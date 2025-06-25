Installation de MetaTrader 5 et d'autres applications MetaQuotes sur HarmonyOS NEXT

Les utilisateurs de Huawei exécutant HarmonyOS NEXT peuvent désormais facilement installer et utiliser MetaTrader 5, MetaTrader 4 et d'autres applications MetaQuotes. Cela est possible grâce à DroiTong, un outil compatible disponible dans l’AppGallery Huawei qui vous permet d'exécuter des applications Android sur HarmonyOS NEXT. Ce guide vous accompagnera à travers le processus simple permettant de mettre en place et d'exécuter ces applications essentielles sur votre appareil.

Guide d'Installation Etape Par Etape

Obtenez DroiTong : Recherchez et installez DroiTong depuis l’AppGallery Huawei sur votre appareil HarmonyOS NEXT.







Téléchargez les APK MetaQuotes : Utilisez le navigateur de votre système pour télécharger ou copier les fichiers APK MetaQuotes suivants : MetaTrader 5

MetaTrader 4

Calendrier Economique Tradays

Canaux MQL5 Vous pouvez aussi transférer ces fichiers APK depuis un autre appareil.



Installez les fichiers APK via DroiTong : Après avoir téléchargé les fichiers APK, ouvrez le gestionnaire de fichiers sur votre appareil HarmonyOS NEXT. Localisez le fichier APK téléchargé que vous souhaitez installer (par exemple, MetaTrader 4 ou MetaTrader 5) et appuyez dessus. Le système vous demandera d'ouvrir le fichier avec DroiTong : sélectionnez simplement cette option pour procéder à l'installation.







Terminez la configuration : Suivez les instructions à l’écran pour confirmer et terminer l’installation. Tout est prêt ! Répétez ce processus pour toutes les autres applications MetaQuotes que vous souhaitez installer.

Lancez vos applications

Une fois l'installation terminée, vous trouverez les applications MetaQuotes dans le widget DroiTong sur votre écran d'accueil HarmonyOS NEXT. Appuyez simplement sur l'icône pour la lancer – et c'est tout, vous pouvez commencer à utiliser l'application !

Important : Toutes les fonctionnalités fonctionneront sans problème, à l'exception des notifications push du terminal de trading qui ne sont actuellement pas prises en charge dans l'environnement.



Maintenez vos applications à jour

Pour mettre à jour une application MetaQuotes, téléchargez simplement la dernière version du fichier APK et réinstallez-la en suivant les mêmes instructions que ci-dessus. Tous vos paramètres et vos données seront enregistrés et appliqués automatiquement au démarrage, garantissant une expérience de mise à jour transparente.

Pour désinstaller une application MetaQuotes, accédez à la section « Désinstaller les programmes » dans l'application DroiTong et confirmez l'action lorsque vous y êtes invité.

Conclusion

Avec DroiTong, la puissance des applications MetaQuotes est désormais à portée de main sur HarmonyOS NEXT, que vous utilisiez un téléphone mobile ou un ordinateur portable. Bénéficiez d'un trading fluide et d'un accès à des outils financiers essentiels, élargissant vos possibilités au sein de l'écosystème Huawei.