f; if (deltatime> 0.1 f) deltatime= 0.1 f; time+=deltatime; last_time=current_time; for ( int i= 0 ; i<m_data_width; i++) { double x= 2.0 *i/m_data_width- 1 ; int offset=m_data_height*i; for ( int j= 0 ; j<m_data_height; j++) { double y= 2.0 *j/m_data_height- 1 ; m_data[offset+j]= MathSin ( 2.0 * M_PI * sqrt (x*x+y*y) - 2 *time ); } } if (m_surface.Update(m_data,m_data_width,m_data_height, 2.0 f, DXVector3(- 2.0 ,- 0.5 ,- 2.0 ),DXVector3( 2.0 , 0.5 , 2.0 ),DXVector2( 0.25 , 0.25 ), CDXSurface::SF_TWO_SIDED|CDXSurface::SF_USE_NORMALS,CDXSurface::CS_COLD_TO_HOT)) { Redraw(); } }

Le code source est disponible dans le fichier, l'exemple du programme est montré dans la vidéo.













Dans cet article, nous avons examiné les capacités des fonctions DirectX pour créer des formes géométriques simples et des graphiques 3D animés pour l'analyse visuelle des données. Des exemples plus complexes peuvent être trouvés dans le répertoire d'installation du terminal MetaTrader 5, dans le répertoire d'installation du terminal : Les Expert Advisors "Correlation Matrix 3D" et "Math 3D Morpher", ainsi que le script "Remnant 3D".

MQL5 vous permet de résoudre d'importantes tâches de trading algorithmique sans utiliser de logiciels tiers :

Optimisation des stratégies de trading complexes avec de nombreux paramètres d'entrée

Calcul des résultats d'optimisation

Visualisation des données en 3D

Utilisez les fonctionnalités de pointe pour visualiser les données boursières et pour développer des stratégies de trading dans MetaTrader 5 - maintenant avec des graphiques 3D !





