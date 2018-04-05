ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Engranaje Autónomo Prime AI (MT5)

[Subtítulo: Convergencia de Bollinger | Momento del Engranaje | Seguridad del Escudo del Engranaje]

Introducción Autonomous Gear Prime AI es un sistema de reversión cinética diseñado para capturar giros de mercado de alta precisión. Visualiza el mercado como un sistema mecánico de engranajes. Identifica "Zonas de Acción" utilizando Bandas de Bollinger ajustadas, se sincroniza con el "Gear Momentum" (Williams %R), y confirma la velocidad con el MACD. Esto crea un potente motor de convergencia que sólo se ejecuta cuando el precio, el impulso y la velocidad se alinean.

Actualización Versión 1.10: Gear Shield Core Esta versión está reforzada con el Protocolo de Seguridad "Gear Shield ". Incorpora una lógica de Trailing Stop "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad extrema (10x Margen) basada en los límites del broker. Esto garantiza el cumplimiento al 100% de las reglas de Validación de Mercado y evita errores de ejecución durante los picos de volatilidad.

Estrategia de Negociación (Lógica de Convergencia de Pulso ) El sistema opera con una Sincronización de 3 Engranajes:

Zona de Acción (Volatilidad): Utiliza las Bandas de Bollinger con una desviación sensible (1,8). Zona de Compra: El precio bajo toca la Banda Inferior.

Zona de Venta: El precio alto toca la Banda Superior. Momento de Marcha (Gancho): Utiliza el %R de Williams para detectar el "Gancho". Gancho de Compra: %R retrocede desde territorio de sobreventa (-80).

Gancho de Venta: %R retrocede desde territorio de sobrecompra (-20). Confirmación de velocidad (MACD): Asegura que el momento MACD se está moviendo en la dirección de la operación (Velocidad arriba/abajo) para evitar atrapar un cuchillo que cae.

Características principales

Gear Shield Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva. Evita que sus trailing stops sean rechazados por los límites del broker, incluso en entornos de alto spread.

Operaciones de convergencia: Sólo opera cuando la volatilidad, el impulso y la velocidad coinciden.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Recomendado para precisión mecánica).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== CEREBRO DE PULSO === InpBandsDev : Sensibilidad de la Zona de Acción (Por defecto 1.8). InpWprPeriod : Ajustes del Momento de Marcha. InpMacdFast/Slow : Ajustes de velocidad.

=== ESCUDO DEL ENGRANAJE (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.2x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 4.5x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.