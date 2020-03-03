AuricSkeeter

AuricSkeeter - EA de ruptura profesional

Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Detección Inteligente deRupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos.
  • Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durante eventos económicos de alto impacto usando el Calendario Económico MQL5
  • Gestión avanzada del riesgo - BreakEven, Trailing Stop
  • Totalmente personalizable - Ajuste todos los parámetros para adaptarlos a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo
  • Set & Forget - Una vez configurado, funciona completamente manos libres 24/5

FUNCIONES DE PROTECCIÓN

  • Filtro automático de diferenciales que impide operar en condiciones desfavorables
  • El filtro de noticias detiene la negociación antes/después de anuncios importantes
  • El punto de equilibrio bloquea automáticamente los beneficios

RECOMENDACIONES

  • Pares: XAUUSD (Oro)
  • Plazos: M30
  • Depósito mínimo: $100 (recomendado $200+)
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
Productos recomendados
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
¡Presentación: DAX Breakout System MT5! Estrategia de Breakout optimizada para el DAX Una estrategia de trading precisa y probada basada en el clásico método Morning Breakout. Este Asesor Experto le ofrece una forma eficiente de automatizar la volátil apertura del mercado. IMPORTANTE : Por favor, lea el manual de instalación después de descargarlo. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de que se vendan las primeras 25 copias. Grupo público: haga clic aquí Manual de instalació
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Improved Breakout
John Signer
Asesores Expertos
El EA Breakout Mejorado es un sistema de trading automatizado para MT5 que identifica y negocia breakouts desde niveles recientes de soporte y resistencia. Está diseñado para operadores que desean un enfoque basado en reglas con un estricto control del riesgo y filtros flexibles. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Detección avanzada de rupturas - Calcula los niveles recientes de soporte y resistencia y abre operaciones sólo cuando
BoletaLira
Alberto Da Silva Lira
Asesores Expertos
BoletaLira es una herramienta fundamental enfocada a usuarios principiantes y avanzados para que puedan entrar en operaciones con las principales señales de entrada como son: - Tendencia de Mercado: Alta o Baja, siempre teniendo en cuenta la media móvil predefinida en la configuración. - Correlación entre 2 activos: En el caso del B3 Brasileño podemos utilizar la BoletaLira para Mini-Index pero utilizando los signos Dólar para que podamos tener mayor seguridad, para los que no conocen general
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
EuroPip Expert
Nguyen Dai Phuc
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está totalmente optimizado; no es necesario realizar ningún ajuste. Precio de lanzamiento: $30 El precio se incrementa en $100 después de cada 10 compras. Precio final: $3000 Actúe ahora para asegurar el mejor valor, ya que la espera podría conducir a lamentar más tarde. Características principales: Fácil de usar: Sólo tiene que instalar en su gráfico y establecer su volumen de operaciones. Par de Divisas: EURUSD solamente. Marco temporal: Compatible con cualquier marco
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
Hedging More X - Robot de Trading Avanzado de Control de Riesgo Hedging More X es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para aprovechar las estrategias de cobertura para gestionar el riesgo y maximizar los beneficios potenciales en condiciones de mercado volátiles. Ideal para operadores que desean diversificar su enfoque con técnicas inteligentes de equilibrio de operaciones, este EA opera sin problemas en los principales pares de divisas e índices sintéticos. Característica
FREE
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Asesores Expertos
Presentamos BabaYaga : Nasdaq Conqueror , un asesor de negociación de última generación diseñado para transformar su experiencia de negociación a través de la precisión estratégica, la adaptabilidad y el análisis avanzado del mercado. BabaYaga : Nasdaq Conqueror , construido con algoritmos de negociación propios y profundos conocimientos del mercado , ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos de negociación, ayudándole a adelantarse a las tendencias del mercado. Características de B
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.75 (16)
Asesores Expertos
¡¡¡NeonScalper EA - Robot de comercio de oro seguro y fiable !!! DESPUÉS DE COMPRARLO ENVIAME UN MENSAJE PARA TENER EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN !!! SEÑAL EN VIVO Profesional de comercio automatizado para XAUUSD (Oro) en M15 Timeframe) NeonScalper EA es un asesor experto diseñado para el comercio XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 15 minutos (M15). Emplea una estrategia de scalping basada en rupturas con una estricta gestión del riesgo, ofreciendo un rendimiento constante sin depender de
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Asesores Expertos
Presentamos Maxi Daxi, un Asesor Experto meticulosamente elaborado y diseñado para lograr un éxito constante y a largo plazo en el mercado del índice alemán (DAX). Maxi Daxi NO VOLARÁ su cuenta. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. Lo hicimos para ser constante y no arriesgado. ¡NO SE PREOCUPE! NO VAMOS A SUBIR EL PRECIO! En su lugar, vamos a dejar de vender esto una vez que lleguemos a las 30 ventas. Después de la compra, DM mí para LIVE SIGNAL (myfxbook). LIVE
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
SmartWay
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartWay EA ( anteriormente SmartTrade EA) es un Asesor Experto profesional creado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. Con el lanzamiento de V2.0 , SmartWay introduce una nueva y poderosa característica: Smart Step Size Boost con Spike Detection . Esta mejora hace que el EA sea más adaptable en mercados volátiles y especialmente efectivo en mercados unidireccionales ( tendencias alcistas o bajistas). Combina la gestión monetaria basada en ciclos , la protección contra caídas y el co
Bollinger Stoch Grid
Igor Do Carmo Moreira
Asesores Expertos
Bollinger Stoch Grid   es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado que combina indicadores clássicos con una potente estrategia de gestión de cuadrícula (grid/martingala). La lógica central del robot se basa en la sinergia entre tres indicadores clásicos. Em vez de abrir posiciones de cuadrícula a ciegas, el EA utiliza una combinación de   Bandas de Bollinger (Bollinger Bands)   y el   Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator)   para identificar puntos de agotamiento y reversión de alt
