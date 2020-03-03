AuricSkeeter
- Asesores Expertos
- Ioannidis Alexandre Anatolevitch
- Versión: 2.512
- Activaciones: 5
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional
Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Detección Inteligente deRupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos.
- Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durante eventos económicos de alto impacto usando el Calendario Económico MQL5
- Gestión avanzada del riesgo - BreakEven, Trailing Stop
- Totalmente personalizable - Ajuste todos los parámetros para adaptarlos a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo
- Set & Forget - Una vez configurado, funciona completamente manos libres 24/5
FUNCIONES DE PROTECCIÓN
- Filtro automático de diferenciales que impide operar en condiciones desfavorables
- El filtro de noticias detiene la negociación antes/después de anuncios importantes
- El punto de equilibrio bloquea automáticamente los beneficios
RECOMENDACIONES
- Pares: XAUUSD (Oro)
- Plazos: M30
- Depósito mínimo: $100 (recomendado $200+)
- Apalancamiento: 1:100 o superior