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Asesores Expertos
!!VIERNES NEGRO!! - ¡¡EL PRECIO PUEDE CAMBIAR DEBIDO A LAS DEMANDAS - EL MEJOR BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast es un Asesor Experto de Algoritmo Completo. Este EA opera basado en el Break Out del máximo o mínimo de las últimas velas, usted puede cambiar toda la configuración de acuerdo a sus preferencias. El EA también tiene Gestión del Tiempo, usted puede cronometrar sus órdenes basadas en el tiempo de inicio y fin de dejar que se ejecute todo el tiempo. Hay lote fijo y lote au
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Asesores Expertos
Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Asesores Expertos
EA Fibo Grid Hedge – Robot de Red Automática con Inteligencia Dinámica (GBP/JPY) Un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5 desarrollado con lógica de operación en red ( grid trading ), que combina control de riesgo, inteligencia adaptativa y gestión automática de beneficios. Alto Rendimiento Comprobado Con más de 1800 operaciones simuladas y un Factor de Beneficio de 7.1 , EA_Fibo destaca por su excelente capacidad de adaptación al mercado y sus sólidas estrategias defensivas. Su sistema
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Super Bollinger EA es un asesor experto exclusivo que utiliza las Bandas de Bollinger como indicador. Es posible configurar el EA para el comercio como una baja frecuencia o de alta frecuencia - Scalping asesor experto. Un filtro de Oscilador Estocástico es implementado para tener algunas operaciones específicas en las Bandas de Bollinger. Takeprofit y Stoploss se calculan en función de la anchura de las Bandas de Bollinger o incluso con TP y SL fijos (en puntos ). También se puede configurar y
Gold Honey Badger
Premananth R
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Honey Badger es un sistema de trading automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal M5. Utiliza la lógica algorítmica y el análisis basado en datos para identificar oportunidades de negociación basadas en reglas predefinidas. Configuraciones soportadas Símbolo: XAUUSD Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo) Marco temporal: M5 - H1 Tipo de estrategia: Algorítmica / Basada en datos Single Order Trading: Sí Depósito mínimo
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto agresivo de precio-acción adecuado para múltiples símbolos y marcos temporales. Debido a su mínimo drawdown , es adecuado para cuentas pequeñas que utilicen modelos de riesgo Fijo, Crecimiento, Agresivo o Brutal. Véase la captura de pantalla. Los parámetros por defecto funcionan mejor en USDJPY, GBPUSD, EURUSD en el marco de tiempo H1. Usted puede ajustar la configuración del Scalper y encontrar los mejores parámetros para un determinado símbolo y marco de tiempo. Se re
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Asesores Expertos
Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Asesores Expertos
EA PeakFlow AI Pro es un Asesor Experto avanzado diseñado para maximizar sus beneficios basado en el potente indicador High Low. Desarrollado con algoritmos de Inteligencia Artificial y parámetros altamente optimizados, este EA ofrece un enfoque preciso y eficiente para el trading automatizado en el mercado financiero. Características principales Estrategia High Low: Aproveche los niveles críticos del mercado para optimizar los puntos de entrada y salida. Trailing Stop Loss Dinámico : Protege
Los compradores de este producto también adquieren
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN TS Trade es un robot desarrollado por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero. Se basa en algoritmos avanzados de trading. Su principal característica es la estricta gestión del riesgo. Es perfecto para aquellos que buscan una herramienta eficaz para automatizar sus operaciones. Instale el Robot y deje que haga todo el trabajo por usted. MÉTODO TS Trade utiliza un algoritmo que permite identificar una tendencia de mercado a partir del movimiento de dos medias d
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Asesores Expertos
#Multidivisas #Hedging #Martingale #28Símbolos @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP En el proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las dos últimas décadas, los mercados financieros han desempeñado un papel protagonista. El fácil y rápido acceso a la información, unido a la creciente interdependencia económica entre los distintos bloques comerciales, han provocado que cada vez más agentes económicos participen en mercados financieros no nacionales. Incluso los pequ
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Asesores Expertos
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Asesores Expertos
MoneyMaker stableATM Lite es un sistema inteligente de comercio automático de divisas. ¡La edición Lite sólo soporta MetaTrader 5! ¡El propósito de MoneyMaker stableATM Lite es estabilizar los beneficios, no para darle la capacidad de hacerse rico durante la noche! ¡MoneyMaker stableATM Lite sólo es aplicable al comercio de divisas EUR / USD, y no puede ser utilizado para el comercio de divisas de otro tipo, otro comercio de productos CFD, y el comercio de materias primas o el comercio de futur
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Asesores Expertos
CAPITARC`s RSAS Asesor Experto para MT5 RSAS MT5 -es un asesor experto profesional utilizado por nuestra empresa de inversión que se basa en la acción del precio y el indicador Relative Strength Index (RSI). Este producto es con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa que se adapta automáticamente a los mercados siempre cambiantes, mientras que el estándar MT5 RSI mantiene niveles estáticos y no cambian. Esto permite al experto adaptarse al mercado siempre cambiante sin necesidad de optimi
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Asesores Expertos
Reactor MT5 es un asesor experto totalmente automático para el comercio intradía. se basa en muchos indicadores. El asesor experto puede obtener una tasa muy alta de operaciones ganadoras. El experto fue probado en todo el período histórico disponible en pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDJPY M15 con resultados excepcionales. Puede descargar la demostración y probarla usted mismo. Mis pruebas se realizaron con la fecha real del tic con una precisión del 99,90%, la extensión rea
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario